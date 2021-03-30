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Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Если знаешь, где искать, в Лондоне можно посетить достаточное количество недурных секретных баров. Есть подпольный бар, замаскированный под детективное агентство, салон в китайском квартале, где подают спиртные напитки и димсамы за неприметной дверью без опознавательных знаков, и даже коктейльный бар, втиснутый в прачечную самообслуживания. Перед вами — самые классные секретные бары в британской столице, а также подсказки, как их найти.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона


Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Секретный бар за книжной полкой в ресторане The Jam Tree в Клэпхэме обставлен диванами, столиками и имеет настольный теннис. Здесь подают напитки, стандартные для меню любого паба. Чтобы попасть туда, не нужно бронировать столик, однако это место иногда закрывают на спецобслуживание.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

69 Colebrooke Row называет себя безымянным баром. В неприметном баре на углу тихой улицы в Айлингтоне по адресу Коулбрук Роу, 69 подают умело смешанные напитки, приготовленные миксологами в белых халатах, как у настоящих химиков. Атмосфера здесь интимная, а помещение такое маленькое, что лучше всего забронировать столик заранее, особенно если вы планируете провести в баре более полутора часов. При всем этом здесь достаточно места для живой музыки.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Бар Reverend JW Simpson («Преподобный Дж.

У. Симпсон») — это подпольное заведение, расположенное в бывшей квартире священника в районе Фицровия. Бар взял свое название от имени священника. Оформление соответствует религиозной теме: на стенах плитка с нечетким рисунком, в окне — витраж, напоминающий церковный, а в углу стоит пианино, на котором может сыграть каждый посетитель. Среди паствы бара популярны коктейли, ради которых люди бронируют места на «духовных проповедях».

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Бар Punch Room («Пуншевая комната») — это уютное заведение, расположенное позади отеля Edition в лондонском Сохо. Это изысканное место со стенами, забранными в дубовые панели, воспроизводит стиль частных лондонских клубов XIX века. Как несложно догадаться по названию, основной конек этого бара — пунши. В меню можно найти десять разновидностей пуншей, которые подаются как порционно, так и на компанию. Здесь строгая политика бронирования, так что попасть в этот бар случайно вряд ли получится.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Детективное агентство «Эван и Пил» (Evans & Peel Detective Agency) не воспринимает свою работу слишком серьезно. «Агентство», которое находится в Центральном Лондоне и, как указано на сайте, специализируется на «случаях шантажа, поиске пропавших людей и вооруженной личной охране», базируется в неприметном безымянном здании в Эрлс-Корт. Внутри, за дверью с матовым стеклом, на котором написано название агентства, все выглядит как в настоящем офисе детектива: кирпичные стены, пишущие машинки и шкафы-картотеки. В барном меню большой выбор коктейлей, а также особые предложения на вынос, например E&P Cigar Box — деревянная коробочка, наполненная напитками в аптечных бутыльках, которые можно смешивать дома.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

