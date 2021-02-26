Почему лица многих немецких офицеров были покрыты шрамами еще до начала войны

Если посмотреть на фотографии немецких офицеров времен Первой и Второй мировых воин, то среди них будет представительное количество людей, лица которых покрыты шрамами. Логично было бы предположить, что нелицеприятные увечья у этих мужчин остались после участия в боевых действиях. Однако, применительно к немцам, в абсолютном большинстве случаев причина у шрамов на лице абсолютно иная.
Война здесь совсем не причем. /Фото: YouTube.
На самом деле разнообразные шрамы на лице можно увидеть не только у немецких офицеров первой половины и середины XX века. Носили подобные «украшения» и немецкие ученые, философы, политики, общественные деятели. Получали шрам-другой люди еще в молодости во время учебы в университете. Все потому, что долгое время в Германии огромной популярностью среди студентов пользовалось так называемое «Мензурное фехтование».
Виной всему мензурное фехтование. /Фото: fishki.net.
Мензурное фехтование – это бои на специальных саблях-шлегерах. Убить такой человека будет крайне сложно, хотя бы потому что сабля тупая. Однако, нанести разнообразные увечья, в том числе оставить шрамы на мягких тканях шлегером, вполне себе можно. Фехтовали на них облачившись в перчатки - чтобы не поотбивать друг друга пальцы, очках – чтобы не выколоть глаза и легких кольчугах - чтобы было не так больно. Забава эта была официальной, всякий «правильный» студент был обязан упражняться в фехтовании.
Лицо в шрамах, сразу видно - образованный человек. /Фото: bestlj.ru.
Поединки на шлегерах проводились по весьма специфическим правилам. Главное из них сводилось к формуле: один выпад – одно отражение. Иными словами студенты дубасили друг друга тупыми саблями по очереди. В некоторых университетах были разнообразные изыски в духе того, что после каждого тура следовало выпивать пинту пива. Это значительно осложняло задачу, так как уворачиваться во время фехтования было нельзя. Нужно было стоять прямо и отражать удары сабли оппонента движениями своего оружия. Соответственно, чем больше хмелел молодой человек, тем сложнее становилось ему фехтовать.
Фехтование запретили в 1933 году при Гитлере. /Фото: monpartya-mos.ru.
Бились на шлегерах не только в Германии, но и во многих других странах Европы. Запретили студенческое фехтование только в 1933 году по распоряжению Адольфа Гитлера. Вернули свою традицию немцы уже после Второй мировой войны, в 1953. Сегодня фехтуют на шлегерах по правилам 1850 года с тем лишь отличием, что в наше время студенты используют полный комплект современной защиты в том числе для лица, который исключает риск получения любых травм и увечий.
Сегодня студенты Германии снова фехтуют, но уже не так брутально. /Фото: sportedu.by.
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