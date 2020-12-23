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Красивые салфетки на праздничный стол

В праздники и стол должен быть праздничным. Конечно, украшают его в первую очередь разнообразные блюда, но можно также украсить и место каждого гостя. А понадобятся только лишь салфетки! Вот лишь несколько вариантов праздничной сервировки.
Вам потребуется:
салфетки;
скрепки;
ножницы

Рождественская звезда


Красивые салфетки на праздничный стол

Полностью разворачиваем салфетку, а затем складываем ее, подгибая оба края в центр. В результате у вас должен получиться вот такой прямоугольник. Далее складываем противоположные края снова пополам в центр. Должен получиться уже квадрат.
Красивые салфетки на праздничный стол
Затем вновь разворачиваем всю салфетку до первого этапа, на котором у нас получился прямоугольник. Проведя два первых этапа, мы получим разметку, на которую будем ориентироваться при дальнейшей работе.
Красивые салфетки на праздничный стол
Ориентируясь на сгибы, которые уже есть на салфетке, складываем все плотной гармошкой с шагом в половину секции, чередуя верхнюю и нижнюю стороны.
Красивые салфетки на праздничный стол
Теперь, начиная с самого верха, формируем уголок и загибаем его внутрь. Таким образом прорабатываем весь край, хорошо проглаживая все сгибы. Вот такая трапециевидная заготовка, напоминающая пилотку, у вас должна получиться.
Красивые салфетки на праздничный стол
Разворачиваем заготовку, а места соединения фиксируем с помощью скрепок. Переворачиваем и готово!


Красивые салфетки на праздничный стол
Новогодняя елкаКрасивые салфетки на праздничный стол
Для елочки нам понадобятся 2 салфетки. Каждую из них разворачиваем до прямоугольника и разрезаем на 2 квадрата, всего должно получиться 4 квадрата. На первом этапе нам потребуются только 2 из них.
Берем первый квадрат и складываем его пополам до прямоугольника, затем разворачиваем салфетку и сворачиваем до треугольника один и второй раз — на разные стороны. В итоге у вас должен получиться квадрат с вот такой разметкой.
Красивые салфетки на праздничный стол
Ориентируясь на разметку предыдущего этапа, складываем крайние углы заготовки внутрь так, чтобы получился треугольник. Далее разделяем треугольник надвое и углы с одной из сторон подгибаем к центру, чтобы получилась «птичка». Откладываем первую деталь в сторону.
Красивые салфетки на праздничный стол
Второй квадрат разрезаем так, чтобы получился квадрат поменьше. Получившийся квадрат складываем в треугольник, аналогично предыдущему этапу, но без «птички».
Красивые салфетки на праздничный стол
Третий квадрат делаем еще меньше второго и также складываем в треугольник без «птички». В результате должны получиться 3 треугольные детали, которые затем сложатся в елочку. Соединяем детали между собой пирамидой и готово!

Красивые салфетки на праздничный стол
Лаконичный футляр для  столовых приборовКрасивые салфетки на праздничный стол
Разворачиваем салфетку полностью и подгибаем нижний край в центр до середины. Затем переворачиваем салфетку на обратную сторону и складываем из нее треугольник.
Красивые салфетки на праздничный стол
Снова складываем края салфетки к центру так, чтобы получился остроконечный треугольник с кармашком для приборов в центре.
Красивые салфетки на праздничный стол
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать такие декоративные фигуры из салфеток своими руками.


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