7 ошибок при уходе за ламинатом, из-за которых покрытие превратится в пошарпанный пол

Некоторые привычные манипуляции могут серьезно навредить ламинату

1. Использовать пароочиститель на максимальной мощности

Если регулярно использовать пароочиститель на высоких температурах, ламинат быстро испортится

2. Не отжимать швабру/тряпку

Переизбыток влаги разрушает поверхность ламината, поэтому обязательно выкручивайте тряпку / Фото: aimcleaning.ca

3. Мыть пол с агрессивной бытовой химией

Не используйте средства с аммиаком, а подбирайте специальные вещества для ухода за ламинатом / Фото: ochistote.info

4. Использовать жесткие щетки

Жесткие щетинки могут оставить царапины на поверхности ламината / Фото: ochistote.info

5. Применять порошки

Абразивные частички порошка оставляют царапины на поверхности покрытия / Фото: smolnarod.ru

6. Передвигать мебель без специальных накладок на ножки

Подставьте под ножки мебели тканевые накладки или подручные средства, чтобы не повредить ламинат / Фото: lindvor.ru

7. Натирать полы воском или маслом

Натирать воском или маслом можно только напольное покрытие из натурального материала / Фото: fb.ru