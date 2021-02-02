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Почему у некоторых хозяев из крыши бани идет две трубы, а не одна


Почему у некоторых хозяев из крыши бани идет две трубы, а не одна

Кто не хочет иметь собственную баню на участке? Баня - вещь исключительно хорошая. Правда, построить ее и затем организовать в ней все по уму не так уж просто, как может показаться начинающим хозяевам. Например, далеко не каждый знает о том, что в действительности у «правильной» бани должно быть две трубы на крыше вместо одной.

Баня - это хорошо. /Фото: 6sotok-dom.com.

Баня - это хорошо. /Фото: 6sotok-dom.com.

 

Хорошая баня – это та баня, в которой осуществляется правильный, качественный обмен воздуха. Речь идет о том, чтобы в парной всегда подогревался свежий воздух извне и при этом выходил тот, что уже успел стать излишне сухим. Для того, чтобы все описанное стало возможным? в бане следует организовать правильную вентиляцию. А именно – правильную вытяжку воздуха. Именно для этого в здании и нужны две абсолютно раздельные трубы.
Одна труба идет от печи. /Фото: pechkoff.by.

Одна труба идет от печи. /Фото: pechkoff.by.

 

Таким образом одна труба обслуживает банную печь, которая подогревает воздух в помещении, а вторая труба работает в качестве вытяжки. При этом следует помнить о том, что трубы должны иметь разный диаметр, который выбирается исходя из параметров отапливаемого и вентилируемого помещения.
Одна труба от вентиляции. /Фото: yandex.com.

Одна труба от вентиляции. /Фото: yandex.com.

 

Лучше всего пустить вытяжку вентиляции через стену и вывести в бок здания.
Данный вариант считается классическим и реализуется среди опытных мастеров бани чаще всего. Другой популярный вариант – пустить вытяжку прямо через крышу здания. В обоих случаях следует в обязательном порядке соблюдать все те же правила, что действуют и в отношении труб домашних печей.
Вентиляция помещения - важнейший вопрос. /Фото: housechief.ru.

Вентиляция помещения - важнейший вопрос. /Фото: housechief.ru.

 

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Почему у некоторых хозяев из крыши бани идет две трубы, а не одна

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Почему у некоторых хозяев из крыши бани идет две трубы, а не однаПодписаться на мой Instagram
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