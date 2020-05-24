Женщины, которые определяют судьбу современного российского кино

Несмотря на то, что в русском языке нет естественных феминитивов к словам «режиссер», «автор», «сценарист», «драматург», «монтажер», «звукорежиссер», которые не отдавали бы снисходительностью, иронией или просто абсурдом, успешных женщин в российской киноиндустрии становится все больше и больше. Их фильмы завоевывают престижные награды в Каннах и Берлине и получают признание в отечественной киноиндустрии, а имена входят в списки самых талантливых кинематографистов, за карьерой которых обязательно стоит следить, а главное, значительную роль в их творчестве занимает мир женщины — ее страхи, надежды, любовь и вдохновение. Кто они — женщины, которые определяют, каким станет российское кино завтра?
Ксения Середа, оператор-постановщик
«Ты молодая девушка — все против тебя», — говорили режиссеры Ксении Середе, когда она приходила на кастинг. В свои 25 лет эта суперженщина, как называют ее коллеги-мужчины, уже сняла фильм 27-летнего Кантемира Балагова «Дылда», который в этом году получил приз за режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Престижный американский ресурс для независимых кинематографов IndieWire включил Середу в подборку 20 самых молодых операторов по всему миру, за работой которых нужно с интересом следить. Это ли не признание для такой молодой девушки в такой традиционно мужской профессии? Фильм, визуальным решением которого стало сочетание зеленого и терракотового цветов, а вдохновением послужили картины Вермеера и малых голландцев, вдохновлен книгой Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» — произведением, которое всем своим существом утверждает огромную роль женщин в Великой Отечественной войне. Середа признает сексизм и порой несерьезное отношение к женщинам-операторам в индустрии, с которым сталкивалась и она сама. Однако девушка не позиционирует себя как активную феминистку, избегает обсуждать эту тему в беседе с журналистами, она считает, что ее работы должны говорить за нее больше, чем она сама. В своих интервью Середа часто говорит о том, что исходит из потребностей и запросов режиссера, что ее задача — помочь режиссеру реализовать свой замысел. Она говорит о том, что спорить и навязывать свою точку зрения бессмысленно, ведь режиссер и оператор — в одной лодке, и главное — остаться друзьями. Помимо «Дылды», Середа выступила оператором в дебютном полном метре Александра Горчилина «Кислота», который стал лучшим фильмом конкурса «Кинотавр. Дебют», а также участником Берлинского кинофестиваля, и в одном из самых обсуждаемых сериалов прошлого года «Звоните Ди Каприо!».
Нигина Сайфуллаева, режиссер
Нигина Сайфуллаева снимает кино женское не в обычном, снисходительном, значении этого слова. Кино Сайфуллаевой исследует внутренний мир женщин, их страхи, мечты, комплексы и психологию, проблемы с родителями и мужьями. Это в полном смысле женское кино, да такое провокативное, дерзкое и откровенное, что не все готовы его спокойно воспринимать или здраво анализировать. Жюри «Кинотавра» в этом году — явно оказалось неспособно, вручив ее фильму про измены в отдельно взятой семье «Верность» диплом со странной формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера» и буквально сорвав пресс-конференцию, посвященную фильму, вопросами о том, что сказала мама, когда посмотрела фильм. Несмотря на это, «Верность» был и остается одним из самых обсуждаемых фильмов — участников главного российского киносмотра, а Сайфуллаева своим вторым полнометражным фильмом заявила о себе как о режиссере, обладающем творческим почерком и уникальным стилем и смелостью самовыражения. Первый фильм режиссера «Как меня зовут» об отношениях дочери с давно оставившим ее отцом, вышедший в 2014 году и открывший российскому кинематографу одну из самых востребованных молодых актрис Александру Бортич, как и «Верность», спровоцировал бурные обсуждения того, как и зачем показывать секс в российском кино. Очевидно, от режиссера-женщины, которая объединяет в своем воспитании таджикские и русские традиции, не ждали такого смелого, анатомического препарирования этой темы. При этом сама режиссер в своих интервью объясняет, что не ставит целью поразить или шокировать зрителя, она просто хочет показать секс как неотъемлемую часть жизни человека без ханжества, зашоренности, «скреп» и табуированности, при этом подчеркивая, что секс для женщины должен быть не долгом или неприятной необходимостью, а удовольствием, связанным с любовью и желанием. Точно заслужившая награду «За веру в себя и особый авторский взгляд», Сайфуллаева проходит свой творческий путь, разжигая горячие споры о том, можно так или нельзя, а не это ли и должен делать настоящий художник?
