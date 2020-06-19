20 любопытных фактов о России, которых вы не знали

Сколько всего интересного может происходить в стране, которая занимает 1/7 часть всей суши на планете! Даже мы сами можем чего-то о ней не знать. Предлагаем в этом убедиться…







1. В Санкт-Петербурге в три раза больше мостов, чем в Венеции. По количеству каналов и мостов над ними, гораздо уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию — Южным Петербургом.



2. Россия — единственное в мире государство, территория которого омывается сразу 13 морями.



3. Уральские горы — самые старые горы на планете. В нынешнем Кусинсом районе у деревни Александровка находится гора Карандаш, примерный возраст которой оценивается в 4 миллиарда лет. Сама гора на данный момент высотой всего 600 метров, и это действительно удивительно, как за столько времени её не разрушили ветер и вода.



4. Московский Кремль — это самая большая в мире средневековая крепость из всех, сохранившихся до наших дней. Подлинная длина кремлёвских стен — 2235 метров.



5. Площадь Сибири — 9 миллионов 734 тысячи квадратных километров. Чтобы вам было легче представить насколько это много, достаточно сказать, что это 9% от всей суши на Земле.







6. Ни для кого не секрет, что автомат Калашникова является очень популярным оружием во всех без исключения странах.

Однако, не многие знают, что на данный момент в мире автоматов Калашникова больше, чем всех других автоматов вместе взятых.7. Вопреки расхожему мнению, Иван Грозный не был кровожадным тираном. При одинаковых на тот момент размерах Европы и России Грозный за время своего царствования казнил в 100 раз меньше людей, чем его европейские коллеги за этот же период — 3–4 тысячи человек против 300–400 тысяч человек в Европе.8. Удивительно, но японское блюдо суши у нас в России гораздо популярнее, чем у себя на родине в Японии.9. В России есть как минимум 15 секретных городов. Их нет на картах, к ним не ведут дорожные указатели и к ним даже близко не подпускают иностранцев.10. Дача — сугубо русское явление, во многих европейских языках она так и называется — dacha. Дачи появились во время Петра Первого, который давал подданным загородные участки, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. Данное царём так и называлось — дача.11. Пример, как бы сказали современным языком, выдающегося менеджмента: каждый монарх династии Романовых оставлял своему наследнику страну большего размера, чем получал от предшественника.12. При Иване Грозном в России содержание алкоголя в различных хмельных напитках составляло от 1% до 6%. Вино, по греческому обычаю, разбавляли водой. Пили по праздникам не чаще двух раз в месяц.13. К вопросу о легализации оружия: в царской России вплоть до 1917 года любой желающий мог купить револьвер в лавке так же свободно, как буханку хлеба.14. Половина Челябинска расположена на Урале, половина — в Сибири. При этом на гербе Челябинска изображён верблюд. Казалось бы, почему верблюд, ведь в Челябинске нет верблюдов? Сейчас нет, а 200 лет назад были. Челябинск часто принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов.15. В России 103 заповедника, 43 гигантских национальных парка и 70 заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий России — почти 600 тысяч квадратных километров, что составляет 4% от всей площади страны.16. Якобы древнюю русскую матрёшку умелец Василий Звёздочкин придумал в 1900-м году. В том же году хитрые купцы показали её на Всемирной выставке в Париже в качестве древнерусской игрушки и получили бронзовую медаль в номинации «игрушки».17. В 2005-м году весёлый ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил 12 сентября Днём зачатия (официально — Днём семейного общения) и выходным днём. Горожане не подкачали, успех инициативы превзошёл все ожидания: в июне 2006-го года рождаемость в Ульяновске подскочила втрое.18. В Москве есть бродячие собаки, которые ездят в метро ежедневно по одному и тому же маршруту. Они знают, где и когда можно вкусно поесть.19. Россия никогда не знала рабства в его истинном понятиии. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости, крепостного права, в России был короче, чем, например, в Англии и большинстве стран Европы . К тому же крепостное право в России имело более мягкие формы. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в 1865 году.20. В 2002-м году по рейтингу ЮНЕСКО Екатеринбург вошёл в список 12-ти идеальных городов мира.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)