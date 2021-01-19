12 развенчанных мифов о смертельных болезнях

Инфекционные заболевания убивали людей на протяжении веков, болезни выкашивали целые города. Эпидемии забирали столько жизней, сколько не уносили даже войны. В ветхозаветные времена, до появления вакцин, процветали целители и поразительно высокая смертность. Осваивая территории и приручая животных, человечество переживало новые испытания. Чума, проказа, малярия…сегодня их умеют лечить. Но появляются и новые вирусы и инфекции, порождая мифы и легенды.
12. Если у беременной ВИЧ, то ребенок тоже будет заражен
Необязательно. Если не принимать никаких мер – то да, риск передачи вируса ребенку высокий — более 30%. Этот риск еще выше, если мать была заражена незадолго до наступления беременности или в течение беременности. Но при правильной профилактике риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снижается до 2%.
Медикаменты и осторожность позволяют уберечь новорожденного. И кстати, все дети ВИЧ-позитивных матерей с рождения также позитивны — и это нормально. Мать передает свои антитела, защищая ребенка, и эти антитела обычно уходят из крови здорового малыша к 1,5 годам.
11. Иммунитет против малярии
214 миллионов случаев малярии было зарегистрировано во всем мире в 2015 году, в результате чего произошло более 438 000 случаев смерти (по данным ВОЗ). 90 % случаев заражения приходится на районы Африки южнее Сахары и Южной Азии, и в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет. Этот вирус не шутка – он вызывает лихорадку, озноб, спленомегалию (увеличение размеров селезёнки), гепатомегалию (увеличение размеров печени)и анемию. Малярия остается одним из самых смертоносных вирусов, поразивших на планете.
Хотя люди и говорят о «приобретенном иммунитете», или частичной защиты от повторных инфекций, но, к сожалению, иммунитета к этому заболеванию нет. Просто то, что вы пережили первый случай инфекцирования не означает, что вы в безопасности от второго!
10. Вакцина против кори вызывает аутизм
Какая чушь! Невероятно, что эта болезнь до сих пор вызывает детскую смертность в Соединенных Штатах, просто из-за отказов родителей вакцинировать своих детей — именно из-за этого мифа.
Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире. По оценкам ВОЗ, в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.
Всемирная организация здравоохранения характеризует корь как сильно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус может быть смертельным для детей, иммунная система которых еще развивается. Это строе инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерными белыми пятнами на коже.
Алекс Каслер, директор и врач клиники в Орландо, подтверждает, что научные исследования не показали никакой связи между вакциной против кори и аутизмом. Медицинские специалисты со всего мира согласны с ней, однако есть еще удивительное число родителей в Соединенных Штатах, которые считают, что вакцина связана с детским аутизмом.
9. От прокаженного можно заразиться, если дотронуться
Сегодня это, все-таки, уже экзотика. Но не в Индии, например. Проказа — одно из древнейших заболеваний, упоминания о котором встречаются в Ветхом завете. В те времена больные проказой считались «нечистыми», их подвергали гонениям и лишали права на нормальную жизнь. Пик заболеваемости проказой приходится на 12-14 вв, когда инфекция поражала население практически всех европейских стран, а к 16 веку проказа ушла из Европы.
Лепра является хроническим заболеванием, вызванное бактериями, которые разрушают кожные покровы и вызывает крайнее повреждение нервов и жуткую боль.
Вопреки распространенному мнению, инфекция не передается при простом прикосновении к больному. Известно, что болезнь проказа угрожает лишь 5 % людей, а остальные 95 % жителей Земли имеют стойкую иммунологическую защиту против возбудителя. Что касается способа передачи инфекции, то для заражения необходим длительный прямой кожный контакт.
8. Бешенство передается через укус или царапины
Бешенство (другое название — рабиес) — особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека.
Бешенство собак описано еще Демокритом в V веке до н. э., а Корнелий Цельс в I веке нашей эры, описав аналогичное заболевание у человека, назвал его водобоязнью. В июле 1885 года Луи Пастер успешно разработал вакцину против бешенства.
В то время как в большинстве случаев бешенство передаётся со слюной при укусе, это не является единственным способом заражения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация США приводит несколько случаев, когда инфицирование произошло воздушно-капельным путем, и предупреждает, что особенно опасно обращении с гуано летучей мыши.
7. Лихорадку Эбола можно подхватить в самолете, так как она передается по воздуху
Эбола — случай самой недавней эпидемии, которая бушевала не только в Западной Африке, но и некоторых районах Азии, Европе и даже в Северной Америке. Одна из первых вспышек произошла в селении рядом с рекой Эбола, от которой болезнь и получила свое название. Было зарегистрировано более 28 000 случаев в трех африканских странах в период 2014-2015 годов, и в результате произошло более 11 000 смертельных случаев за тот же сроки. Лихорадка Эбола стала одной из самых смертоносных болезней в новейшей истории.
В настоящее время не существует лицензированных вакцин от Эболы, однако две потенциальных вакцины-кандидата проходят оценку.
ВОЗ идентифицирует несколько методов передачи вируса, начиная от контакта с кровью или биологическими жидкостями, однако, ни один из них не включает воздушно-капельный путь. Полагают, что естественными хозяевами вируса Эбола являются фруктовые летучие мыши семейства Pteropodidae. Эбола попадает от них в популяцию человека в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или иными жидкостями организма инфицированных животных, например шимпанзе, горилл, фруктовых летучих мышей, обезьян, лесных антилоп и дикобразов, обнаруженных мертвыми или больными во влажных лесах.