Наталья Мещанинова, сценарист и режиссер
Имя Натальи Мещаниновой связано со многими громкими премьерами в российском кино последних лет: «Война Анны», «Аритмия», «Сердце мира», «Комбинат «Надежда», «Школа», «Красные браслеты», в которых Наталья выступала либо сценаристом, либо режиссером (иногда совмещая обе профессии). Мещанинова обладает уникальным качеством: органично встраиваться в абсолютно разные режиссерские миры — Хлебников, Гай Германика, Федорченко — и привносить в них свой авторский почерк сценариста, надежно пряча внутреннего режиссера для своих собственных картин. При этом фильм режиссера Мещаниновой «Сердце мира» о ветеринаре, работающем на притравочной станции в российской глуши, в 2018 году получил Гран-при «Кинотавра» (а также приз кинокритиков и награду за лучшую мужскую роль) и стал участником фестивалей в Торонто, Сан-Себастьяне и других престижных киносмотров. Главную роль в этом фильме сыграл (а также выступил соавтором сценария) муж и по совместительству муза/вдохновитель режиссера Степан Девонин (маскулинитивов для слова «муза» в русском языке тоже нет, и это так же несправедливо, как и в случае с феминитивами). «Сердце мира» — второй фильм режиссера Мещаниновой, первый вышел в 2014 году: «Комбинат «Надежда» рассказывает историю девушки, живущей в сером провинциальном Норильске и мечтающей перебраться на юг к своему парню. Первый фильм Мещаниновой постигла трагическая судьба — из-за вступившего в силу «закона о мате» он не вышел в прокат. Режиссер приняла непростое решение и отказалась перемонтировать фильм, поскольку это испортило бы картину. По словам самой Мещаниновой, режиссеры, которые с ней работают, знают, почему и зачем ее приглашают, она очень трепетно относится к выбору картин и сюжетов и никогда не согласилась бы работать над поверхностной историей или сценарием, где у нее не будет права на свое авторское видение и разработку сюжета, в который она будет всецело верить. Алексей Федорченко, который попросил Наталью написать сценарий для «Войны Анны», год ждал, чтобы Мещанинова завершила эту историю, и когда через год она отказалась, потому что не получалось сделать образ реалистичным, он опять настоял, чтобы Мещанинова взялась за сценарий, пообещав ждать столько, сколько нужно. В итоге история сложилась.
Дарья Грацевич, сценарист и продюсер
К самой громкой работе сценариста Дарьи Грацевич можно отнести нашумевший сериал режиссера с голливудским бэкграундом Вадима Перельмана «Измены», продолжения которого мы все подспудно ждем, но, видимо, уже не на российском телевидении, ведь в этом году права на адаптацию были проданы американской компании Paramount Television. Об изменах, особенно женских, в обществе говорить не принято, а сериал Грацевич построен на истории с виду ничем не примечательной женщины (в исполнении Елены Лядовой), у которой муж и три любовника. Эта провокационная и очень женская история покорила российскую аудиторию и заслуженно получила приз «ТЭФИ» как «Лучший телевизионный сериал». В своих интервью, отвечая на вопрос о том, что вдохновило ее на эту историю, Дарья признается, что ее всегда возмущало то, как неодинаково и лицемерно общество относится к женским и мужским изменам: если у мужчины много женщин, он — мачо и сердцеед, если у женщины много мужчин, она, мягко говоря, порицается за легкомысленное поведение. Причем часто сами женщины поощряют мужчин на измены фразами типа «мужчины без этого не могут, они самцы, это надо принять и тому подобное». Свою задачу как сценариста Дарья видела в том, чтобы развенчать эти мифы и показать, что не все так однозначно. Кстати, Вадим Перельман не сразу согласился на сотрудничество с Грацевич: после неудачного опыта с сериалом «Пепел» Перельман не хотел сотрудничать с российскими кинематографистами. Продюсеры ТНТ специально летали в США, чтобы убедить режиссера, и он согласился прочитать одну серию просто, «чтобы отстали», но в итоге залпом «проглотил» все 16 серий и прилетел в Москву на съемки. Сотрудничество Грацевич с Перельманом продолжилось уже на полнометражной картине «Купи меня» про молодых девушек, ищущих богатых спонсоров для красивой жизни. Фильм был основан на реальных событиях, а прототипы своих героинь Дарья встречала в социальных сетях и на светских вечеринках. Женская тема в творчестве Грацевич продолжилась картиной «Без меня», снятой актером и режиссером Кириллом Плетневым. Это история о двух женщинах, любивших одного мужчину и узнавших друг о друге только после его гибели. Каждый сценарий Грацевич — это, безусловно, погружение в мир женщины, причем смелое, бескомпромиссное, честное. Грацевич не только пишет сценарии, она также работает креативным продюсером в Comedy Club Production и планирует попробовать себя в режиссуре.
