Продукты, которые запрещено ввозить в США

Покупая те или иные продукты питания, мы даже не задумываемся, что в некоторых странах они находятся под запретом. В Америке тоже есть небольшой их перечень. Самое интересное, что в остальных странах мира все продукты из списка разрешены.











1. Конина

2. Абсент

3. Молоко

4. Киндер-Сюрприз

5. Алкогольные энергетические напитки