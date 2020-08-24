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Как живется людям в плоских домах

Оригинальные архитектурные конструкции в виде зданий есть в разных городах и странах. В столице России такой Плоский дом стоит на Пресненском Валу, в Одессе есть Дом-стена, а Соединенных Штатах – Флэтайрон-билдинг, да и в других частях планеты можно наблюдать аналогичные здания, создающие иллюзионный оптический эффект. Если смотреть на эти многоэтажки под определенным углом, то создается впечатление, что они абсолютно плоские. Эта их особенность, как магнитом, притягивает к себе туристов со всего мира.

Как живется людям в плоских домах

1. Реальные и вымышленные версии


Как живется людям в плоских домах

На вопрос, почему стали сооружать эти строения, есть несколько ответов. При этом существуют версии и откровенно вымышленные, и вполне правдивые. Среди самых распространенных предположений шесть: - строители возводили не четыре стены, а три в связи с ограниченностью бюджета; - так как в период ведения строительных работ часть материалов разворовывалась, пришлось пойти на хитрость для завершения возведения объектов путем усечения их по диагонали; - для того, чтобы фасад гармонично вписывался в общую архитектуру, а постройка продолжилась вглубь двора; - чтобы на участке, где велась стройка, была сохранена транспортная развязка; - с целью уплотнения застройки в соответствии с геометрией свободной части; - чтобы имя архитектора было прославлено.


Как живется людям в плоских домах

Несколько из последних версий вполне заслуживают того, чтобы их назвали реальными. Дело в том, что ряд таких домов строились после того, как кварталы были застроены. Они заняли пустующие до этого места в исторических городских районах с крупной транспортной развязкой.

Как живется людям в плоских домах

В ряде стран, таких как Польша, Голландия и не только, ранее действовал специальный налог, который рассчитывался согласно ширине фасада здания. В связи с этим дома купцов практически все длинные и узкие, да и стоят вплотную один к другому.

2. Принцип действия оптической иллюзии


Как живется людям в плоских домах

Если смотреть на такой дом при конкретном ракурсе, то он кажется абсолютно ненастоящим и похожим больше на декорацию. Дело в том, что при строительстве торец здания в наиболее узком месте делается под острым углом, что и влияет на ощущение абсолютной плоскости конструкции. В Одессе стоит сооружение под названием «Ведьмин дом». В нем ширина торца равна ста сантиметрам.

http://funhere.ru/?p=14584Как живется людям в плоских домах

В прошлом архитекторы использовали один интересный прием – на торцевой части делался выступ, благодаря которому и появлялось ощущение пустоты за фасадом, хотя в реальности архитектура была вполне стандартной. Но именно этот декор и делал конструкцию визуально бутафорной.

Как живется людям в плоских домах

Наши современники тоже используют свои фишки. Сегодня ряд сооружений точечной застройки выполнены в форме треугольника с острым углом. С обратной стороны дом имеет традиционный внешний вид. Технологии в сфере строительства, как и в любой другой, постоянно развиваются и совершенствуются. Современные достижения в этой области дают возможность строить узкие точечные здания, имеющие необычную планировку. Естественно, при виде такого архитектурного шедевра никто не остается равнодушным.

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Как живется людям в плоских домах

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