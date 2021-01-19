12 развенчанных мифов о смертельных болезнях

Инфекционные заболевания убивали людей на протяжении веков, болезни выкашивали целые города. Эпидемии забирали столько жизней, сколько не уносили даже войны. В ветхозаветные времена, до появления вакцин, процветали целители и поразительно высокая смертность. Осваивая территории и приручая животных, человечество переживало новые испытания. Чума, проказа, малярия…сегодня их умеют лечить. Но появляются и новые вирусы и инфекции, порождая мифы и легенды.









12. Если у беременной ВИЧ, то ребенок тоже будет заражен

11. Иммунитет против малярии

10. Вакцина против кори вызывает аутизм

9. От прокаженного можно заразиться, если дотронуться

8. Бешенство передается через укус или царапины

7. Лихорадку Эбола можно подхватить в самолете, так как она передается по воздуху

6. Происхождение вируса атипичной пневмонии

5. Птичий грипп — это смертельный приговор

4. Показатели смертности от чумы занижены

3. Существует медикаментозное лечение лихорадки Денге

2. Переболевшие тифом не заразны

1. Положительный результат теста на туберкулез кожи означает, что вы им больны