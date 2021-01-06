5 киногероев, которых любили советские женщины

Меняются времена - меняются и вкусы. Ярким примером тому является то, как трансформировались образы героев в кино. Во времена СССР кумирами женщин были Женя Лукашин, Нестор Петрович, Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович… Но давайте будем честны: все эти персонажи вряд ли бы стали кумирами нынешних девушек, ведь им подавай накаченных, сильных, отважных суперменов, готовых совершить любой подвиг. А если задуматься, ведь не совсем понятно, что могли найти в культовых героях советских фильмов их фанатки.
Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович («Москва слезам не верит»)
Алексей Баталов в роли Гоши
Никто не станет спорить с тем, что Гоша в исполнении Алексея Баталова чертовски хорош. И неудивительно то, что Катя Тихомирова потеряла голову от красавца-мужчины с непростым характером. Но давайте все же обратим внимание на нрав героя и выясним, что в нем не так.
Гога очень категоричен в своих рассуждениях: все будет так, как он сказал только на том основании, что он мужчина. То есть получается, Катя, которая одна растила дочь, получила образование, добилась карьерных высот без посторонней помощи, никогда ни на кого не надеялась, должна все бросить только потому, что возлюбленный не приемлет того, чтобы женщина была выше по статусу.
Алексей Баталов и Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"
А что из себя представляет Георгий? Ни нормальной работы, ни образования, ни жилья. И ничего в своей жизни он менять не собирается. Наоборот, это Екатерина должна обхаживать его, оправдываться за то, что более успешна и скрывала это. А узнав правду, Гоше просто предпочитает исчезнуть, ведь перед ним оказалась не простушка, а человек сильнее его характером. Кстати, потом он также внезапно появляется и не извиняется даже. Не кажется ли вам, что создатели фильма пытаются внушить зрителям то, что женщина за 40 с ребенком, хоть и успешная, должна довольствоваться синицей в руке? И вопрос здесь даже не статусе и финансовом положении.
Казалось бы, в фильме все закончилось хорошо: герои остались вместе. Но попробуем предположить, какая судьба ждет главных героев. Георгий совсем не умеет договариваться. А насколько хватит терпения Кати, неизвестно.
Женя Лукашин «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков в роли Жени Лукашина
Удивительно, но именно Женя Лукашин стабильно возглавляет всевозможные рейтинги самых отвратительных персонажей отечественного кино, хотя, казалось бы, он положительный герой. Даже по нынешним меркам он завидный холостяк: врач (а эта профессия всегда была в почете), романтик, поющий про ясень, интеллигент (а они обычно на дороге не валяются). Но почему же его так невзлюбили зрители?
Давайте начнем с главного: Лукашин явно имеет склонность к алкогольной зависимости. Ну не может человек, который, по сути, редко употребляет, опьянеть так, что не помнить, куда улететь.
Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
С другой стороны, Женя – эгоист, который думает лишь о собственном комфорте. Сколько лет он встречался с Галей, не решаясь сделать ей предложение, но при этом не отталкивая. А потом уехал под Новый год неизвестно куда, тут же влюбился и бросил девушку… по телефону и даже не извинился. Как бы там ни говорили о том, что сердцу не прикажешь, но все равно поступать так по-свински с той, которая была с тобой рядом несколько лет, неправильно.
Да и с Надей главный герой ведет себя не совсем красиво. Прилетел, увел ее у жениха и отправился обратно в Москву. Такой персонаж не то что сейчас, но и в советскую эпоху не мог вызывать симпатию.
Нестор Петрович («Большая перемена»)
Михаил Кононов в роли Нестора Петровича
Нестор Петрович – учитель-герой. Ведь не каждому под силам взять ответственность за учеников, которые… старше него, не понимают, для чего им нужно образование и, вообще, уже давно работают и даже имеют семьи и детей. Но педагог с завидной самоотверженностью пытается перевоспитать хулигана Ганжу, уговаривает Федоскина вернуться в школу, который, к слову, является его соперником (какое благородство!). В общем, молодой человек не щадит себя, посвящая все время великовозрастным подопечным. К тому же Нестор такой впечатлительный, что хочется его пожалеть и приласкать. Мечта, а не учитель!