Эбола затем распространяется в результате передачи от человека человеку при тесном контакте (через поврежденные кожные покровы или слизистую оболочку) с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями. Погребальные обряды, при которых присутствующие на похоронах люди имеют прямой контакт с телом умершего, также могут играть роль в передаче вируса Эбола. В общем, в самолете не подхватите.
6. Происхождение вируса атипичной пневмонии
Помните, как в 2003 году вспышка этого неизвестного вируса поразила китайское населения и потрясла весь мир? Пандемия тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) или вирусной атипичной пневмонии отмечалась как одна из самых страшных со времен испанского гриппа. В отличие от вируса Эбола, атипичная пневмония может передаваться воздушно-капельным путем.
Цзяньфэн Он, главный эксперт и директор провинции Гуандун, подтверждает, что источник вируса до сих пор остается загадкой. Хотя некоторые ученые указывали на летучих мышей, он говорит, что реальные научные доказательства, подтверждающие истинное происхождение до сих пор не существуют.
5. Птичий грипп — это смертельный приговор
По данным ВОЗ, вирус птичьего гриппа остается одним из вирусов гриппа, имеющих пандемический потенциал, так как он продолжает циркулировать в популяциях домашних птиц. Многие люди не имеют к нему иммунитета, и он может вызывать тяжелую болезнь и смерть у людей. Однако может ли вирус гриппа A(H7N9) в действительности вызвать пандемию, неизвестно. Опыт показывает, что среди вирусов гриппа животных, иногда инфицировавших людей, одни вирусы не приводили к пандемиям, а другие приводили.
Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), вирус птичьего гриппа легче нейтрализовать, чем другие вирусы гриппа. Оказывается, он очень чувствителен к моющим средствам, т.е. к мылу, которое разрушает наружный жиросодержащий слой вируса. Этот слой необходим, чтобы проникнуть в животную клетку; следовательно, микроб утрачивает свою заразность. Другими словами, после пребывания в общественных местах, мойте руки мылом, прежде чем дотронетесь до лица.
Кроме того, уже создана вакцина от птичьего гриппа. ВОЗ, в соответствии с требованиями национального и международного агентств по фармацевтическому лицензированию, разработала образцы нескольких вакцинных штаммов H5N1 для производства вакцины от гриппа. Эти образцы позволили институтам и компаниям разработать вакцину от пандемии. Так что можно заключить, что хотя это и страшный вирус, от него уже есть лекарства.
4. Показатели смертности от чумы занижены
Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2,5 тысяч человек, причём без тенденции к снижению.
Согласно имеющимся данным Всемирной организации здравоохранения с 1989 по 2004 год было зафиксировано около сорока тысяч случаев в 24 странах, причём летальность составила около 7 % от числа заболевших. Эти данные никто не занижает.
При этом на территории России случаи заболевания чумой не зафиксированы с 1979 года, хотя ежегодно на территории природных очагов (общей площадью более 253 тыс.кв.км) под риском заражения находится свыше 20 тыс. человек. В июле 2016 год в больницу Кош-Агачского района Республики Алтай доставили десятилетнего мальчика, заболевшего бубонной чумой. Для России ситуация осложняется ежегодным выявлением новых заболевших в сопредельных с Россией государствах (Казахстан, Монголия, Китай), и завозом через транспортные и торговые потоки из стран юго-восточной Азии специфического переносчика чумы — блох Xenopsylla cheopis.
3. Существует медикаментозное лечение лихорадки Денге
Лихорадка денге (она же лихорадка жирафов и финиковая болезнь) — острое вирусное заболевание, протекает с интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 миллионов человек! Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции осуществляют комары.
Лекарства как такового от лихорадки денге не существует. Лечение является симптоматическим, оно призвано облегчить состояние и не допустить осложнения. С вирусом же организм пострадавшего борется самостоятельно. Обычно назначают обильное питье, жаропонижающее средства и антигистаминные блокаторы. Аккуратнее в Таиланде!
2. Переболевшие тифом не заразны
В 1920-х было зарегистрировано более 35 000 случаев тифа в Соединенных Штатах. Хотя в США уровень инфицирования сократился примерно до 5,700 случаев в год, это острое заболевание ежегодно затрагивает более 21 млн человек во всем мире.
Брюшной тиф вызван бактериями Salmonella, передается через фекальное загрязнение в воде и пище. Случаи этого заболевания выше в слаборазвитых странах, на территориях с неблагополучными водоснабжением и канализацией. Бактерии брюшного тифа довольно устойчивы во внешней среде: в пресной воде водоемов они сохраняются до месяца, на овощах и фруктах — до 10 дней, а в молочных продуктах могут размножаться и накапливаться. Прекращение бактериовыделения бывает временным и через некоторое время (до нескольких лет) может возобновляться. То есть переболевший может снова стать заразным, и примерно 3-5 % пациентов становятся носителями болезни, имея возможность дальнейшего заражения.
Во многие американские фильмы и книги попала так называемая Тифозная Мэри (Typhoid Mary), очень яркий персонаж. Мэри Маллон (1869-1938) стала первым человеком в США, признанным здоровым носителем брюшного тифа. За время её работы поваром от неё заразились 47 человек, трое из заболевших умерли. В основном она получила известность из-за своего яростного отрицания наличия заболевания и отказа прекратить работать поваром.
1. Положительный результат теста на туберкулез кожи означает, что вы им больны
Не означает. Скорее всего, вы просто носитель бактерий. Кожа человека обладает высокими защитными свойствами, поэтому поражения эпидермиса нельзя отнести к распространенным проявлениям туберкулеза.
Наиболее подвержены инфицированию туберкулезом органы дыхания – именно там возбудители получают наиболее благоприятную среду для развития.
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