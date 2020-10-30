Неразгаданные загадки Леонардо да Винчи

Вероятно, Леонардо да Винчи является мастером, у которого можно найти максимальное количество секретов в живописи. И не все они раскрыты. Да Винчи можно назвать символом Возрождения и итальянского искусства, живописец, изобретатель и философ, всесторонний художник и светлый ум, возможно, который сохранил вокруг себя кучу тайн.
1. Недавнее открытие, касающееся портрета Изабеллы д'Эсте
Портрет Изабеллы д'Эсте был обнаружен совсем недавно и, по мнению ученых, принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Об этом говорят использованные на полотне пигменты и грунт, идентичные тем, что использовал художник. Кроме того, сам образ женщины невероятно похож на Мону Лизу, особенно ее улыбка.
Портрет Изабеллы д'Эсте Портрет Изабеллы д'Эсте был написан ориентировочно в начале XVI века. Нашли его в хранилище частной коллекции в Швейцарии, а проверял подлинность и авторство полотна ведущий специалист эпохи Возрождения. Согласно существующим документам Леонардо впервые встретил Изабеллу в 1499 году. На тот момент она была маркизой и пригласила да Винчи погостить в своем доме в Мантуе. Изабелла слыла покровительницей искусств и была ведущей фигурой итальянского Возрождения. Ее стиль в одежде повлияла на тенденции женской моды в Италии и Франции.
Однажды, Леонардо удалось сделать эскиз маркизы в профиль. Д'Эсте была настолько восхищена работой, что позже умоляла художника превратить эскиз в картину. Леонардо пообещал, что завершит работу. И одна историческая подсказка говорит нам, что Леонардо действительно выполнил обещание. В 1517 году, находясь во Франции, Леонардо продемонстрировал серию картин кардиналу Луиджи д'Арагона. Помощник священнослужителя написал: «Была одна картина маслом, изображающая некую женщину из Ломбардии».
2. Восточные корни да Винчи
Раньше о матери Леонардо было известно крайне мало. Мы знаем, что звали ее Катерина и была она крестьянкой, родившей ребенка от молодого нотариуса Пьеро Фруосино да Винчи. Вскоре после рождения ребенка Пьеро да Винчи ушел от Катерины и.. женился на девушке из более знатной семьи, но и о Катерине семейство да Винчи позаботилось. Собственно, точная дата рождения художника стала известной благодаря записи в дневнике его деда: «В субботу, в три часа ночи 15 апреля [1452 года] родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо. Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео».
"Портрет матери" Существует интересная теория, согласно которой мать художника была женщиной восточного происхождения. Как это возможно, спросите вы? В 2006 году группе исследователей из университетов Кьети и Пескары удалось восстановить отпечаток пальца левого указательного пальца Леонардо, и результаты были удивительными! Структура пальца была типичной для людей арабского происхождения. В ту эпоху имя Катерина было традиционным среди женщин, перешедших в католицизм. Некоторые предполагали, что мать Леонардо могла быть бывшей рабыней с Ближнего Востока.
3. Мона Лиза – автопортрет Леонардо?
Это самая известная картина в мире и предмет бесконечных интриг; Великолепное произведение Леонардо да Винчи породило неисчислимое количество загадок. Спустя столетия, в 1986 году, компьютерный художник по имени Лилиан Шварц начала работать с новой компьютерной программой, которая сравнивает два оцифрованных изображения. По чистой случайности она загрузила портреты Моны Лизы и Да Винчи. Когда второй автопортрет был перевернут и помещен рядом с Джокондой, в программе проявилось одно лицо. Все на лице казалось идеально подходящим, включая глаза, нос и рот. Используя другую программу, Лилиан даже удалось приподнять уголки рта да Винчи и сравнить это с улыбкой Моны Лизы. Лилиан была уверена, что да Винчи использовал себя в качестве образа Моны Лизы.
А 10 лет назад ситуация вновь изменилась. Мону Лизу, которую когда-то считали самим художником в костюме, теперь принята за Лизу Герардини, жену итальянского торговца. В 2010 году буква S, возможно, обозначающая могущественную семью Сфорца, была обнаружена в левом глазу героини картины, а инициалы LV были обнаружены в ее правом глазу (обозначают авторство Леонардо да Винчи). Под арочным мостом на заднем плане было найдено число 72, важное в еврейском мистицизме.
4. Ошибка в картине «Спаситель мира»
Если вы внимательно посмотрите на картину, вы заметите, что сфера в руке Иисуса прозрачна. И это при том, что Леонардо, внимательно изучавший законы оптики, должен был знать, что фон за кристаллической сферой не может появиться фактическим образом. Фон должен быть увеличен и выглядеть не в фокусе. Он должен быть искажен. Мог ли гениальный изобретатель и анатом Да Винчи сделать такую ошибку?
5. Удивительный факт о «Тайной вечере»
Возможно ли, чтобы что-то объединяло Христа с Иудой на знаменитом полотне? Существует легенда, согласно которой один и тот же человек был образцом и для Иисуса, и для Иуды. Согласно любопытной теории, да Винчи нашел своего человека для образа Иисуса в церковном хоре, где последний служил певчим. Позже, когда картина была почти завершена, мастер искал подходящего героя для роли Иуды и наткнулся на пьяного человека, лежащего в канаве. Когда да Винчи закончил писать изображение Иуды, человек признался, что узнал картину и автора. А все потому, что он уже позировал для да Винчи в роли Иисуса.
6. Еще один удивительный факт о прошлом полотне
Еще одна интересная деталь на этой картине - перевернутая солонка, лежащая рядом с Иудой. Возможно, этот атрибут является известным суеверием о том, что пролитая соль приводит к неприятностям. Вот и на полотне изображен момент, когда Иисус говорит, что кто-то из собравшихся вскоре предаст его.
7. Уникальные эскизы под «Мадонной в скалах»
Оригинальные эскизы были обнаружены под 500-летним шедевром. Оказалось, что «Мадонна в скалах» Леонарда да Винчи наложена на оригинальные эскизы художника, обнаруженные исследователями Имперского колледжа Лондона и Национальной галереи.
Используя сочетание рентгеновского сканирования и новейших технологий, исследователи смогли обнаружить на холсте скрытые фигуры ангела и младенца Христа. Все фигуры расположены в верхней части полотна. В эскизе ангел обнимает Младенца Христа, а Дема Мария с умилением смотрит на них.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии