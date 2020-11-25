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Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

Бесконтактный термометр MiJia iHealth способен всего за 1 секунду измерить показатель температуры тела. Все что необходимо сделать – это лишь поднести устройство ко лбу, чтобы расстояние между «умным» термометром и лбом было не более 3 см, и нажать на кнопку управления.

Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

Датчик Heimann, который определяет температуру тела выполнен в Германии и отличается высокой надежностью и точностью измерения с минимальной погрешностью в 0.1 градус.

Элементом питания устройства выступают 2 пальчиковые (АА) батарейки, которых хватит приблизительно на 3000 измерений температуры.

Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

Теперь не нужно будить ребенка или ждать результатов измерения 5-10 минут, ведь бесконтактный термометр MiJia iHealth обеспечит максимально точный результат за минимально короткий промежуток времени.

Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

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Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела

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Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры телаПодписаться на мой Instagram
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