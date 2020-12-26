Быстрые закуски на новогодний стол

Новогодний стол невозможно представить без разнообразных и оригинальных закусок.



Закуски, приготовленные из самых простых продуктов, без сомнения, придутся по вкусу всем участникам праздника. А хозяйку порадует то, что такие закуски готовятся буквально за несколько минут.



Закусочные мини-бургеры





шампиньоны – 8-10 шт;

кунжут – 1 ч.л.;

майонез – 0,5 ст.л.;

салат – 1 лист;

сыр твердый – 50 г;

куриное филе копченое – 50 г;

маринованный огурец – 0,5 шт.

Смореброды





бородинский хлеб – 3 куска;

сельдь – 150-200 г;

свекла – 1 шт. (120 г);

сметана 20% — 1 ст.л.;

горчица в зернах – 2 ч.л.;

соль, сахар по вкусу;

зеленый лук – несколько перьев.

Первая закуска — оригинальные мини-бургеры.Для приготовления потребуются следующие продукты:Отрежки ножки шампиньонов, для закуски понадобятся только шапочки. Посыпьте шапочки специями, смажьте растительным маслом и посыпьте кунжутом.Запекайте грибы в духовом шкафу, разогретом до 200 градусов в течение 15 минут.Нарежьте куриное филе и сыр кружочками, размер которых примерно равен диаметру шапочки гриба. Для того чтобы сделать одинаковые кружочки можно использовать крышку или рюмочки.Маринованный огурец нарежьте очень тонкими кружочками.Разрежьте шапочку гриба на две части.Соберите бургер, используя грибы в качестве верхней и нижнее части закуски, продукты соединяйте между собой с помощью капли майонеза.Еще одна оригинальная скандинавская закуска — смореброды.Для ее приготовления понадобится:Вареную свеклу натрите на мелкой терке или измельчите с помощью блендера. Добавьте к свекле сметану, горчицу, соль и сахар.У бородинского хлеба отрежьте корочки. Каждый кусочек разрежьте на 4 части. На хлеб намажьте пасту из свеклы, сверху положите кусочек сельди. Для оформления закуски используйте зеленый лук.Подробный процесс приготовления закусок для новогоднего стола можно посмотреть на видео: