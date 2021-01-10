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5 способов, как удалить пластилин с ковра и не повредить ворсинки


Часто после детских игр с пластилином он оказывается на ковре

Часто после детских игр с пластилином он оказывается на ковре

Малыши любят играть с пластилином, а взрослым приходится ломать голову, как же избавиться от пластичной массы. Материал для лепки цепко приклеивается к ковровому покрытию или паласу, и удалить его оттуда бесследно - задача не из простых. Однако мы подскажем, как быстро решить проблему. На помощь придут растворитель, лед, бытовая химия, высокая температура и растительное масло.

Почему пластилин сложно удалять


В состав пластилина входит множество трудновыводимых компонентов / Фото: static.tildacdn.com

В состав пластилина входит множество трудновыводимых компонентов / Фото: static.tildacdn.com

 

Основа лепящегося материала состоит из вазелина, глины и воска. Также производители добавляют животные жиры, каучук, церезин, полиэтилен и другие компоненты. Состав важно знать, чтобы определить тип пластилина и понять, как его отчищать. Материал с натуральными компонентами можно удалить мыльным раствором, чего не выйдет с восковыми. Пластилин с ярким красителем, перламутровыми и флуоресцентными компонентами оставляет трудновыводимые пятна, с которыми не справиться без химических препаратов. Не спешите выбрасывать ковер, а сперва попробуйте нехитрые лайфхаки.

Рекомендации по чистке


Для ковров с коротким ворсом пригодится нож или стека для лепки, чтобы удалить пластилин / Фото: iloveremont.ru

Для ковров с коротким ворсом пригодится нож или стека для лепки, чтобы удалить пластилин / Фото: iloveremont.
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Ковры могут быть натуральными, синтетическими и смесовыми. Каждый из материалов по-своему реагирует на тот или иной очиститель. Предварительно опробуйте средство на незаметном участке ковра, иначе рискуете испортить покрытие.

Технология очистки зависит от ворсинок. Ковры с длинным ворсом чистят «выкручивающими» движениями сухой салфеткой по направлению к кончикам ворсинок. Таким образом можно вытянуть пластилин. Материал ни в коем случае нельзя растирать, иначе он вотрется в палас и удалить массу будет проблематично. Если ворс очень длинный, вычешите его щеткой или расческой.

Для коротковорсовых паласов применяется иная технология. Возьмите нож или стеку для лепки и соскоблите пластелин. Важно действовать аккуратно, чтобы не втереть пластичную массу в основу и не повредить ворс. Ковры с ворсинками средней длины можно чистить обоими способами. Выбирайте тот, какой вам удобнее. После удаления основной массы, приступайте к очищению остатков пластилина.

Как отчистить пластилиновые следы


1. Утюг
Пластилин легко плавится под воздействием высоких температур / Фото: svetlica-mama-blogger.ru

Пластилин легко плавится под воздействием высоких температур / Фото: svetlica-mama-blogger.ru

 

Любой пластилин плавится под высокотемпературным воздействием. Именно для этого понадобится утюг. Положите на испачканное место чистый лист бумаги и поднесите разогретый прибор для глажки. Пластилин начнет плавиться и впитается в бумагу.

Важно учитывать некоторые нюансы, иначе хитрость не удастся. Не используйте лощеную бумагу, поскольку она плохо впитывает. Придется постоянно заменять листы, иначе расплавленный пластилин начнет глубже впитываться в ковер. В таком случае удалить его будет практически невозможно. Также горячий утюг может расплавить и ворсинки (если у вас синтетическое или смесовое покрытие), поэтому нужно контролировать температуру нагрева.

2. Лед
Заморозка - эффективное средство против пластилина с воском или парафином / Фото: uborkasam.com

Заморозка - эффективное средство против пластилина с воском или парафином / Фото: uborkasam.com

 

Если в детской игрушке есть воск или парафин, поможет лед. В замерзшем виде эти компоненты утрачивают эластичность и начинают крошиться. Именно поэтому заморозка станет действенным методом борьбы с пятном. Заморозьте кусочки льда, насыпьте их в пакет и положите на испачканное место. Подождите, пока пластилин высохнет, а затем удалите крошки. Кроме льда также подойдут любые замороженные продукты.

3. Растительное масло
Масло растворит пластилин, а остатки можно стереть пеной для бритья или мыльным раствором / Фото: medaboutme.ru

Масло растворит пластилин, а остатки можно стереть пеной для бритья или мыльным раствором / Фото: medaboutme.ru

 

Продукт помогает растворять компоненты пластилина. Смочите ватный диск в масле и обработайте пятно. Двигайтесь от краев к центру, чтобы не размазать материал для лепки. После удаления пластичной массы нужно избавиться от жирного следа.

Первый вариант - обработайте загрязнение пеной для бритья. Выдержите 5 минут, а затем сотрите влажной тряпочкой. Другой способ - мыльный раствор. Достаточно размешать в стакане воды 2 ч.л. жидкости для мытья посуды или натертого мыла. Втирайте полученное средство губкой до тех пор, пока не появится пена. Подождите несколько минут и смойте.

4. Растворитель
Средства эффективно растворяют жирную основу пластилина / Фото: gidpokraske.ru

Средства эффективно растворяют жирную основу пластилина / Фото: gidpokraske.ru

 

Можно использовать «Уайт-спирит», скипидар, «Растворитель 646», медицинский спирт. Все вещества растворяют жирную основу пластилина. Нанесите одно из средств на испачканные ворсинки, двигаясь от краев к центру. Аккуратно снимайте размякшую массу, а остатки растворителя удалите мыльным раствором. Средства действуют эффективно, но могут повредить ковер. Перед использованием обязательно сделайте тест на незаметном участке.

5. Бытовая химия
5 способов, как удалить пластилин с ковра и не повредить ворсинки

«Ваниш» или «Антипятин» подойдут для удаления остаточных следов пластилина / Фото: poleznii-site.ru

 

Химические средства можно использовать лишь после удаления пластилиновой массы механическим или низкотемпературным способом. Подойдет стандартный «Ваниш» или порошок «Антипятин». Используйте средства по инструкции и проведите обработку остаточных пятен. В завершение сотрите препараты с ковра. Также можно использовать пятновыводители в виде спрея. Достаточно распылить их на загрязнения без предварительной подготовки.

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5 способов, как удалить пластилин с ковра и не повредить ворсинки

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5 способов, как удалить пластилин с ковра и не повредить ворсинкиПодписаться на мой Instagram
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