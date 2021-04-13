Как отбелить нижнее бельё без кипячения народными средствами в домашних условиях?

Весна (май месяц) и лето, это те времена года, когда светлая одежда у женщин пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. А значит и белое нижнее бельё под него надевают в большинстве случаев. Но, за довольно небольшой промежуток времени такое бельё сильно теряет в своём внешнем виде, конечно, в сторону его ухудшения. Оно становится уже далеко не таким белоснежным, а скорее серым или жёлтым. Вроде бы с развитием моющих средств и автоматических стиральных машин, это, уже не проблема. Но, даже и с новыми технологиями стирки, белый бюстгалтер или трусики отстирать бывает не легко, не нанеся серьёзного вреда. Ведь, ткань, из которой сшито такое бельё очень плохо переносит «работу» жёстких отбеливающих средств. В итоге, вроде бы ещё совсем недавно красивое и нежное белое кружевное нижние бельё, превращается в невзрачный кусочек ткани. Но, отбелить тот, же белый бюстгалтер, оказывается, вполне возможно с помощью простого народного средства.

Как отбелить белый бюстгалтер и другое нижнее бельё? Готовим эффективный домашний отбеливатель

Средство, получается, по себестоимости, как говорится, копеечное, а работу свою делает очень хорошо. То есть Ваше нижнее бельё, после его применения, будет снова почти таким же белоснежным.

Чем отбелить?

Для этого, в воду нужно будет добавить 3 простых компонента. Это соль (пара столовых ложек), и по столовой ложке стирального порошка и соды. Всё, дальше нужно бельё правильно постирать.

Сам способ отбеливания белья

Воду для стирки лучше налить в тазик. Она должна быть тёплой, но никак не горячей. В неё сразу же добавляем все упомянутые нами компоненты, после чего, их там хорошенечко перемешиваем до полного растворения. Сделать это можно простой столовой ложкой.

Бюстгалтер или другое нижнее бельё на замачивание оставьте минут на 15. За это время наш домашний отбеливатель сделает свою работу. Но, если Ваше бельё выглядит не очень хорошо, то можно оставить его и на 30 минут. Больше 30-ти минут его держать в таком отбеливателе не нужно. Далее, аккуратно постирайте Ваше бельё вручную, при этом сильно растягивать и тереть его не следует.

После стирки, наливаем чистую и, опять, же тёплую воду, и полощем в ней бельё. Далее, его сушим. Главное, не класть бельё на радиаторы отопления, чтобы на нём снова не появились жёлтые пятна.

Такой способ, конечно, же, подходит не только для нежной стирки нижнего белья. Он гораздо более универсален, то есть таким же образом можно постирать и белые майки, блузки или рубашки. После его применения Ваше нижнее бельё снова обретёт свою утраченную белизну.

А вот и видео, где Вам всё это покажут. Посмотрите.

И ещё одно полезное видео по нашей сегодняшней теме.