Что всегда сопровождает высокий интеллект

Мы испокон века превозносим ум, однако высокий интеллект означает не только большие возможности для его обладателя. Он также сопряжен с определенными сложностями и ограничениями. Об этом говорят исследования.
Еще в 1950-х годах психолог Льюис Терман, на протяжении многих лет занимавшийся проблемами развития интеллекта, пришел к выводу, что высокий IQ далеко не всегда приводит к ярким достижениям. За минувшие с тех пор десятилетия психология и нейронауки активно продвинулись в изучении плюсов и минусов высокого интеллекта. Вот любопытные данные, полученные за последние два года.
1. ПРОБЛЕМЫ С ДУШЕВНЫМ ЗДОРОВЬЕМ
Душевные расстройства – это, вполне возможно, цена, которую человечество платит за высокий интеллект. К такому выводу пришли британские психологи-исследователи под руководством Дэниела Смита из Университета Глазго. Наблюдая длительное время группу из почти 2000 человек, начиная с 8 и до 22-23 летнего возраста, Смит и его коллеги выявили, что чем выше IQ человека в детском возрасте, тем больше шансов, что в молодости у него разовьется биполярное расстройство.
После опубликования этих данных с новой силой вспыхнули дискуссии о том, есть ли какая-то связь между интеллектом, креативностью и душевными расстройствами. Ранее группа ученых из разных стран пришла к выводу, что связь между уровнем интеллекта и душевными расстройствами может быть объяснена с позиций эволюции. Развитие интеллекта Homo sapiens было связано с генными мутациями. Но этими же мутациями объясняется и повышение риска душевных заболеваний.
2. ТРЕВОЖНОСТЬ
Обладатели высокого интеллекта больше предрасположены к тревожности, чем люди со средним интеллектом. К такому выводу приводит исследование американских эволюционных нейробиологов под руководством Джереми Коплана. Возможно, что в ходе эволюции тревожность и интеллект формировались параллельно. В доисторические времена постоянная настороженность могла способствовать выживанию человека.
3. НОВЫЕ ИДЕИ
Зато люди с высоким интеллектом с большей вероятностью способны рождать новые идеи. Опять-таки это могло быть важно с эволюционной и исторической точки зрения, поскольку означало способность отвергать стереотипы и видеть новые пути развития. Как показал в своем исследовании эволюционный психолог Сатоси Канадзава (Satoshi Kanazawa) из Лондонской школы экономических и политических наук, люди с высокими показателями интеллектуального развития чаще бывают атеистами, а в политическом плане более склонны занимать либеральную позицию.
Среди молодых людей – участников исследования 95% тех, кто определял себя как консерватора, имели средний IQ 95, тогда как те, кто называл себя очень либеральным, имели в среднем IQ 106.
4. ОДИНОЧЕСТВО
А вот еще одно интересное открытие Сатоси Канадзавы и его соавтора Нормана Ли из Университета управления Сингапура: чем шире дружеский круг у людей с высоким интеллектом, тем ниже у них уровень удовлетворенности жизнью. Это исследование опровергает общепринятый взгляд на то, что социализация помогает чувствовать себя счастливыми. По крайней мере, теперь можно сказать, что такое представление применимо далеко не ко всем.
5. «СОВИНЫЙ» РЕЖИМ
Также Сатоси Канадзава выяснил, что обладатели высокого интеллекта предпочитают поздно вставать. В одной из своих научных работ он проанализировал режим сна 20 745 американских подростков. Те, у кого IQ был невысоким, в среднем отправлялись спать в 11:41 и вставали в 7:20. Подростки с высоким IQ ложились позже – в 12:29, и просыпались позже – в 7:52. В выходные дни разница в режиме этих двух групп была еще более очевидной.
6. ДОВЕРИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ
Чем выше интеллект, тем выше и уровень доверия к другим людям. Такой вывод сделан в результате анализа опросов общественного мнения в США. Возможно, это можно объяснить тем, что чем умней человек, тем лучше он разбирается в других людях. Кроме того, выяснилось, что те, кто больше доверяют другим, также чувствуют себя счастливей и обладают более крепким здоровьем.
7. СКЛОННОСТЬ К ЛЕНИ
Ленивые люди больше склонны к размышлениям, утверждают авторы нового исследования, психологи из Университета Флориды. Тем же, кто минуты не может сидеть без дела, активность помогает сбежать от своих мыслей. Проведенные ранее исследования показали, что те, кто любят размышлять, обладают лучшей памятью, тратят больше времени на принятие решений и в итоге выбирают наилучшие варианты.
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