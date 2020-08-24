Как живется людям в плоских домах

Оригинальные архитектурные конструкции в виде зданий есть в разных городах и странах. В столице России такой Плоский дом стоит на Пресненском Валу, в Одессе есть Дом-стена, а Соединенных Штатах – Флэтайрон-билдинг, да и в других частях планеты можно наблюдать аналогичные здания, создающие иллюзионный оптический эффект. Если смотреть на эти многоэтажки под определенным углом, то создается впечатление, что они абсолютно плоские. Эта их особенность, как магнитом, притягивает к себе туристов со всего мира.









1. Реальные и вымышленные версии

2. Принцип действия оптической иллюзии