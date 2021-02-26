Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны

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Если посмотреть на фотографии немецких офицеров времен Первой и Второй мировых воин, то среди них будет представительное количество людей, лица которых покрыты шрамами. Логично было бы предположить, что нелицеприятные увечья у этих мужчин остались после участия в боевых действиях. Однако, применительно к немцам Если посмотреть на фотографии немецких офицеров времен Первой и Второй мировых воин, то среди них будет представительное количество людей, лица которых покрыты шрамами. Логично было бы предположить, что нелицеприятные увечья у этих мужчин остались после участия в боевых действиях. Однако, применительно к немцам , в абсолютном большинстве случаев причина у шрамов на лице абсолютно иная.





Война здесь совсем не причем. /Фото: YouTube.







Виной всему мензурное фехтование. /Фото: fishki.net.







Лицо в шрамах, сразу видно - образованный человек. /Фото: bestlj.ru.







Фехтование запретили в 1933 году при Гитлере. /Фото: monpartya-mos.ru.







Сегодня студенты Германии снова фехтуют, но уже не так брутально. /Фото: sportedu.by.



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