Михаил Кононов и Наталья Гвоздикова в фильме "Большая перемена"
Но и у этого идеального педагога есть свои недостатки. Взять, к примеру, то, что его девушка вначале встречалась с Федоскиным, а Нестор Петрович увел ее без зазрений совести, а не наоборот. Но когда Полина, а не ее молодой человек поступает в аспирантуру, это его очень сильно задевает. Как же, женщина, пусть и любимая, обошла его. Вот этого он простить не может и бросает и возлюбленную, и науку.
А в школе красота: ученицы и коллеги готовы носить его на руках. Но Нестору этого мало: он лезет в чужую жизнь и считает, что вправе за других решать, как правильно, а как нет. А больше всех жалко Нелли, которую угораздило влюбиться в учителя, но он не решается сразу сказать, что любит другую. Вот тогда идеальный образ педагога рушится навсегда.
Шурик («Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»)
Александр Демьяненко в роли Шурика
Хотя в фильмографии Александра Демьяненко больше ста работ, зрители его до сих пор продолжают ассоциировать его с Шуриком. Примечательно, что на эту роль Леонид Гайдай долго искал актера, и даже чуть не утвердил Валерия Носика. Но однажды ему на глаза попалась фотография артиста, с которым режиссер уже был знаком. Тогда он понял, что именно его он искал. А брюнет Демьяненко даже ради роли перекрасился в блондина.
Примечательно, что во всех трех фильмах у Шурика разный род деятельности: в «Операции «Ы»…» он студент, в «Кавказской пленнице…» - этнограф, в «Иване Васильевиче…» - изобретатель. Но во всех картинах она такой добрый, ратующий за справедливость, порой наивный, принципиальный и ответственный. Но именно эти черты зачастую и приводят к курьезным ситуациям.
Александр Демьяненко и Наталья Варлей в комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Но больше всех обидно за девушек, которые симпатизируют Шурику. Ну как можно было провести весь день с Лидой и потом не вспомнить этого? Но парня есть оправдание: он готовился к экзамену. А кто поверит в историю о том, что Нина сама захотела замуж за товарища Саахова и просила ее похитить? Только наивный этнограф. Причем спросить об этом у самой девушки он и не догадался. А история с Зиной, которая собралась уходить к режиссеру? Благородный Шурик без всяких вопросов и скандалов взял ее и отпустил.
Ничего не хотим сказать против этого героя, ведь все это художественный вымысел, вокруг которого и развивается весь сюжет, и в конце концов добро все равно побеждает. Но такой герой сейчас явно не был бы в почете.
Афоня из одноименного фильма
Леонид Куравлев в роли Афони
В центре трагикомедии, которая, к слову, стала лидером кинопроката 1975 года, сантехник Афанасий Борщов, которого все называют просто Афоней. Но мужчина не любит работать, а занимается тем, что ищет возможность выпить. Герой в исполнении Леонида Куравлева постоянно попадает в неприятные истории, а молодежи приводят его в качестве антипримера.
Леонид Куравлев и Евгения Симонова в трагикомедии "Афоня"
Афоня ищет себе женщину постарше, совершенно не замечая Катю Снегиреву, которая еще со школы тайно влюблена в него. Безуспешно попытавшись соблазнить несколько дам, попав в передряги, побывав в милиции, предложив Кате выйти за него замуж, оставшись у нее на ночь и наутро заявив, что ничего не помнит, потеряв работу и квартиру, он впадает в депрессию. И только поняв, что в этой жизни ничего хорошего не светит, решает улететь неизвестно куда. Но его останавливает все та же Снегирева, которая все также продолжает ждать его.
То есть, на минуточку, Афоня не сам добивается расположения девушки, а она сама к нему приходит. Вы верите, что мужчина вдруг полюбил Катю? Или он все же решил быть с ней от безысходности. Вот вам и герой – пьющей, попусту сжигающий жизнь и обесценивающий чувства.
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