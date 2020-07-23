У всех героинь Disney абсолютно одинаковые лица

Никогда не замечали, что у всех девушек в диснеевских мультиках есть что-то общее? Алекс, автор блога Something Classy, выстроил свою теорию на этот счет и попытался разобраться.



Мы публикуем то, что все и так видели, но не особо замечали.







— Я понял это после мультика «Головоломка». Сначала я подумал, что там три женских персонажа и два пришельца. Но посмотрел трейлер и понял, что фиолетовый и красный — существа мужского пола.



Я срисовал их лица и понял, что меня сбило с толку:











У двух персонажей мужского пола черты лица сильно отличаются друг от друга, а у трех женских все время одни и те же черты — круглое лицо с маленьким носиком.



Тогда я взял мужских и женских героев из мультов Pixar — Disney последнего времени.











И обрисовал их лица. Посмотрите на мужскую часть:







А ТЕПЕРЬ НА ЖЕНСКУЮ:







Какого черта?!



Просто взгляните еще раз на картинку с лицами, если вы подумали, что я шучу.

Получается, любая девушка из мультиков Disney — Pixar — это клон предыдущей. Круглые щечки, подозрительно маленький нос. Не хотят ли они сказать, что женщины вообще мало друг от друга отличаются?



Disney, почему все девушки из последних мультиков похожи друг на друга как две капли воды? Только не говорите мне, что их трудно изображать, прекратите думать, что у всех девушек круглое детское лицо и маленький детский нос!

Да, просто сравните мужских героев:

И женских:

А теперь вы не сможете не замечать этого: