10 красавиц советской мультипликации

У Диснея с красотками всегда был порядок, у Pixar и Dreamworks героини тоже вполне эстетичные. Дети в Советском Союзе воспитывали чувство прекрасного на мультиках студий «Союзмультфильм», «Экран» и «Арменфильм» имени Амо Бекназаряна.
Предлагаю абсолютно субъективный рейтинг красавиц советской мультипликации.
Женщина-рыба из мультфильма «В синем море в белой пене»
Это удивительное существо с рыбьим хвостом вместо ног, телом женщины и рыбой вместо головы с еще одним хвостом на затылке. Поет существо голосом Аллы Борисовны. Песней, призывающей мальчика остаться и быть королем, и своим видом существо оставило глубокий след в психике советских детей. Особенно мальчиков.
Снежная королева
Женщина-доминанта, женщина-лед. Мультипликационная скульптура в стиле соцреализма. Она словно вчера сошла с постамента, чтобы подавить волю юного зрителя.
Мама Малыша
У Малыша красивая мама. Невысокое место в рейтинге обусловлено ее невысокой самооценкой. Она символизирует женщину, замученную браком. Мультик заранее готовит девочек к судьбе уставшей домохозяйки с тремя детьми и невнимательным мужем.
Атаманша из «Бременских музыкантов»
Дерзкая женщина, все при ней. Руководит шайкой полуголых разбойников в мохнатых шапках. Показывает юному зрителю красивую жизнь с картами, деньгами и стволами. Но есть нюанс. Атаманша поет голосом артиста Олега Анофриева.
Аленький цветочек
Младшая дочь купца. Имея двух склочных и меркантильных сестер, смогла остаться умницей, красавицей, тихоней. К тому же готова к самопожертвованию. Всем хороша девица, идеал советской жены. Шестое место за излишнюю кротость.
Золушка
Девушке досталось от жизни, она росла нелюбимой падчерицей у злобной мачехи. Но зато ей повезло с крестной, за счет чего и выехала. Образ Золушки учит юного зрителя, что не все решается старанием. Чуть-чуть магии, пара мышей и дело готово. Пятое место за фартовость.
Царевна-лягушка
Была бы идеальной женой, если бы не скверный бэкграунд. Все эти старые дела с Кощеем и лягушачьей кожей сильно попортили кровь юному Ивану. А так, да. И мастерица, и станцевать может, и чертовски хороша собой.
Домоправительница Фрекен Бок
Женщина в теле, уверенная в себе, хозяйственная, с приятной долей сумасшедшинки, — все это госпожа Фрекен Бок. Именно, госпожа. В скольких советских мальчиках она зародила мысль о БДСМ. Хотя такой аббревиатуры в те беззаботные годы они еще не знали.
Мама Дяди Федора
Удивительный, загадочный персонаж. В первой части трилогии о Простоквашино она была стройна, красива и обладала органичным первым размером груди.
Во второй части художники расщедрились, видимо, решив, что юный зритель уже готов. Грудь у мамы подросла до ласкающего взор номера три. Не даром она собралась летом не в деревню, а на курорт, носить парадные платья. В этот период ее шансы на победу в рейтинге были как никогда высоки.
Не известно, что пошло не так, но советских мальчишек, со слюной ждавших выхода финальной серии, ждало разочарование. Некогда сексуальная мамаша заметно сдала. Может виной тому цензура в «Союзмультфильме» или что-то еще, но мама Дяди Федора пела знаменитую песню про «кабы не было зимы» уже с нулевым размером. Крах, боль и первый сексуальный конфуз.
Принцесса из «Бременских музыкантов»м
И вот победительница нашего рейтинга красавиц советской мультипликации. Принцесса из «Бременских музыкантов». Она прекрасна буквально всем: высокая, стройная, непокорная, голос хороший. Ее экстремально короткое платье и безупречная фигура до сих пор вызывает неровные вздохи у мальчиков и развивает комплекс неполноценности у девочек. На фоне пухлого папы она особенно хороша.
Вне конкурса
Мама Наташи в мультфильме «Домовенок Кузя»
Старуха Шапокляк
Несмотря на то, что советские дети ненавидели кукольные мультики, эти барышни считаются героинями вполне почитаемых и цитируемых картин. Но от этого их образы не меньше травмируют детскую психику.
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