За зеленой дверью по адресу Джеррард-стрит, 16 (16 Gerrard Street) находится секретный бар Opium («Опиум»), где подают коктейли и димсамы в стилизованной китайской обстановке. Помимо спиртного, в меню большой выбор чая. Если хотите попробовать лучшее из обеих частей меню, возьмите Opium Cup, коктейль из текилы, кактуса, перца, имбиря и улунского чая. Посетителям нужно бронировать столики. Один столик можно занимать не дольше полутора часов.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Бар Keystone Crescent описан как «партнерский клуб для общительных людей, которые любят простые и ясные напитки до внеурочного времени». Спрятанный по дороге от вокзала Кингс-Кросс, слабо освещенный крохотный коктейльный бар — по-настоящему секретное место, поскольку посетители платят членский взнос в размере 35 фунтов стерлингов за получение пароля на вход.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Хотя вы не можете помыться в «Викторианских банях» в Бишопсгейте — именно так переводится название бара The Victorian Bath House, вы можете выпить и поесть морепродуктов, которые подают из ванной в турецком стиле в очаровательном историческом здании. Элегантный декор включает мраморные полы, мозаики, коврики и витражное остекление. В бар можно попасть только по записи, и он является одним из самых модных мест ночного Лондона.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Чтобы попасть в бар NOLA, местечко в стиле Нового Орлеана в Шордиче, нужно сначала зайти в бар Bedroom Bar и подняться по лестнице. В баре обязательное бронирование, поэтому необходимо заранее спланировать свой визит, чтобы насладиться тематическими коктейлями, например Bourbon Street Blues («Манхэттен» с бурбоном Makers Mark, сладким вермутом и ежевичным ликером), посреди бус Марди Гра и позолоченных зеркал.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Маленький секретный бар в Хакни Kansas Smitty’s снаружи выглядит не очень-то впечатляюще. Однако внутри царит почти домашняя атмосфера, где посетители могут наслаждаться лучшим живым джазом в Восточном Лондоне, который играет постоянная группа в этом баре. Часто к ней присоединяются специальные гости. Фирменные напитки бара — джулепы.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Расположенный за отодвигающейся стеной в прачечной самообслуживания в The Breakfast Club в Баттерси, бар The King of Ladies Man как будто приехал из далеких 1970-х. Много золота, бармены одеты в гавайские рубашки, меню в стиле журнала Playboy и розовые фламинго на каждом углу. Напитки, которые называют «диско-напитками», тоже в стиле ретро: здесь можно найти несколько разновидностей пинаколады и фирменные коктейли с такими названиями, как «Мурашки» (Goosebumps — водка с розмарином, лайм, биттер «Ангостура» и имбирное пиво) или «Изящно надравшийся» (Elegantly Wasted — смесь текилы, ликера кассис, листьев каффир-лайма, лайма и имбирного пива). Важно знать, что забронировать место в The King of Ladies Man можно только с понедельника по среду, а в остальные дни можно просто пройти через The Breakfast Club.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Проходя по улице, вы наверняка пропустите бар Purl, подвальное заведение в Мэрилебоне, но оно стоит того, чтобы зайти. Чтобы попасть туда, нужно сказать пароль — Hair of the dog («Волос собаки»). Внутри подземного бара — гламурный декор, кожаные кабинки в альковах и большие люстры. Но самое главное — это меню из впечатляющих коктейлей, где некоторые сделаны из пены и тумана, а также включают необычные ингредиенты, например бальзамический уксус.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Внутри необычного коктейльного бара в Шордиче Callooh Callay есть секретный бар Jubjub Bar, в который можно попасть по четырехзначному коду. Его получают, если забронировать места по телефону или электронной почте, и он меняется каждый день. В Jubjub бармен и меню напитков меняются каждый месяц. В июле, например, популярным коктейлем стал Lady Grey Ice Milk Punch с джином, традиционным английским напитком Pimm’s, чаем Lady Grey, лимоном и ванильным мороженым.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Bohemia Lounge — это тематический бар в стиле Восточной Европы, расположенный за неприметной деревянной дверью на Грейт-Истерн-стрит. Бар, в который можно попасть, только забронировав места, предлагает необычные напитки, в том числе — с пузырями и пеной, а также закуски, например мармеладных мишек из просекко и острый попкорн.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Нужно пройти через холодильник Smeg в The Breakfast Club в Спиталфилдсе, чтобы оказаться в баре The Mayor of Scaredy Cat Town — плохо освещенном заведении с голыми кирпичными стенами, где наливают классные коктейли с необычными названиями, например A Mary Berry Kinda Gateau (коктейль на джине с ежевичным ликером Creme de Mure и шоколадным и апельсиновым биттерами) или Aloe, Is It Me You’re Looking For (напиток на водке с алоэ вера, соком лайма и манго). В баре нельзя забронировать места, поэтому нужно приходить пораньше, чтобы иметь возможность присесть за столик.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Чтобы попасть в Doctor Kluger’s, пройдите по коридору в The Breakfast Club в Канэри-Уорф и постучите в деревянную дверь с именем доктора. Внутри бар выглядит как роскошная таверна с деревянными панелями на стенах, витражными окнами, мебелью в разных стилях и диско-шарами. Помимо пива и коктейлей, включая большой ассортимент напитков на основе апероля, бар предлагает бургеры и путин, канадское блюдо из картофеля в мясной подливе и с сыром.

Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Бар The Discount Suit Company не продает одежду, но продает коктейли. Он находится на знаменитом рынке Петтикот-Лэйн в Восточном Лондоне и выглядит как магазин одежды. Но за черной дверью находится темный бар с кирпичными стенами, где подают мастерски приготовленные классические коктейли под британский северный соул.

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