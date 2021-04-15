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7 ошибок при использовании духовки, которые мешают добиться идеального вкуса


7 ошибок при использовании духовки, которые мешают добиться идеального вкуса

Даже те, кто часто готовит в духовке, не застрахованы от ошибок в ее использовании. Многие не используют ее по максимуму или отдельные функции, которые облегчают работу, а некоторые принимают неверные решения, основываясь на распространенных лайфхаках. Несколько полезных рекомендаций от Novate.ru помогут избежать порчи блюд и самой техники.

1. Неправильный выбор места для решетки


Выбор места готовки влияет на качество самого блюда. /Фото: chernigiv-city.com

Выбор места готовки влияет на качество самого блюда. /Фото: chernigiv-city.com

 

Положение решетки в духовке играет важную роль в правильном приготовлении блюда. Даже разогретая предварительно духовка не имеет внутри равномерную температуру. Верхняя часть духовки всегда имеет более горячий воздух. Поэтому это место лучше всего подходит для создания румяной золотистой корочки, например, на макаронах с сыром, запеканке или фруктовых чипсах. Нижняя часть духовки лучше всего подходит для подрумянивания, поэтому туда лучше ставить пиццу или жареные овощи. Только не стоит отправлять туда печенье, поскольку велики шансы, что дно подгорит. Средняя часть в духовке — это место наиболее равномерной температуры. Здесь идеальное место для приготовления десертов и различной выпечки, где она будет пропекаться равномерно.

2. Не используется функция конвекции


Используя полный функционал духовки, можно значительно улучшить качество блюд. /Фото: i.pinimg.com

Используя полный функционал духовки, можно значительно улучшить качество блюд. /Фото: i.pinimg.com

 

Даже если в духовке есть конвекция, многие ею не пользуются. Однако это очень полезная функция, которая подключает к работе вентилятор и вытяжную систему. Благодаря этому движение горячего воздуха в духовке становится более равномерным. Конвекция также позволяет сделать еду более хрустящей, так как лишняя влага выводится через вытяжную систему. Включая эту функцию, можно эффективно готовить при более низких температурах. Также с помощью конвекции сокращается время приготовления еды, благодаря правильной циркуляции воздуха.

Полезный совет: Чтобы использовать по максимуму все прелести режима конвекции, желательно использовать блюда с низкими стенками и не перегружать духовку.

3. Духовка не используется в качестве помощника по уходу за посудой


В духовке можно даже ржавчину почистить. /Фото: simplebest.club

В духовке можно даже ржавчину почистить. /Фото: simplebest.club

 

Даже очень качественные и дорогие сковородки время от времени сильно пачкаются. Тогда их приходится долго и упорно оттирать, тратя время, силы и хорошее настроение. Однако вся эта процедура может стать намного проще, если подключить в борьбу духовку. Все что нужно — это просто подогреть посуду в духовке в течение получаса, чтобы застывший жир и пригоревшие кусочки еды на сковороде, противне или камне для пиццы стали более податливыми для чистки.

4. Не берется в расчет цвет посуды


Цвет имеет значение. /Фото: webapps.easy2.com

Цвет имеет значение. /Фото: webapps.easy2.com

 

Многие считают, что в какой бы посуде они не готовили, длительность приготовления не изменится. На самом деле это не так. Темная посуда не только быстрее нагревается, но и дольше остается горячей, чем более светлая. Особенно большое значение это имеет для приготовления всяческих десертов. В темной емкости они будут выпекаться немного быстрее и немного дольше подрумяниться. Чтобы получить более хрустящую корочку, как у хлеба, лучше использовать темную или чугунную форму. Если надо приготовить что-то более нежное, например торт, у которого не должно быть заметной корочки, подходящей будет прозрачная или светлая посуда.

5. Не меняется прокладка


Нужно постоянно следить за состоянием прокладки. /Фото: i.pinimg.com

Нужно постоянно следить за состоянием прокладки. /Фото: i.pinimg.com

 

Любая вещь требует за собой правильного ухода. Духовка — не исключения. Если что-то в ней не работает соответствующим образом, то ухудшается ее производительность и качество приготавливаемых блюд. Наиболее часто слабым местом становится прокладка, которая не обеспечивает надлежащего уплотнения дверце. Тогда заданная температура не поддерживается, а на внутренней стороне стекла появляется влага. Деталь стоит недорого и поменять ее нетрудно, поэтому не стоит игнорировать проблему, если она есть.

6. Дно духовки покрывается фольгой


Не стоит экспериментировать с фольгой в духовке. /Фото: i.imgur.com

Не стоит экспериментировать с фольгой в духовке. /Фото: i.imgur.com

 

То, что на дно духовки может попасть жир и остатки еды, может стать серьезной проблемой для уборки. Стремясь избежать этой проблемы, некоторые покрывают дно духовки фольгой, чтобы потом просто убрать загрязнения. Однако это может привести к еще более серьезным трудностям. Фольга создает отражение, из-за чего выпечка будет готовиться слишком быстро. Она также может блокировать тепло, мешать пламени и препятствовать потоку воздуха — все это приводит к неправильному приготовлению пищи. Фольга может даже поплавиться на дне духовке, что приведет к ее порче и неактуальности гарантии. Она способна полностью перекрыть поток воздуха, что приведет к отравлению угарным газом.

7. Духовка не используется для «твердой обжарки»


Аппетитная поджаренная картошечка в духовке получается даже лучше, чем на плите. /Фото: today.ua

Аппетитная поджаренная картошечка в духовке получается даже лучше, чем на плите. /Фото: today.ua

 

Степенью готовности блюд можно варьировать, если правильно размещать решетку в нужной части духовки. Однако мало кто использует лайфхак, с полным отсутствием решетки. Если ее убрать и поставить противень прямо на дно духовки, можно добиться интересного результата: овощи будут полностью обжарены и иметь красивую хрустящую корочку. На дне духовки образуется самый мощный поток тепла, благодаря чему можно достичь эффекта карамелизации и обжарки, даже лучше, чем на сковороде и обычном огне. При этом внутри продукт будет иметь нежную консистенцию. Использовать этот рецепт необходимо вместе с большим количеством масло, в котором и будут готовиться овощи.

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7 ошибок при использовании духовки, которые мешают добиться идеального вкуса

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