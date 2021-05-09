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Как посадить лесные грибы у себя на грядке, чтобы они хорошо прижились


Как посадить лесные грибы у себя на грядке, чтобы они хорошо прижились

Каждый любитель «халявы», иными словами всякий соотечественник (шутка), был бы не против начать выращивать грибы на собственном дачном участке. Гриб нельзя взять и посадить так, как какое-нибудь растение. Потому что они не являются растениями! На сегодняшний день существует несколько способов посадки разной степени действенности и простоты. Разберемся с каждым из них.

Способ первый – выращивание из мицелия


Получается вот такая штука. /Фото: hitecher.com.

Получается вот такая штука. /Фото: hitecher.com.

 

Один из самых популярных способов выращивания грибов среди дачников. Уже готовый мицелий можно свободно приобрести в специализированных садовых магазинах. Перед посадкой грибов нужно будет подготовить грядку: вскопать и удобрить компостом землю. Выбирать место под посадку лучше всего где-нибудь в тени, например, за стеной сарая. Если рядом есть дерево – еще лучше. Правда следует сделать от него отступ хотя бы в 0.5 метра. Закладывается мицелий в ямки на глубину около 0.5 метра.
Грибы можно растить прямо в саду. /Фото: nashzelenyimir.ru.

Грибы можно растить прямо в саду. /Фото: nashzelenyimir.ru.

 

Перед высадкой самого мицелия рекомендуется заложить на дно ямы питательный субстрат из опилок, трухи, листьев. Он присыпается сверху примерно 10 см почвы. После этого закладка аккуратно (не слишком сильно) утрамбовывается.

Способ второй – грибная рассада


Грядку по грибы лучше всего сделать в тени. /Фото: pixabay.com.

Грядку по грибы лучше всего сделать в тени. /Фото: pixabay.com.

 

Данный способ является самым простым и в то же время одним из наиболее действенных. Для его реализации необходимо сначала заготовить некоторое количество созревших грибов. С них срезаются шляпки, после чего они мелко крошатся ножом и перетираются при помощи мясорубки на грибной фарш. Полученная масса заливается водой и оставляется стоять примерно сутки.
Сажать грибы под плодовыми деревьями - запрещено. /Фото: decor-foto.ru.

Сажать грибы под плодовыми деревьями - запрещено. /Фото: decor-foto.ru.

 

Пока грибная рассада готовится, необходимо будет подготовить участок: вскопать землю где-нибудь под деревом, хорошенько удобрить ее компостом. Как только рассада будет готова, она просто выливается на вскопанный участок.

Важно: грибы можно садить только под «лесными» деревьями. Ни в коем случае не высаживайте грибницу под плодовыми! Такое соседство будет вредить обоим организмам. Если на даче нет диких пород деревьев, следует сделать грядку под грибы где-нибудь в теневом месте, например, за сараем или домом под стеной.

Способ третий – пересадка грибницы


Перенести грибницу будет не просто. /Фото: vot-ogorod.ru.

Перенести грибницу будет не просто. /Фото: vot-ogorod.ru.

 

Конечно же, посадить грибы на участке можно и при помощи пересадки всей грибницы. Однако, сделать это будет достаточно сложно. Технология извлечения грибницы из земли сама по себе достаточно сложна. Подсадка в данном случае осуществляется точно также, как и в остальных – через подготовку грядки с питательной средой. Однако, удалить грибницу без помощи опытного человека вряд ли самостоятельно получится.

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Как посадить лесные грибы у себя на грядке, чтобы они хорошо прижились

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Как посадить лесные грибы у себя на грядке, чтобы они хорошо прижилисьПодписаться на мой Instagram
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