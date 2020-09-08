Нестандартное применение губки для посуды

Помимо мытья посуды, у обычных губок есть масса применений. Стоят они совсем недорого, и всегда под рукой у каждой хозяйки. Читайте, что с ними можно сделать.







Превратите губку в средство для снятия лака

Положите в микроволновку

Залейте губку клеем

Заморозьте

Используйте для очистки труднодоступных мест

Используйте для стирки

Накрутите волосы

ЕНекоторые виды лаков (например, с блестками) очень трудно снять с помощью ватного тампона. На помощь придет посудная губка, которую нужно разрезать пополам, свернуть в трубочку и вставить в чистую банку. Залейте губку средством для снятия лака, и больше никакой возни с ватными дисками.Добавьте эфирных маселЧтобы посудная губка приятно пахла, на нее можно нанести несколько капель эфирного масла мяты, лимона или эвкалипта. Помимо аромата, эфирные масла уничтожают бактерии, так что от такого способа будет двойная польза.Чтобы очистить внутреннее пространство микроволновой печи без лишних усилий, намочите посудную губку, положите ее в микроволновку и включите на 3−5 минут. Пар от губки размягчит присохшие остатки пищи и жирные брызги, и вам будет легче их убрать со стенок.Этот способ можно взять на заметку мамам, няням, воспитателям и учителям младшей школы. Если для какого-то проекта нужно что-то приклеить, замочите заранее посудную губку в клее.Положите ее в пластиковый контейнер, залейте клеем и закройте крышкой. Через некоторое время губка впитает клей, и детям будет намного удобнее наносить его на бумагу. Никакого беспорядка и капель клея на столе, стульях и одежде.Губки можно использовать вместо охлаждающих элементов, если необходимо подольше сохранить свежесть продуктов при транспортировке. Замочите губку в холодной воде, поместите в закрывающийся пластиковый пакет и уберите на ночь в холодильник.Вместо специальных щеток для уборки в труднодоступных местах, возьмите кухонные щипцы и прикрепите к ним пару губок с помощью хозяйственных резинок или разрежьте губки посередине и вставьте их в щипцы. С таким приспособлением вы быстрее справитесь с пыльными вентиляторами, жалюзи и батареями.Губки для мытья посуды заменят специальные салфетки, которые добавляют во время стирки для предотвращения линьки, снятия статического электричества, шерсти животных и серого налета. Возьмите небольшой контейнер или ведерко с крышкой и несколько губок. Налейте в ведерко воды, добавьте кондиционер для белья, положите губки в воду и закройте крышкой. Во время стирки просто достаньте одну губку, отожмите как следует и положите в барабан с вещами. После использования, можно бросить губку обратно в ведерко. Результат будет таким же, как от использования специальных салфеток для стирки, которые стоят довольно дорого.Благодаря блогеру Чарми Джейн, мы узнали, как накрутить волосы, используя вместо мягких бигуди посудные губки. Расположите губку горизонтально в руке, накрутите на нее прядь волос, затем сложите губку вдвое и закрепите хозяйственной резинкой. Утром у вас будут роскошные локоны.