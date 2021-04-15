7 ошибок при использовании духовки, которые мешают добиться идеального вкуса

1. Неправильный выбор места для решетки

Выбор места готовки влияет на качество самого блюда. /Фото: chernigiv-city.com

2. Не используется функция конвекции

Используя полный функционал духовки, можно значительно улучшить качество блюд. /Фото: i.pinimg.com

3. Духовка не используется в качестве помощника по уходу за посудой

В духовке можно даже ржавчину почистить. /Фото: simplebest.club

4. Не берется в расчет цвет посуды

Цвет имеет значение. /Фото: webapps.easy2.com

5. Не меняется прокладка

Нужно постоянно следить за состоянием прокладки. /Фото: i.pinimg.com

6. Дно духовки покрывается фольгой

Не стоит экспериментировать с фольгой в духовке. /Фото: i.imgur.com

7. Духовка не используется для «твердой обжарки»

Аппетитная поджаренная картошечка в духовке получается даже лучше, чем на плите. /Фото: today.ua