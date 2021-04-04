15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

Китай — мастерская мира, и не беда, если у мастера руки не совсем из плеч. Здесь подделают все что угодно, даже маму родную, но вы ее, скорее всего, не узнаете. Это добро продается по всему миру, и вот уже почти в любом магазине можно встретить сильно похожие на знакомых героев игрушки. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что лучше вообще это не рассматривать.











Похоже, этот Винни-Пух объелся меда и к нему лучше не подходить.







Джинни, это ты? Что ты сделал с верблюдом?







Пекоман, Покемон — какая разница!







Нет, это не Губка Боб, а его брат-близнец Сэндвич-бой. Кто ж не знает Сэндвич-боя.







Злые птички Angry Birds превратились у китайских умельцев в раздражительных птичек.







Не вполне ясно, почему именно этот набор латинских букв и львенок, слегка напоминающий Симбу.







Это маст-хэв сезона! Отжатый насухо Губка Боб!







Годы не щадят магистра Йоду.







Мардж вдруг стала миньоном.







Майкл Джексон перевернулся в гробу.







Страшная тайна раскрыта: самураи на самом деле воевали в крестовых походах.







Рыбка из мультфильма «В поисках Немо» немного устала.







О эта красноречивая улыбка.







Неуемная фантазия королей подделки привела к тому, что инопланетянин из фильма Стивена Спилберга пошел в качалку.







Не Пикачу, а Чукапи какой-то



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