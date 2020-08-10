Холодное лето 1816: как изменение погоды повлияло на мировую историю

За всю историю метеорологических наблюдений, 1816 год был самым аномальным. Его не зря называют «Годом без лета» — Европа и Северная Америка стали жертвой сильного понижения среднегодовой температуры, которое на самом деле продолжалось не один год, а три, и оказало серьезное влияние на человечество.

Холодам предшествовала другая серьезная катастрофа. В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Это был самый масштабный катаклизм такого рода в истории человечества. Извержение началось взрывом, который было слышно за 2600 км от острова. Количество вулканического пепла и пара было таким, что в радиусе 600 км от вулкана на три дня наступила кромешная тьма.

Извержение вулкана Тамбора. Художник Роб Вуд (Rob Wood)

На побережья островов Индонезии обрушилась четырехметровая волна цунами, несущая смерть и разрушения.

По самым скромным подсчетам само извержение и его последствия стоили жизни 71 тысяче жителей архипелага. Но это было далеко не все.

Огромное количество пепла, поднявшееся в атмосферу, вызвало в Северном полушарии эффект вулканической зимы, которая забрала в течение последующих трех лет еще сотни тысяч жизней в разных уголках планеты. Проще говоря, в 1816 году долгожданное лето в Северном полушарии просто не наступило.

Извержение Тамборы привело к понижению среднегодовой температуры воздуха на 2,5 градуса. Казалось бы немного, но последствия были устрашающие. Из-за похолодания в марте весна не пришла и температура в Европе и Америке оставалась зимней.

Лед на Темзе в Лондоне. 1816 год

Июнь и июль на большей части Европы ознаменовался заморозками, которые в некоторых странах, например, в Германии, сопровождались сильными бурями, ливнями и градом. Рейн вышел из берегов, затопив огромные территории, а Швейцарию несколько раз за лето накрывало снегопадами. Примерно такие же события происходили и на Североамериканском континенте, от Аляски и до Панамского перешейка.

Три года Северное полушарие не видело летнего тепла, что привело к неурожаям и голоду. В конце лета 1816 года начали расти цены на зерно и к лету 1818 они поднялись более чем в 10 раз. Относительно повезло в этом отношении Российской империи, которая из-за своей значительной протяженности не так пострадала из-за катаклизма. Но пшеницы и ржи, закупленных в России, все равно не хватало.

Начало лета в Антверпене 1816 год

Для Европы, еще полностью не оправившейся от наполеоновских войн, это было слишком серьезное испытание. Во многих странах на фоне голода начались эпидемии брюшного тифа и холеры, а также народные волнения. Кое-где возмущение масс выходило за рамки обычных беспорядков и превращалось в погромы и открытый грабеж складов, лавок и магазинов, с убийствами и поджогами.

В Швейцарии ситуация настолько накалилась, что властям пришлось вводить чрезвычайное положение и комендантский час. В одной из самых благополучных стран Европы люди убивали друг друга за еду и занимались мародерством. В небольшой Ирландии за три года от голода и болезней погибли почти 100 тысяч человек.

Лето 1816 года в американском Вермонте. Художник Грег Харлин (Greg Harlin)

В надежде спастись от голода и беспорядков, десятки тысяч европейцев оставляли свои дома и бежали за океан, в Америку. Они не знали, что там их ждет практически те же самые проблемы, но усугубленные местными социальными и природными особенностями, к которым многие оказались совсем не готовы.

Почувствовала на себе последствия «Года без лета» и Азия. В 1816 году в индийской Бенгалии началась свирепая эпидемия холеры, вызванная мутировавшим от изменения климата вибрионом. Перед болезнью оказались беспомощны не только местные жители, но и колониальные войска. Почти треть личного состава британской армии, размещенного в южных и центральных штатах Индии, не пережили эпидемию.

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади

Вспышка болезни затянулась на долгие годы и захватила соседние и даже весьма отдаленные страны. В 1830—1831 годах холера докатилась до европейской части России и убивала людей, не различая сословий. Официальная статистика гласит, что погибло 200 тысяч жителей империи, но эта цифра может быть сильно занижена.

Александр Сергеевич Пушкин пережидал самый опасный период эпидемии в своем имении Болдино. Наиболее продуктивный период творчества поэта, «болдинская осень», связан именно с этим глобальным бедствием. В Европе катаклизм, связанный с холодом, голодом и болезнями, также активизировал творческую интеллигенцию.

Мэри Шелли, лорд Байрона и Джона Полидори проводили холодное лето 1816 года на вилле у Женевского озера, где из-за непогоды и беспорядков были вынуждены сидеть взаперти. В этом период родился сюжет романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» Шелли, повесть «Вампир» Полидори. Последнее произведение открыло целую эпоху вампиров в литературе и вдохновило Брэма Стокера на создание его «Дракулы». Но это был единственный положительный момент трехлетнего холода.

«

Плотно населенный Китай одним из первых почувствовал последствия катастрофы. Холод уничтожил посевы риса, что означало для империи голод, болезни и войны. Так и случилось — сначала население начало умирать от недоедания и эпидемий, а затем взялось за дубины и вилы. Грянулиопиумные войны», вызванные переходом местного сельского хозяйства с выращивания риса на менее прихотливый

Британский флот у берегов Китая

Поднебесная, ставшая всемирным поставщиком опиума, была атакована Британской империей, к которой позже присоединилась Франция. Опиумные войны продолжались до 1860 года и унесли сотни тысяч жизней. Таким образом, извержение индонезийского вулкана продолжало убивать людей даже спустя полвека.

Бедствия, затянувшиеся на долгие годы, дали толчок ученым и изобретателям. Многие великие умы XIX столетия увидели направление, в котором нужно двигаться, чтобы избежать повторения несчастий.

Химик Юстус фон Либих, едва не ставший в детстве жертвой голода в Дармштадте, посвятил свою жизнь изучению питания растений и создал первые минеральные удобрения. Сказался катаклизм и на техническом прогрессе. Массовая гибель европейских лошадей от бескормицы навела на мысль барона Карл фон Дреза, который в 1817 году впервые запатентовал велосипед.

Совершенно очевидно, что в наши дни последствия массового похолодания или потепления будут более катастрофическими, так как их будет отличать масштаб и необратимость. Мы уже начинаем расплачиваться за свое отношение к нашей планете и, возможно, скоро она призовет нас к ответу.