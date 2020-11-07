Лучшие рецепты маринада для идеального куриного шашлыка

Согласитесь, лето прямо-таки создано для пикников с семьей и друзьями. Мы собрали самые крутые рецепты маринадов, которые сделают курочку невероятно сочной и нежной.
Медово-горчичный маринад
Вам понадобится: 150 г жидкого меда 100 г французской зерновой горчицы 1 лимон 2 ст. л. растительного масла 5–7 зубчиков чеснока 1 пучок укропа 1 пучок петрушки соль — по вкусу Приготовление: Ножом для чистки овощей снять цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками. Выдавить сок лимона и смешать его с горчицей, медом, растительным маслом, мелко нарубленным чесноком, зеленью и цедрой. Тщательно перемешать. Замариновать курицу на 3–6 часов.
Йогуртовый маринад
Вам понадобится: 1 ст. натурального йогурта 1 ст. л. лимонного сока 1 ч. л. карри 1 ч. л. куркумы 1 ч. л. кардамона соль — по вкусу Приготовление: Смешать все ингредиенты в однородную массу и замариновать птицу. Выдерживать курицу в йогуртовом маринаде рекомендуется всю ночь. Солите курицу в конце приготовления или непосредственно перед подачей.
Апельсиновый маринад
Вам понадобится: 100 г меда 3 апельсина 2 ст. л. растительного масла 2 ч. л. карри красный молотый перец — по вкусу соль — по вкусу Приготовление: Из двух апельсинов выжать сок, третий нарезать тонкими кружочками. Ножки, бедра, крылышки или грудку (а можно и все сразу) полить апельсиновым соком и оставить на 15–20 минут. Соединить мед, масло, карри, перец. Перемешать в однородную массу. Замариновать курицу на 2–4 часа. Перед приготовлением еще раз смазать маринадом и выложить сверху кусочки апельсина.
Огненный маринад
Вам понадобится: 150 мл соевого соуса 1 пучок зеленого лука 2 ч. л. красного молотого перца 1 головка чеснока 5–7 см корня имбиря Приготовление: Зеленый лук мелко порубить. Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке. Соединить соевый соус, зеленый лук, красный перец, чеснок и имбирь. Перемешать все ингредиенты. Замариновать курицу и плотно утрамбовать в кастрюле. Оставить в холодильнике на ночь. Посолить по необходимости в самом конце приготовления.
Маринад-глазурь
Вам понадобится: 150 мл соевого соуса 80 г меда 5–7 см корня имбиря 3 зубчика чеснока 1 ст. л. прованских трав 1 щепотка перца соль — по вкусу Приготовление: Имбирь натереть на мелкой терке. Соединить мед, соевый соус, чеснок, имбирь и специи. Перемешать все ингредиенты в однородную массу. На минимальном огне довести до кипения и прокипятить 4–5 минут, остудить. Подготовленную курицу обильно смазать полученной глазурью.
Сметанный маринад
Вам понадобится: 5 ст. л. нежирной сметаны З ст. л. соевого соуса 1 ст. л. русской горчицы 1 ст. л. сухих прованских трав 2 ч. л. молотого имбиря соль — по вкусу Приготовление: Соединить все ингредиенты и взбить вилкой в однородную массу. Замариновать курицу минимум на 2 часа.
Лимонный маринад
Вам понадобится: 2 лимона (или лайма) 5–7 зубчиков чеснока 1 ст. л. душистого перца горошком 3 ст. л. растительного масла 1 ч. л. шафрана 1 небольшой пучок розмарина (можно заменить сухим) соль — по вкусу Приготовление: Чеснок очистить и раздавить ножом. Лимон нарезать крупными кубиками. Веточки розмарина порвать руками. Соединить лимоны и розмарин. Хорошо размять ингредиенты руками. Добавить чеснок, масло, перец и шафран, тщательно перемешать. Мариновать курицу от 5 до 12 часов. Солить в самом конце приготовления.
Томатный маринад
Вам понадобится: 1 ст. густого томатного сока 2 ст. л. растительного масла 1 ст. л. молотой паприки 5 зубчиков чеснока 1 пучок базилика 1 пучок мяты соль — по вкусу Приготовление: Чеснок, мяту и базилик очень мелко порубить. Соединить с томатным соком и растительным маслом. Тщательно перемешать. Замариновать курицу на 2–4 часа. При подаче по желанию посыпать рубленой мятой.
Виноградный маринад
Вам понадобится: 150 мл виноградного сока 2 ст. л. растительного масла 1 ч. л. соли 1/3 ч. л. черного перца 1/2 ч. л. тимьяна Приготовление: В виноградный сок добавить соль, перец, тимьян и растительное масло. Замариновать мясо и оставить на пару часов в прохладном месте.
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