Анна Меликян, режиссер и продюсер
Перебравшись из Еревана в Москву в 17-летнем возрасте, Анна Меликян прошла путь от режиссера на телевидении, съемок рекламных роликов и постановки «Голубых огоньков» до места в десятке самых перспективных режиссеров мира по версии журнала Variety. Международное признание пришло к режиссеру в 2008 году, когда второй полнометражный фильм Меликян «Русалка» стал номинантом на «Оскар» от России, а также получил приз за лучшую режиссуру на одном из самых престижных мировых кинофестивалей «Санденс». Этот фильм до сих пор остается самой успешной картиной режиссера в международной киноиндустрии. В дальнейшем картины Меликян стабильно получали награды на родине: фильм «Звезда» и фильм «Про любовь» награждались призами «Кинотавра» за лучшую режиссуру и лучший фильм соответственно, а канал HBO купил права на показ картины Меликян «Про любовь.Только для взрослых». Меликян тоже не стесняется называть свое кино женским и в своих фильмах занимается анализом женской сексуальности, комплексов, проблем, любовных переживаний и фантазий. В «Звезде», например, главная героиня — красавица, но обсессивно пытается себя переделать: ноги, грудь, лицо — все ее проблемы происходят от комплекса неполноценности. «Русалка» рассказывает историю об одиночестве девушки в мегаполисе, где талант загадывать и исполнять желания не приносит ей счастья. «Про любовь» анализирует разные виды отношений, которые выбирают для себя люди, называя их одним и тем же словом. Меликян определяет главную тему своих фильмов как поиск любви. После ошеломительного успеха «Русалки» Меликян взяла паузу и целых семь лет не снимала фильмы, сейчас режиссер снова в строю — она работает над фильмом «Фея» с Константином Хабенским в главной роли. Эта картина стала первым фильмом, который финансирует фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», учрежденный Романом Абрамовичем.
Мария Сергеенкова, режиссер монтажа
На счету Марии Сергеенковой более 60 картин, четыре из них — «Мы из будущего», «Брестская крепость», «Батальонъ», «Салют-7» — были отмечены премией «Золотой орел» за «Лучший монтаж фильма». Профессия монтажера не на виду, в авангарде всегда актеры, режиссеры, операторы, продюсеры — для них учреждены фестивали, премии, награды, номинации. Иначе дело обстоит с режиссерами монтажа. Сергеенкова вместе с коллегами выступает за введение премии «За лучший монтаж» на российских кинофестивалях (очень часто такой премии просто нет; «Золотой орел» — скорее исключение) и за то, чтобы монтажеров перестали воспринимать как технических специалистов. Сергеенкова считает, что в современной киноиндустрии монтажер — такой же творец, как и режиссер, ведь он может изменить жанр картины, ее целевую аудиторию и «реанимировать» неудачный фильм, работая над темпо-ритмом, стилем и драматургией картины, а в эпоху продюсерского кино его значение вообще сложно переоценить. Сергеенкова освоила монтажные программы во время обучения режиссерскому мастерству, а затем начала монтировать сериалы и фильмы для отечественного телевидения, все больше влюбляясь в профессию монтажера. Результат не заставил себя долго ждать, первого «Орла» Мария получила за фильм «Мы из будущего». Сергеенкова видит основу профессии в соединении кадров таким образом, что это будет вызывать искреннюю реакцию и глубокие эмоции у зрителей, а хорошим монтажом она считает тот, который не замечает аудитория
Любовь Мульменко, сценарист и драматург
Пермячка Любовь Мульменко, начав карьеру в журналистике, сразу же стала очень активно развиваться и как театральный драматург: ее спектакли шли в Москве в Театре.doc и Центре им. Мейерхольда, а также в Кирове, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону. О Мульменко-сценаристе заговорили в 2014 году, когда сразу два фильма, над которыми она работала, — «Комбинат «Надежда» Натальи Мещаниновой и «Еще один год» Оксаны Бычковой — стали участниками Роттердамского фестиваля, а фильм Бычковой взял одну из главных наград. В этом же году другой фильм сценариста «Как меня зовут» режиссера Нигины Сайфуллаевой был впервые показан на «Кинотавре» и заслужил специальное упоминание жюри за художественную целостность. С каждой из этих режиссеров Мульменко впоследствии поработает как минимум дважды, написав сценарий к сериалам «Красные браслеты», «Детки», а также картине «Взрослые люди». По сути, все творческие коллаборации Мульменко-сценариста до сих пор происходили с женщинами-режиссерами. Для нее очень важен обмен опытом, важно применять те жизненные ситуации, которые были у нее и у режиссера, в творческом материале, важно писать для кого-то близкого, кого она понимает и чувствует — видимо, от этого происходят повторяющиеся коллаборации с режиссерами. Мульменко не любит историй, где герои делятся на хороших и плохих, ценит и коллекционирует разговорный язык на локациях в Норильске, Сахалине, Кузбассе (для работы над фильмами и спектаклями). Она вместе с актерами подслушивает местные диалекты, наречия, берет интервью для того, чтобы сделать диалоги максимально живыми и правдивыми. Но правду в кино сценарист все же предпочитает перепридумывать, ведь иногда она очень сильно похожа на невероятный вымысел.
