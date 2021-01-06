5 киногероев, которых любили советские женщины

Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович («Москва слезам не верит»)

Алексей Баталов в роли Гоши

Алексей Баталов и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Женя Лукашин «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Андрей Мягков в роли Жени Лукашина

Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Нестор Петрович («Большая перемена»)

Михаил Кононов в роли Нестора Петровича

Михаил Кононов и Наталья Гвоздикова в фильме "Большая перемена"

Шурик («Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»)

Александр Демьяненко в роли Шурика

Александр Демьяненко и Наталья Варлей в комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Афоня из одноименного фильма

Леонид Куравлев в роли Афони

Леонид Куравлев и Евгения Симонова в трагикомедии "Афоня"