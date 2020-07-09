Какого ухода требует озимый чеснок в июле

Озимый чеснок в июле останавливает развитие своей наземной части и начинает накапливать питательные вещества в луковицах.





Чтобы получить щедрый урожай чесночных головок, который будет долго и успешно храниться, в этот ответственный период особенно важно придерживаться правил ухода за чесноком, которые не настолько сложные.



ЧЕСНОК В ИЮЛЕ

Рыхление

Подкормка

Удаление стрелок

Болезни и вредители

После каждого полива желательно рыхлить междурядье и удалять сорняки. О поливе стоить сказать отдельно. Недостаток влаги чреват мелкими и сухими головками, избыток может негативно сказаться на вызревании луковиц и последующем их хранении в зимний период.Опытные огородники рекомендуют за 3–4 недели до сбора урожая сократить полив, а за неделю до выкапывания луковиц перестать поливать чеснок вовсе. До этого его нужно поливать 1–2 раза в неделю в зависимости от погодных условий.Когда рост зеленой части растений уже прекратился, внесение азотных удобрений теряет свой смысл.А вот фосфорно-калийные удобрения, наоборот, придутся очень кстати.Воспользуйся старым проверенным рецептом: возьми 25 грамм суперфосфата и 15 грамм сульфата калия на ведро воды и полей грядку.Самым оптимальным сроком удаления стрелок считается момент, когда они достигают 10–15 см в высоту.В этом состоянии они еще не забирают на себя все резервы растений.Можно обламывать стрелки или срезать их ножницами. Лучше эту процедуру проводить утром, когда растение насыщено влагой. В таком случае стрелка будет легче срезаться, а за последующий день место среза хорошо подсохнет.Отметим, что обламывать стрелки следует низко — на расстоянии один-два сантиметра от верхнего листа. Но не спеши их сжигать или выбрасывать, ведь они полезны и очень вкусны.Добавление зеленого чеснока к салатам, бутербродам, пицце, мясу, сыру и соусам и делает их ароматными, полезными и желанными. Ранее мы рассказывали, как сберечь это ценное сырье и на весь год обеспечить свою семью витаминами.Если листья чеснока просто пожелтели, то в большинстве случаев это поправимо. А вот скручивание листьев, усыхание, деформация, появление пятен и гниль у основания — свидетельство серьезной болезни или поражения вредителем.Причиной раннего пожелтения листьев чеснока могут быть заморозки и слишком мелкая посадка. Если чеснок пожелтел из-за похолодания, его можно обработать стимуляторами: «Эпином» или «Цирконом».