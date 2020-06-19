20 любопытных фактов о России, которых вы не знали

Сколько всего интересного может происходить в стране, которая занимает 1/7 часть всей суши на планете! Даже мы сами можем чего-то о ней не знать. Предлагаем в этом убедиться…
1. В Санкт-Петербурге в три раза больше мостов, чем в Венеции. По количеству каналов и мостов над ними, гораздо уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию — Южным Петербургом.
2. Россия — единственное в мире государство, территория которого омывается сразу 13 морями.
3. Уральские горы — самые старые горы на планете. В нынешнем Кусинсом районе у деревни Александровка находится гора Карандаш, примерный возраст которой оценивается в 4 миллиарда лет. Сама гора на данный момент высотой всего 600 метров, и это действительно удивительно, как за столько времени её не разрушили ветер и вода.
4. Московский Кремль — это самая большая в мире средневековая крепость из всех, сохранившихся до наших дней. Подлинная длина кремлёвских стен — 2235 метров.
5. Площадь Сибири — 9 миллионов 734 тысячи квадратных километров. Чтобы вам было легче представить насколько это много, достаточно сказать, что это 9% от всей суши на Земле.
6. Ни для кого не секрет, что автомат Калашникова является очень популярным оружием во всех без исключения странах.
7. Вопреки расхожему мнению, Иван Грозный не был кровожадным тираном. При одинаковых на тот момент размерах Европы и России Грозный за время своего царствования казнил в 100 раз меньше людей, чем его европейские коллеги за этот же период — 3–4 тысячи человек против 300–400 тысяч человек в Европе.
8. Удивительно, но японское блюдо суши у нас в России гораздо популярнее, чем у себя на родине в Японии.
9. В России есть как минимум 15 секретных городов. Их нет на картах, к ним не ведут дорожные указатели и к ним даже близко не подпускают иностранцев.
10. Дача — сугубо русское явление, во многих европейских языках она так и называется — dacha. Дачи появились во время Петра Первого, который давал подданным загородные участки, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. Данное царём так и называлось — дача.
11. Пример, как бы сказали современным языком, выдающегося менеджмента: каждый монарх династии Романовых оставлял своему наследнику страну большего размера, чем получал от предшественника.
12. При Иване Грозном в России содержание алкоголя в различных хмельных напитках составляло от 1% до 6%. Вино, по греческому обычаю, разбавляли водой. Пили по праздникам не чаще двух раз в месяц.
13. К вопросу о легализации оружия: в царской России вплоть до 1917 года любой желающий мог купить револьвер в лавке так же свободно, как буханку хлеба.
14. Половина Челябинска расположена на Урале, половина — в Сибири. При этом на гербе Челябинска изображён верблюд. Казалось бы, почему верблюд, ведь в Челябинске нет верблюдов? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов.
15. В России 103 заповедника, 43 гигантских национальных парка и 70 заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий России — почти 600 тысяч квадратных километров, что составляет 4% от всей площади страны.
16. Якобы древнюю русскую матрёшку умелец Василий Звёздочкин придумал в 1900-м году. В том же году хитрые купцы показали её на Всемирной выставке в Париже в качестве древнерусской игрушки и получили бронзовую медаль в номинации «игрушки».
17. В 2005-м году весёлый ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил 12 сентября Днём зачатия (официально — Днём семейного общения) и выходным днём. Горожане не подкачали, успех инициативы превзошёл все ожидания: в июне 2006-го года рождаемость в Ульяновске подскочила втрое.
18. В Москве есть бродячие собаки, которые ездят в метро ежедневно по одному и тому же маршруту. Они знают, где и когда можно вкусно поесть.
19. Россия никогда не знала рабства в его истинном понятиии. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости, крепостного права, в России был короче, чем, например, в Англии и большинстве стран Европы. К тому же крепостное право в России имело более мягкие формы. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в 1865 году.
20. В 2002-м году по рейтингу ЮНЕСКО Екатеринбург вошёл в список 12-ти идеальных городов мира.
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