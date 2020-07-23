С нами не соскучишься!

7 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

Никогда не замечали, что у всех девушек в диснеевских мультиках есть что-то общее? Алекс, автор блога Something Classy, выстроил свою теорию на этот счет и попытался разобраться.

Мы публикуем то, что все и так видели, но не особо замечали.

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

— Я понял это после мультика «Головоломка». Сначала я подумал, что там три женских персонажа и два пришельца. Но посмотрел трейлер и понял, что фиолетовый и красный — существа мужского пола.

Я срисовал их лица и понял, что меня сбило с толку:

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

У двух персонажей мужского пола черты лица сильно отличаются друг от друга, а у трех женских все время одни и те же черты — круглое лицо с маленьким носиком.

Тогда я взял мужских и женских героев из мультов Pixar — Disney последнего времени.

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

И обрисовал их лица. Посмотрите на мужскую часть:

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

А ТЕПЕРЬ НА ЖЕНСКУЮ:

У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

Какого черта?!

Просто взгляните еще раз на картинку с лицами, если вы подумали, что я шучу.
Получается, любая девушка из мультиков Disney — Pixar — это клон предыдущей. Круглые щечки, подозрительно маленький нос. Не хотят ли они сказать, что женщины вообще мало друг от друга отличаются?

Disney, почему все девушки из последних мультиков похожи друг на друга как две капли воды? Только не говорите мне, что их трудно изображать, прекратите думать, что у всех девушек круглое детское лицо и маленький детский нос!

Теперь вы не уйдете от ответа!

Мальчики в мультиках какие угодно: с волевым подбородком, круглолицые, тощие, полные, похожие на пришельцев, симпатичные, уродливые. А девушкам вы не оставляете ничего иного, кроме как быть круглолицыми красотками. Это неправильно.

Да, просто сравните мужских героев:


У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

И женских:


У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

А теперь вы не сможете не замечать этого:


У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

 

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх