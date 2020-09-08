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Нестандартное применение губки для посуды

Помимо мытья посуды, у обычных губок есть масса применений. Стоят они совсем недорого, и всегда под рукой у каждой хозяйки. Читайте, что с ними можно сделать.

Нестандартное применение губки для посуды

Превратите губку в средство для снятия лака



Нестандартное применение губки для посуды
ЕНекоторые виды лаков (например, с блестками) очень трудно снять с помощью ватного тампона. На помощь придет посудная губка, которую нужно разрезать пополам, свернуть в трубочку и вставить в чистую банку. Залейте губку средством для снятия лака, и больше никакой возни с ватными дисками.
Добавьте эфирных маселЧтобы посудная губка приятно пахла, на нее можно нанести несколько капель эфирного масла мяты, лимона или эвкалипта. Помимо аромата, эфирные масла уничтожают бактерии, так что от такого способа будет двойная польза.

Положите в микроволновку


Нестандартное применение губки для посуды
Чтобы очистить внутреннее пространство микроволновой печи без лишних усилий, намочите посудную губку, положите ее в микроволновку и включите на 3−5 минут. Пар от губки размягчит присохшие остатки пищи и жирные брызги, и вам будет легче их убрать со стенок.

Залейте губку клеем


Нестандартное применение губки для посуды

Этот способ можно взять на заметку мамам, няням, воспитателям и учителям младшей школы. Если для какого-то проекта нужно что-то приклеить, замочите заранее посудную губку в клее.
Положите ее в пластиковый контейнер, залейте клеем и закройте крышкой. Через некоторое время губка впитает клей, и детям будет намного удобнее наносить его на бумагу. Никакого беспорядка и капель клея на столе, стульях и одежде.

Заморозьте


Нестандартное применение губки для посуды
Губки можно использовать вместо охлаждающих элементов, если необходимо подольше сохранить свежесть продуктов при транспортировке. Замочите губку в холодной воде, поместите в закрывающийся пластиковый пакет и уберите на ночь в холодильник.

Используйте для очистки труднодоступных мест


Нестандартное применение губки для посуды

Вместо специальных щеток для уборки в труднодоступных местах, возьмите кухонные щипцы и прикрепите к ним пару губок с помощью хозяйственных резинок или разрежьте губки посередине и вставьте их в щипцы. С таким приспособлением вы быстрее справитесь с пыльными вентиляторами, жалюзи и батареями.

Используйте для стирки


Нестандартное применение губки для посуды
Губки для мытья посуды заменят специальные салфетки, которые добавляют во время стирки для предотвращения линьки, снятия статического электричества, шерсти животных и серого налета. Возьмите небольшой контейнер или ведерко с крышкой и несколько губок. Налейте в ведерко воды, добавьте кондиционер для белья, положите губки в воду и закройте крышкой. Во время стирки просто достаньте одну губку, отожмите как следует и положите в барабан с вещами. После использования, можно бросить губку обратно в ведерко. Результат будет таким же, как от использования специальных салфеток для стирки, которые стоят довольно дорого.

Накрутите волосы


Нестандартное применение губки для посуды
Благодаря блогеру Чарми Джейн, мы узнали, как накрутить волосы, используя вместо мягких бигуди посудные губки. Расположите губку горизонтально в руке, накрутите на нее прядь волос, затем сложите губку вдвое и закрепите хозяйственной резинкой. Утром у вас будут роскошные локоны.

Нестандартное применение губки для посуды
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