Китай — мастерская мира, и не беда, если у мастера руки не совсем из плеч. Здесь подделают все что угодно, даже маму родную, но вы ее, скорее всего, не узнаете. Это добро продается по всему миру, и вот уже почти в любом магазине можно встретить сильно похожие на знакомых героев игрушки. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что лучше вообще это не рассматривать.
Похоже, этот Винни-Пух объелся меда и к нему лучше не подходить.
Джинни, это ты? Что ты сделал с верблюдом?
Пекоман, Покемон — какая разница!
Нет, это не Губка Боб, а его брат-близнец Сэндвич-бой. Кто ж не знает Сэндвич-боя.
Злые птички Angry Birds превратились у китайских умельцев в раздражительных птичек.
Не вполне ясно, почему именно этот набор латинских букв и львенок, слегка напоминающий Симбу.
Это маст-хэв сезона! Отжатый насухо Губка Боб!
Годы не щадят магистра Йоду.
Мардж вдруг стала миньоном.
Майкл Джексон перевернулся в гробу.
Страшная тайна раскрыта: самураи на самом деле воевали в крестовых походах.
Рыбка из мультфильма «В поисках Немо» немного устала.
О эта красноречивая улыбка.
Неуемная фантазия королей подделки привела к тому, что инопланетянин из фильма Стивена Спилберга пошел в качалку.
Не Пикачу, а Чукапи какой-то
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15 китайских игрушек: вы будете умолять это развидеть
Китай — мастерская мира, и не беда, если у мастера руки не совсем из плеч. Здесь подделают все что угодно, даже маму родную, но вы ее, скорее всего, не узнаете. Это добро продается по всему миру, и вот уже почти в любом магазине можно встретить сильно похожие на знакомых героев игрушки. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что лучше вообще это не рассматривать.
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