Елена Титова, звукорежиссер
Среди работ Елены Титовой в качестве суперзвукорежиссера, как характеризуют ее коллеги, фильмы «Звезда» Анны Меликян (монтаж синхронных шумов), «Бесы» Владимира Хотиненко (монтаж чистовой фонограммы), «Солнечный удар» Никиты Михалкова (монтаж фонов), «Любовь с акцентом» Резо Гигинейшвили (монтаж синхронных шумов), «Обитаемый остров» Федора Бондарчука (монтаж синхронных шумов, фонов) и другие. За свою работу над фильмом «Овсянки» Алексея Федорченко Титова была номинирована на премию «Золотой орел». Помимо классического образования во ВГИКе по специальности «звукорежиссура кино и телевидения», у Титовой есть и музыкальное образование в колледже при МГК им. Чайковского. Музыка, мелодия, гармония помогают звукорежиссеру наиболее полно реализовать режиссерскую задачу в звуке. Говоря про «Овсянок», Титова в своих интервью вспоминает, что, как только она познакомилась с фильмом, ей сразу же стала понятна его тональность, тот звуковой образ, который не изменялся до окончания работы. Елена старалась выразить глубокие мировоззренческие и эстетические идеи фильма, используя живые, реально записанные, а не синтетические звуки, создавая камерную, тонкую и нежную атмосферу.
Валерия Гай Германика, режиссер
Валерия Гай Германика — пожалуй, одна из самых неоднозначных и провокационных современных режиссеров, прошедшая путь от скандального фильма «Все умрут, а я останусь» (специальный приз конкурса «Золотая камера» за лучший дебютный полнометражный фильм Недели критики Каннского фестиваля в 2008 году) и сериала «Школа» о разгульной жизни российских подростков до ведения православной программы «Вера в большом городе» на канале «СПАС» и заявлений об отсутствии гражданской позиции и определении себя как «рациональной легитимистки». Что из этого провокация, а что — искреннее убеждение, остается загадкой. Тематика фильмов режиссера эволюционирует от скандальных картин, связанных с подростковой сексуальностью и жестокостью, к откровенно мелодраматическим лентам с претензией на философию. В 2014 году фильм Германики «Да и да» про запоздалую первую любовь двух андеграундных художников получил серебряного «Святого Георгия» за лучшую режиссуру в основном конкурсе 36-го Московского международного кинофестиваля. Помимо съемок фильмов, Германика ведет активную деятельность на телевидении, принимая участие в различных шоу и программах. В октябре этого года режиссер представила свой новый фильм «Мысленный волк» о внутренних страхах, уничтожающих людей изнутри. В основе картины — взаимоотношения матери и дочери, вынужденных спасаться от метафизического волка-людоеда.
Елена Хазанова, режиссер
Фильм Елены Хазановой «Любовницы» вошел в десятку самых кассовых российских фильмов 2019 года, собрав в прокате 306 миллионов рублей. Родители Хазановой имигрировали в Швейцарию, когда она была еще девочкой, и первые свои фильмы режиссер снимала на французском языке в Женеве и ее окрестностях, где она и живет большую часть времени до сих пор. Хазанова не получила классического режиссерского образования, а училась на практике, проходя стажировки и работая вторым режиссером на различных проектах в Швейцарии и Франции. В 2004 году вышел ее дебютный фильм «Любовный экспресс». Хазанова также работала на телевидении: ее картина «Капризы Марианны» стала лучшим телефильмом в Швейцарии в 2008 году, а сериал «Время секрета» стал самым успешным на швейцарском телевидении в 2012 году. Третья полнометражная работа режиссера «Сэм» получила призы на кинофестивалях в Нью-Йорке и Сан-Паулу в 2014 году. В какой-то момент режиссеру стало тесно в стране с восьмимиллионным населением, и Хазанова решила обратиться к «корням».
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