Маскировщики 80-го уровня из мира фауны

Мир живой природы – жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции – маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.











Листохвостый геккон.







Лягушка вида Theloderma corticale. Эндемик Вьетнама.







Заяц-беляк.







Цветочный паук.







Техасский гремучник.







Черепаха.







Моль.







Североамериканская совка.







Морской конёк-тряпичник.







Бабочка.







Бабочка.







Хамелеон вида Calumma gastrotaenia.







Дымчатый лягушкорот.







Ягуар.







Морской конёк.







Нимфалида вида Kallima inachus.







Бородавчатка.







Паук-герсилиида.







Трубкорыл.







Кузнечик.



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