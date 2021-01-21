Девушка бросила работу, чтобы осуществить свою заветную мечту и делится красивыми фотографиями

Все люди любят мечтать. Особенно в детстве. Потом мы взрослеем и начинаем считать, что время грёз прошло, нужно жить реальной жизнью. Тут и ожидает нас самая главная ловушка, ибо реальность — это отнюдь не то что нас окружает. Реальность творим мы сами, а если она не столь радужна, как нам хотелось бы — это всё равно лишь плод наших идей, мыслей и поступков. Мечты же помогают добиваться людям тех высот, которых они страстно желают достичь. История заветной детской мечты, ставшей явью, далее в обзоре.
«Вещи не улучшаются, они остаются такими, какие есть. Именно мы становимся лучше благодаря изменениям, которые мы вносим в себя ».
(Свами Вивекананда)
Манарола / Чинкве-Терре, Италия.
Для человека жить одной реальностью, которая бывает отнюдь не самой радужной, просто невозможно. Мечта помогает каждому идти к своей цели. Мишель фон Кальбен (Michelle von Kalben) — молодая девушка, которая живёт в Германии. Ей двадцать три года и она воплотила все свои мечты в жизнь.
Леви, Финляндия.
Сатурния, Тоскана, Италия.
Тоскана, Италия.
Мишель работала фотографом и цифровым художником, вела обычную, ничем не примечательную жизнь. С детства она мечтала путешествовать, увидеть мир. Самым страстным желанием девушки было, чтобы получать прибыль, занимаясь только тем, что лежит к сердцу. Все её грёзы так и остались бы лишь грёзами, если в один прекрасный день Мишель не решила для себя, что всё хватит мечтать, пора достигать своих целей.
Стоккнесс-Бич, Исландия.
Бург Эльц, Германия.
Художница бросила постоянную работу и отправилась путешествовать. Она посетила множество прекрасных мест в разных уголках нашей планеты, где сделала невероятной красоты фотографии.
Сенья, Норвегия.
Мишель фон Кальбен публикует свои великолепные снимки в своём Instagram. Сейчас у неё тридцать тысяч подписчиков, она предприниматель и владелец онлайн-бизнеса.
Лофотенские острова, Норвегия.
На самом деле мир гораздо податливей, чем кажется. В нём есть всё, что нам нужно. Нам остаётся только взять это.
Рииситунтури, Финляндия.
В детстве мы все верим, что нам всё под силу. Мы вырастем и станем тем, кем захотим и будем заниматься только тем, что нравится. Когда же мы взрослеем, то внезапно узнаём, что всё это запрещено. Нам усиленно твердят что нужно вырасти и перестать жить мечтами, что следует вести себя разумно и не ставить перед собой слишком высоких, недостижимых целей.
Доломиты, Италия.
Квернуфосс, Исландия.
Мы ломаемся и перестаём верить, что можем воплотить в жизнь свои мечты. Погружаемся в скучную жизнь и заставляем себя жить так, теряя веру в чудо и в себя самих.
Петра, Иордания.
Мишель сделала решительный шаг, решив во что бы то ни стало осуществить свои мечты. Девушка бросилась в неизвестность с головой. Когда она только начинала свой путь, то не совсем осознавала, к чему в итоге придёт.
Хельсинки, Финляндия.
Лапландия, Финляндия.
Мишель рассказывает: «В самом начале мои знания о социальных сетях были равны нулю. Я буквально не представляла, что на самом деле с ними возможно. Это становится всё более важным в нашем обществе день ото дня. В один прекрасный день я, наконец, решила изменить своё ограничивающее мышление. Я поняла, что готова приложить много усилий, чтобы заставить его работать. И мне это удалось».
Перча, Италия.
«Сами собой мечты явью не станут».
(Пауло Коэльо)
Лофотенские острова, Норвегия.
«Под поверхностью» - цифровое искусство.
Сегодня Мишель абсолютно счастлива и старается помогать другим людям осуществлять свои заветные мечты. Ведь наша жизнь — это одно мгновение. И лишь мы сами в силах сделать его лучше. Таким образом, наша жизнь шаг за шагом, мгновение за мгновением, обретает смысл на пути к мечте.
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