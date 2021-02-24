Запах метро: откуда он берется и почему такой специфический

1. Что за запах и почему он здесь возникает

Принцип укладки железнодорожных путей в России остается неизменным / Фото: russos.livejournal.com

Деревянные шпалы подвергаются воздействию влаги / Фото: yablor.ru

Для профилактики шпалы пропитывают специальным веществом креозотом / Фото: maki-stove.osaka.jp

Древесина обрабатывается креозотом один раз на заводе / Фото: wtt.global

По результатам исследований вещество можно отнести к потенциальным канцерогенам / Фото: 2gis.ru

2. Почему в метро разных городов запах отличается

Запах в Нижегородском метрополитене отличается от Питерского / Фото: transphoto.org

Источаемый шпалами аромат отличается в зависимости от близости расположения воды / Фото: yandex.com