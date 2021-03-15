Как включить «летний режим» дворников, и для чего он нужен

Мало кто знает, однако в действительности у стеклоочистителей автомобиля есть несколько режимов работы. Это так называемые «летний» и «зимний» режим. Их переключение в зависимости от сезона позволит добиться от дворников максимальной степени эффективности и производительности.
В первую очередь нужен зимний режим. /Фото: drive2.com.
Если заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля, то можно будет отыскать там немало интересных вещей. Например, положение о работе дворников в разных погодных (климатических) условиях. В народе данную опцию прозвали «летним» и «зимним» режимами стеклоочистителей. Нужны они для того, чтобы упростить работу дворников, повысить эффективность их работы и понизить скорость износа резиновых щеток. При этом важно понимать, что в обоих режимах дворники будут сохранять крайнее положение, а потому проблем с очисткой не будет.
Примечание: так называемый «зимний режим» на самом деле является сервисным режимом стеклоочистителей.
Зимний режим. /Фото: drive2.com.
По сути, бонусы имеет только зимний режим. В него дворники рекомендуется переводить при появлении первого снега и наледи. Данная опция позволит поднять стеклоочистители много выше, что позволит им с большой эффективностью и с меньшим ущербом для себя начинать работу. Само собой, в летний период, данная опция не нужна, а потому ее следует отключить.
Летний режим. /Фото: drive2.com.
Переключение выполняется очень просто. Сделать это можно как через сами дворники, так и через электронику. Во-первых, можно взяться рукой за стеклоочиститель и не слишком сильно потянуть его вверх, вдоль лобового стекла. Таким образом будет активирован сервисный режим дворников. Чтобы вернуться к нормальном состоянию, достаточно также легонько придавить дворники вниз, вдоль стекла при помощи ладошки.
Чтобы не было проблем. /Фото: twitter.com.
Во-вторых, можно отыскать под капотом разъем дворников со значением «FULL CON» и «SEMI CON». Все что нужно сделать – это переключить штекер, перевернув его на 180 градусов. После перестановки дворники сами сменят режим на сервисный (или обратно на нормальный) с первым запуском двигателя.
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