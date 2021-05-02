12 простых хитростей, как сделать пышную выпечку, а не сухой коржик

Не все хозяйки любят заниматься выпечкой, опасаясь, что не получится вкусная сдоба или тесто не поднимется. Действительно, аппетитные печенья, пироги и торты получаются не у всех. Но не стоит отчаиваться: и опытные хозяйки, и известные шеф-повара с удовольствием делятся своими секретами. Мы собрали подборку советов, которые помогут избежать ошибок и получить вкусную выпечку.
1. Прочитать рецепт и затем еще раз перечитать его с конца
Прежде чем начинать готовить, на столе собирают все ингредиенты. /Фото: businessinsider.in
Выпечка – точная наука, в которой важны все ингредиенты, поэтому перед началом работы нужно прочитать рецепт. Это поможет освежить в памяти порядок действий и убедиться том, что есть все нужные компоненты. После этого рецепт перечитывают с конца, начиная выполнять алгоритм в обратном направлении: включают духовку для предварительного разогрева, достают всю необходимую утварь, подготавливают формы для выпечки. Затем собирают все ингредиенты и отмеряют нужное количество. Только когда кулинарная мизансцена полностью готова, можно приступать к готовке.
2. Разбивать яйца уверенно
Чтобы не было осколков, яйцо разбивают четким движением. /Фото: befitandfine.com
Попавший на зуб кусочек яичной скорлупы не опасен, но может слегка подпортить впечатление от вкусной выпечки. Опасаясь, чтобы такого не случилось, часто стараются разбивать яйцо слабыми постукиваниями. Это неверно и приведет к обратному результату. Разбивать нужно четкими, уверенными движениями, тогда скорлупа треснет аккуратно, не распадаясь на мелкие кусочки. Если же неприятность случилась, удалить осколки будет легче, если смочить палец водой.
Полезный совет от Novate.ru: Если по рецепту яйцо добавляют в муку, лучше разбить его над миской и потом перелить в тесто. Так будет проще заметить и удалить осколки, а в муке они могут затеряться.
3. Смазывать ложку для липких ингредиентов
Из смазанной маслом ложки липкий патока легче выскользнет. /Фото: epices-review.fr
При отмеривании меда, патоки и других липких ингредиентов в ложке остается много продукта и в тесто, соответственно, попадает меньше. Проблему решит небольшая хитрость. Прежде чем использовать мерную ложку, ее смазывают оливковым маслом. После этого будет проще извлекать липкие ингредиенты. Мерные чашки тоже можно протереть маслом при помощи бумажного полотенца.
4. Использовать несоленое масло
Для выпечки нужно несоленое масло. /Фото: thelocal.de
Для получения идеальной выпечки важно и то, какое сливочное масло будет использоваться. Оно должно быть несоленое. Особенно это важно при приготовлении торта. Избыток соли нарушит гармонию рецепта и может ухудшить вкус коржей или крема.
5. Использовать ингредиенты комнатной температуры
Ингредиенты комнатной температуры лучше смешиваются. /Фото: cdn.medcom.id
Составители рецептов редко указывают такой нюанс, как температура продуктов. Однако это тоже влияет на качество выпечки. Ингредиенты комнатной температуры лучше перемешиваются в однородную массу и после выпекания получаются коржи с равномерной текстурой. Поэтому ингредиенты, которые хранятся в холодильнике – молоко, сметана и т.п, достают заранее, чтобы они немного нагрелись. То же самое относится и к яйцам. Перед добавлением в тесто они должны приобрести комнатную температуру, тогда тесто будет более пышным.
6. Посолить печенье снизу
Посолить печенье снизу – интересный вкусовой прием. /Фото: okonomikitchen.com
Есть рецепты соленых печений, в которых их нужно посыпать крупными кристалликами соли перед тем, как поставить выпекать в духовку. Традиционно это делают сверху, но стоит попробовать наоборот – посолить низ печенья. Тогда кристаллики хорошо войдут в тесто и не будут сыпаться. И такое печенье интереснее пробовать – сначала язык ощущает соленый вкус, который потом переходит в сладкий.
7. Использовать полоски для выпечки
Влажные полоски ткани помогут тесту равномерно подняться. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
При сборке торта коржи приходится выравнивать, так как при выпечке они обычно принимают куполообразную форму. Но есть способ заставить тесто подниматься равномерно в процессе готовки. Для этого полоску ткани смачивают водой, отжимают и оборачивают наружную поверхность формы, и затем ставят емкость в духовку. Если же идея отправлять ткань в духовку не по душе, то можно купить специальные полоски для выпечки.
8. Подложить полотенце под миску
Чтобы миска не двигалась, проще подстелить полотенце. /Фото: elektro4you.pl
Для равномерного перемешивания теста или взбивания крема нужно, чтобы миска стояла на месте. Если она скользит по столешнице, можно подложить слегка влажное полотенце. Или свернуть его трубочкой, а затем в круг, формируя «гнездо» для миски.
9. Замораживать тесто
Пока печется одна партия печенья, остальное тесто заворачивают в пленку и отправляют в морозилку. /Фото: s3.amazonaws.com
При выпекании очередной партии печенья остальные порции теста не хранят на столе, а убирают в морозильную камеру. Охлажденная масса более твердая и с ней намного легче работать, формируя шарики или другие фигуры. Кроме того, охлаждение теста улучшает вкус печенья.
10. Использовать термометр
Термометр поможет точно определить готовность хлеба. /Фото: kingarthurbaking.com
На первый взгляд без термометра можно обойтись, проверяя выпечку традиционным методом – зубочисткой или спичкой. Но этот способ обманчив, да и зачем играть в угадайку с риском не допечь или пересушить блюдо? Например, при выпечке чизкейка нужно поймать момент, чтобы не передержать его. При выпекании хлеба тоже важно понять, пропекся ли весь мякиш или нет. Проще отслеживать температуру с помощью термощупа.
11. Использовать панировочные сухари
Панировочные сухари хороши не только для котлет, но и для присыпки формы для торта. /Фото: theflourhandprint.com
Если нет пергаментной бумаги, извлечь коржи из формы будет проще, если смазать форму маслом и посыпать панировочными сухарями. При этом выпечка получается вкуснее, чем при использовании муки для притрушивания емкости. Панировочные сухари приятнее по текстуре и вкусу, к тому же коржи намного легче отделяются от стенок.
12. Применять весы
Точные пропорции – один из секретов идеальной выпечки. /Фото: res.cloudinary.com
Для получения идеальной выпечки важно соблюдать пропорции ингредиентов. Если в рецепте количество указано в граммах, продукты нужно взвесить, а не отмерять на глаз. У любого ингредиента грамм весит одинаково, но плотность и объем продуктов разные, поэтому отмерить стаканом одинаково не получится.
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