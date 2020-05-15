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Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Есть свадебные фотографии, символизирующие волшебные моменты события, которые невеста хочет оставить и сделать из них милый фотоальбом, а есть фотографии с той же свадьбы, которые любая будущая супруга захочет выкинуть, забыть их навсегда и сжечь.

Именно подборку таких фотографий, которые не прошли цензуру невесты, мы и предлагаем вам посмотреть:)

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Эту милую фотографию опубликовало Международное общество профессиональных свадебных фотографов.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Этот прекрасный момент, когда вас поздравляют даже незнакомые люди, особенно голые!

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Одна из тех фотографий, которую невеста захочет сжечь.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Кажется, белухе понравилось свадебное угощение.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

А вот эта фотография должна понравиться жениху.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Собачка тоже старается как-никак.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Романтичный кадр удался … почти.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

А жениху-то нелегко приходится.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

На любой свадьбе среди гостей найдется любитель фотобомб.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

А может быть он просто не хочет жениться?

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Песик лучше всех получился.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Шуточки гостей.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Как вы поняли, невесту зовут Робби.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Незнакомый и не совсем одетый мужчина получает букет невесты.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Что-то жених не спешит спасать невесту от собак.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

У жениха проблемы с галстуком. Или с бородой.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Идеальный романтичный кадр – если бы не мужик, поливающий пару из лейки.

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Ах эти глаза напротив…

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Мимо пробегал.



Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

Бесценный кадр!

Свадебные фотографии, которые любая невеста предпочла бы сжечь

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