Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев21 января, 7:54
    Я за! Пусть на даче дрова колет и навоз тачкой возит. А я покашеварю.Как быть, если ва...
  • Отари Хидирбегишвили19 января, 15:28
    Любопытно,что в течение многих столетий медики верили в существование истерии и «лечили» ее массажем гениталий, в том...Шокирующая правда...
  • Александр К18 января, 18:01
    Господа, а где тут собственно эротические снимки?Скандальные эроти...

Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиями


Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиями


Все люди любят мечтать. Особенно в детстве. Потом мы взрослеем и начинаем считать, что время грёз прошло, нужно жить реальной жизнью. Тут и ожидает нас самая главная ловушка, ибо реальность — это отнюдь не то что нас окружает. Реальность творим мы сами, а если она не столь радужна, как нам хотелось бы — это всё равно лишь плод наших идей, мыслей и поступков. Мечты же помогают добиваться людям тех высот, которых они страстно желают достичь. История заветной детской мечты, ставшей явью, далее в обзоре.

«Вещи не улучшаются, они остаются такими, какие есть. Именно мы становимся лучше благодаря изменениям, которые мы вносим в себя ».
(Свами Вивекананда)
Манарола / Чинкве-Терре, Италия.

Манарола / Чинкве-Терре, Италия.

 

Для человека жить одной реальностью, которая бывает отнюдь не самой радужной, просто невозможно. Мечта помогает каждому идти к своей цели. Мишель фон Кальбен (Michelle von Kalben) — молодая девушка, которая живёт в Германии. Ей двадцать три года и она воплотила все свои мечты в жизнь.
Леви, Финляндия.

Леви, Финляндия.

 
Сатурния, Тоскана, Италия.

Сатурния, Тоскана, Италия.

 
Тоскана, Италия.

Тоскана, Италия.

 

Мишель работала фотографом и цифровым художником, вела обычную, ничем не примечательную жизнь. С детства она мечтала путешествовать, увидеть мир. Самым страстным желанием девушки было, чтобы получать прибыль, занимаясь только тем, что лежит к сердцу.
Все её грёзы так и остались бы лишь грёзами, если в один прекрасный день Мишель не решила для себя, что всё хватит мечтать, пора достигать своих целей.
Стоккнесс-Бич, Исландия.

Стоккнесс-Бич, Исландия.

 
Бург Эльц, Германия.

Бург Эльц, Германия.

 

Художница бросила постоянную работу и отправилась путешествовать. Она посетила множество прекрасных мест в разных уголках нашей планеты, где сделала невероятной красоты фотографии.
Сенья, Норвегия.

Сенья, Норвегия.

 

Мишель фон Кальбен публикует свои великолепные снимки в своём Instagram. Сейчас у неё тридцать тысяч подписчиков, она предприниматель и владелец онлайн-бизнеса.
Лофотенские острова, Норвегия.

Лофотенские острова, Норвегия.

 

На самом деле мир гораздо податливей, чем кажется. В нём есть всё, что нам нужно. Нам остаётся только взять это.
Рииситунтури, Финляндия.

Рииситунтури, Финляндия.

 

В детстве мы все верим, что нам всё под силу. Мы вырастем и станем тем, кем захотим и будем заниматься только тем, что нравится. Когда же мы взрослеем, то внезапно узнаём, что всё это запрещено. Нам усиленно твердят что нужно вырасти и перестать жить мечтами, что следует вести себя разумно и не ставить перед собой слишком высоких, недостижимых целей.
Доломиты, Италия.

Доломиты, Италия.

 
Квернуфосс, Исландия.

Квернуфосс, Исландия.

 

Мы ломаемся и перестаём верить, что можем воплотить в жизнь свои мечты. Погружаемся в скучную жизнь и заставляем себя жить так, теряя веру в чудо и в себя самих.
Петра, Иордания.

Петра, Иордания.

 

Мишель сделала решительный шаг, решив во что бы то ни стало осуществить свои мечты. Девушка бросилась в неизвестность с головой. Когда она только начинала свой путь, то не совсем осознавала, к чему в итоге придёт.
Хельсинки, Финляндия.

Хельсинки, Финляндия.

 
Лапландия, Финляндия.

Лапландия, Финляндия.

 

Мишель рассказывает: «В самом начале мои знания о социальных сетях были равны нулю. Я буквально не представляла, что на самом деле с ними возможно. Это становится всё более важным в нашем обществе день ото дня. В один прекрасный день я, наконец, решила изменить своё ограничивающее мышление. Я поняла, что готова приложить много усилий, чтобы заставить его работать. И мне это удалось».
Перча, Италия.

Перча, Италия.

 

«Сами собой мечты явью не станут».
(Пауло Коэльо)
Лофотенские острова, Норвегия.

Лофотенские острова, Норвегия.

 
Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиями

«Под поверхностью» - цифровое искусство.

 

Сегодня Мишель абсолютно счастлива и старается помогать другим людям осуществлять свои заветные мечты. Ведь наша жизнь — это одно мгновение. И лишь мы сами в силах сделать его лучше. Таким образом, наша жизнь шаг за шагом, мгновение за мгновением, обретает смысл на пути к мечте.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиями

И не забудьте:
Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиямиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх