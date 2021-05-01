Как избавиться от муравьёв на огороде

Муравьи, особенно когда их много на участке, могут нанести непоправимый вред растениям, так как они подъедают их корешки. Чтобы избавиться раз и навсегда от популяции муравьев на своём огороде, проведите одну простую процедуру, которая также является и хорошей подкормкой растениям.





На 1 муравейник присыпьте примерно 0,5 ч. л. порошка борной кислоты. Муравьи не выносят её, и они будут вынуждены покинуть землю. Борная кислота, в свою очередь, является подкормкой, которая нужна абсолютно всем культурам.



Чтобы порошок быстрее подействовал, перекопайте вместе с ним землю в муравейнике на глубину примерно 3-5 см. Можно и глубже, если вы уверены, что не повредите корни растений.



И пролейте водой, чтобы порошок быстрее заработал.



По истечении пары-тройки дней, муравьи полностью освобождают места обработки борной кислотой.



Подробнее о том, как избавиться от муравьев на огороде, смотрите в видео ниже:

