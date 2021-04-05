10 красавиц советской мультипликации

У Диснея с красотками всегда был порядок, у Pixar и Dreamworks героини тоже вполне эстетичные. Дети в Советском Союзе воспитывали чувство прекрасного на мультиках студий «Союзмультфильм», «Экран» и «Арменфильм» имени Амо Бекназаряна.



Предлагаю абсолютно субъективный рейтинг красавиц советской мультипликации.



Женщина-рыба из мультфильма «В синем море в белой пене»

Снежная королева

Мама Малыша

Атаманша из «Бременских музыкантов»

Аленький цветочек

Золушка

Царевна-лягушка

Домоправительница Фрекен Бок

Мама Дяди Федора

Принцесса из «Бременских музыкантов»м

Вне конкурса

Старуха Шапокляк