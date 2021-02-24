Запах метро: откуда он берется и почему такой специфический

Большинство людей бывали в метро, причем в разных городах, и отлично знают, что аромат здесь стоит необычный и перепутать его с чем-то практически невозможно. Многим он даже нравится. Но почему в метро он именно такой, как и то, почему в разных городах он отличается (а бывает, что и на разных станциях у него свои оттенки), никто не знает. Точнее не догадывается об этом большая часть граждан.
1. Что за запах и почему он здесь возникает
Принцип укладки железнодорожных путей в России остается неизменным / Фото: russos.livejournal.com
Укладка железнодорожных путей может осуществляться по разным технологиям. У нас же, как правило, за многие десятилетия принцип не изменился. Как и в самом начале развития железной дороги, используются шпалы из древесины. Учитывая активное применение древесины и высокий процент влажности в подземных тоннелях, увеличивается риск разрушения дерева в виде гниения, сопровождающегося своеобразным запахом.
Деревянные шпалы подвергаются воздействию влаги / Фото: yablor.ru
Но так как укладка шпал – дело ответственное, а сами эти элементы монтируются не на один год, то и требования к их срокам эксплуатации высокие. Чтобы уберечь древесину от разрушения, шпалы проходят предварительную обработку специальным веществом. В роли эффективной пропитки, обеспечивающей качественную профилактику, выступает креозот.
Для профилактики шпалы пропитывают специальным веществом креозотом / Фото: maki-stove.osaka.jp
Вещество представляет собой маслянистую жидкость, не имеющую цвета, быстро воспламеняющуюся и очень плохо растворимую в обычной воде, но с насыщенным запахом. Сырьем для ее изготовления является деготь – каменноугольный или древесный. Впервые в 1830 году получил креозот Карл фон Рейхенбах в процессе дистилляции букового дегтя.
Древесина обрабатывается креозотом один раз на заводе / Фото: wtt.global
Именно это вещество и используется в качестве профилактической пропитки для шпал в течение уже долгого промежутка времени. Оно позволяет уберечь древесину от поражения насекомыми и гнилостных процессов. Наносится креозот на изделия на заводе, во время производства деталей, единоразово. Постепенно, благодаря воздушным потокам устойчивый запах разносится по всей территории метро.
По результатам исследований вещество можно отнести к потенциальным канцерогенам / Фото: 2gis.ru
Креозот, как показывают результаты ряда исследований, может относиться к канцерогенам, но прямых доказательств этому утверждению на текущий момент нет. Тем не менее, это повлияло на решение стран Евросоюза. В них, начиная с 2003 г., нелицензированное применение данного вещества запрещено.
2. Почему в метро разных городов запах отличается
Запах в Нижегородском метрополитене отличается от Питерского / Фото: transphoto.org
Побывав в метро в нескольких городах, например, в Москве, Питере и Нижнем Новгороде, можно сделать вывод, что запах, который там царит, не одинаков. В большинстве случаев в Нижегородском метрополитене можно почувствовать аромат, сходный с тем, который есть в заброшенных и очень старых домах или на чердаках. Он достаточно приятный, хоть и отдает слегка плесенью.
Источаемый шпалами аромат отличается в зависимости от близости расположения воды / Фото: yandex.com
Специалисты утверждают, что это связано с близким расположением воды. Специфический запах появляется в связи с наличием сырости и, естественно, плесени. Очень похожий аромат можно услышать и в Питерском метрополитене, правда, только на отдельных станциях.
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