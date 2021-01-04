7 ошибок при уходе за ламинатом, из-за которых покрытие превратится в пошарпанный пол

Некоторые привычные манипуляции могут серьезно навредить ламинату
На первый взгляд кажется, что ухаживать за ламинатом - сущий пустяк. Ведь какие могут быть проблемы с прочным и неприхотливым материалом? Однако многие привычные и безобидные на первый взгляд вещи могут серьезно испортить покрытие. Ламинат быстро потеряет привлекательный внешний вид и восстановить его будет очень сложно. Запоминайте ошибки, которые совершают при уходе за ламинированным покрытием.
1. Использовать пароочиститель на максимальной мощности
Если регулярно использовать пароочиститель на высоких температурах, ламинат быстро испортится
Ежедневная уборка горячим паром быстро приведет ламинат в плохое состояние. От одного-двух раз, конечно, ничего не произойдет, но регулярное высокотемпературное мытье пола обернется разбуханием и отслаиванием слоев ламината. Если не можете обойтись без пароочистителя, пользуйтесь специальной насадкой из мягкого материала и выставляйте минимальную температуру пара.
2. Не отжимать швабру/тряпку
Переизбыток влаги разрушает поверхность ламината, поэтому обязательно выкручивайте тряпку / Фото: aimcleaning.ca
Переизбыток влаги портит ламинат. Несмотря на то, что есть разновидности, которые можно укладывать даже в ванной, лужи воды могут повредить швы. Тщательно выжимайте швабру во время уборки и протирайте ламинат слегка влажной тряпкой. Старые футболки и хлопковые полотенца лучше не использовать. Они плохо выжимаются, поэтому на пол будет попадать большое количество воды.
3. Мыть пол с агрессивной бытовой химией
Не используйте средства с аммиаком, а подбирайте специальные вещества для ухода за ламинатом / Фото: ochistote.info
Напольное покрытие нельзя мыть аммиакосодержащими средствами и другими агрессивными веществами. Химия проникает внутрь ламината и разрушает его. В мелких царапинах и трещинах скапливается вода, и покрытие портится еще быстрее. Подбирайте специальные средства для мытья ламината, которые бережно ухаживают за поверхностью. А вообще для влажной уборки достаточно и обычной воды. Просто почаще меняйте ее на свежую.
4. Использовать жесткие щетки
Жесткие щетинки могут оставить царапины на поверхности ламината / Фото: ochistote.info
Щетки с жесткими щетинками царапают ламинат, так что держите их подальше от напольного покрытия. С вениками тоже будьте осторожны. Используйте только варианты с мягкими щетинками. Также проверьте пылесос. На переключаемых насадках есть режим «Щетки». Оцените ее жесткость и оставьте для уборки только наиболее безопасные методы.
5. Применять порошки
Абразивные частички порошка оставляют царапины на поверхности покрытия / Фото: smolnarod.ru
Абразивные частички оставляют на ламинированной поверхности мелкие царапины. Кроме того, что они выглядят неэстетично (особенно на темном полу), в них еще и забивается грязь. Если на ламинате имеется застарелое пятно или требуется основательная уборка, точечно применяйте мягкие моющие средства. Излишки смывайте мягкой тряпочкой.
6. Передвигать мебель без специальных накладок на ножки
Подставьте под ножки мебели тканевые накладки или подручные средства, чтобы не повредить ламинат / Фото: lindvor.ru
Проводить генеральную уборку без передвигания мебели практически невозможно. Однако елозить по ламинату креслами или тумбочками не стоит. На покрытии останутся неприятные следы, которые невозможно вывести. Если мебель легкая, приподнимите ее и аккуратно перенесите на другое место. В случае, когда предметы интерьера очень тяжелые, наклейте на ножки мягкие накладки. С ними мебель будет мягко скользить по полу, не портя ламинат.
7. Натирать полы воском или маслом
Натирать воском или маслом можно только напольное покрытие из натурального материала / Фото: fb.ru
Ламинат - это не деревянный пол или натуральный паркет. Материал искусственный, поэтому не нуждается в регулярном натирании воском или маслом. От этого ламинату станет только хуже, поскольку жирные средства плохо впитываются и будут притягивать пыль с удвоенной силой. Если нужно «освежить» поверхность, воспользуйтесь специальным ламинатным воском, который продается в виде маркера. Он поможет восстановить царапины и вернуть полу привлекательный внешний вид.
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