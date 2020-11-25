Бесконтактный термометр MiJia iHealth с ультрабыстрым измерением температуры тела
Бесконтактный термометр MiJia iHealth способен всего за 1 секунду измерить показатель температуры тела. Все что необходимо сделать – это лишь поднести устройство ко лбу, чтобы расстояние между «умным» термометром и лбом было не более 3 см, и нажать на кнопку управления.
Датчик Heimann, который определяет температуру тела выполнен в Германии и отличается высокой надежностью и точностью измерения с минимальной погрешностью в 0.1 градус.
Элементом питания устройства выступают 2 пальчиковые (АА) батарейки, которых хватит приблизительно на 3000 измерений температуры.
Теперь не нужно будить ребенка или ждать результатов измерения 5-10 минут, ведь бесконтактный термометр MiJia iHealth обеспечит максимально точный результат за минимально короткий промежуток времени.
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