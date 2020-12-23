Красивые салфетки на праздничный стол

В праздники и стол должен быть праздничным. Конечно, украшают его в первую очередь разнообразные блюда, но можно также украсить и место каждого гостя. А понадобятся только лишь салфетки! Вот лишь несколько вариантов праздничной сервировки.

Вам потребуется:

салфетки;

скрепки;

ножницы



Рождественская звезда

Полностью разворачиваем салфетку, а затем складываем ее, подгибая оба края в центр. В результате у вас должен получиться вот такой прямоугольник. Далее складываем противоположные края снова пополам в центр. Должен получиться уже квадрат.Затем вновь разворачиваем всю салфетку до первого этапа, на котором у нас получился прямоугольник. Проведя два первых этапа, мы получим разметку, на которую будем ориентироваться при дальнейшей работе.Ориентируясь на сгибы, которые уже есть на салфетке, складываем все плотной гармошкой с шагом в половину секции, чередуя верхнюю и нижнюю стороны.Теперь, начиная с самого верха, формируем уголок и загибаем его внутрь. Таким образом прорабатываем весь край, хорошо проглаживая все сгибы. Вот такая трапециевидная заготовка, напоминающая пилотку, у вас должна получиться.Разворачиваем заготовку, а места соединения фиксируем с помощью скрепок. Переворачиваем и готово!Новогодняя елкаДля елочки нам понадобятся 2 салфетки. Каждую из них разворачиваем до прямоугольника и разрезаем на 2 квадрата, всего должно получиться 4 квадрата. На первом этапе нам потребуются только 2 из них.Берем первый квадрат и складываем его пополам до прямоугольника, затем разворачиваем салфетку и сворачиваем до треугольника один и второй раз — на разные стороны. В итоге у вас должен получиться квадрат с вот такой разметкой.Ориентируясь на разметку предыдущего этапа, складываем крайние углы заготовки внутрь так, чтобы получился треугольник. Далее разделяем треугольник надвое и углы с одной из сторон подгибаем к центру, чтобы получилась «птичка». Откладываем первую деталь в сторону.Второй квадрат разрезаем так, чтобы получился квадрат поменьше. Получившийся квадрат складываем в треугольник, аналогично предыдущему этапу, но без «птички».Третий квадрат делаем еще меньше второго и также складываем в треугольник без «птички». В результате должны получиться 3 треугольные детали, которые затем сложатся в елочку. Соединяем детали между собой пирамидой и готово!Лаконичный футляр для столовых приборовРазворачиваем салфетку полностью и подгибаем нижний край в центр до середины. Затем переворачиваем салфетку на обратную сторону и складываем из нее треугольник.Снова складываем края салфетки к центру так, чтобы получился остроконечный треугольник с кармашком для приборов в центре.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такие декоративные фигуры из салфеток своими руками.