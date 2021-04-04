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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

Китай — мастерская мира, и не беда, если у мастера руки не совсем из плеч. Здесь подделают все что угодно, даже маму родную, но вы ее, скорее всего, не узнаете. Это добро продается по всему миру, и вот уже почти в любом магазине можно встретить сильно похожие на знакомых героев игрушки. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что лучше вообще это не рассматривать.

15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть

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