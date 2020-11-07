Лучшие рецепты маринада для идеального куриного шашлыка

С нами не соскучишься!

Согласитесь, лето прямо-таки создано для пикников с семьей и друзьями. Мы собрали самые крутые рецепты маринадов, которые сделают курочку невероятно сочной и нежной.



Медово-горчичный маринад

Йогуртовый маринад

Апельсиновый маринад

Огненный маринад

Маринад-глазурь

Сметанный маринад

Лимонный маринад

Томатный маринад

Виноградный маринад