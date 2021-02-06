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Почему многие автомобилисты отказываются от установки защиты картера Машины


Почему многие автомобилисты отказываются от установки защиты картера Машины

На сегодняшний день установка защиты картера на автомобиль является одной из самых популярных дополнительных опций. Вместе с тем неуклонно растет число людей, которые отказываются от данного аксессуара и более того, настоятельно рекомендуют делать также все своим коллегам по баранке. Самое время разобраться в том, чем же не угодила защитная конструкция нашим соотечественникам.

Защита картера вещь хорошая, но не всегда. /Фото: zr.ru.

Защита картера вещь хорошая, но не всегда. /Фото: zr.ru.

 

Сегодня пластину для защиты картера автомобиля можно спокойно приобрести почти в любом магазине. Продают их не только сторонние кампании, но и официальные дилеры, которые предлагают поставить щиток в качестве одной из дополнительных опций. Делается все это для получения дополнительной прибыли. При поверхностном знакомстве у автомобилиста складывается не безосновательное впечатление о том, что установка такой защиты действительно имеет одни лишь преимущества. На деле все обстоит не совсем так.
Лучше поставить пластиковую защиту. /Фото: autossport.ru.

Лучше поставить пластиковую защиту. /Фото: autossport.ru.

 

Когда современные машины выходят с конвейера, то они очень часто уже имеют заводской пластиковый щиток для защиты картера. Многие водители решаются поменять его на сторонний металлический. В ряде ситуаций подобное может сыграть злую и трагичную шутку с находящимися в салоне.
Дело в том, что пластик в заводских версиях щитков в качестве основного материала выбран не из одной лишь экономии.
Может помешать двигателю выпасть в решающий момент. /Фото: c4o.ru.

Может помешать двигателю выпасть в решающий момент. /Фото: c4o.ru.

 

Современные машины конструируются так, чтобы быть максимально безопасными. Подрамник, на котором установлен мотор сделан таким образом, чтобы в случае серьёзного ДТП, мотор шел не в салон, а выпадал на землю. Конечно же, получается так не всегда, однако в конструкции предусмотрен задел на развитие событий именно в таком ключе. Пластиковый штатный щиток для защиты картера в этом случае не может стать помехой, а вот тюнингованный металлический – легко. В результате при установке не заводского щитка, двигатель в случае серьезного ДТП с большей вероятностью двинется в сторону салона, что может стать причиной получения человеком серьезных травм и даже привести к летальному исходу.
Защитная пластина может сыграть злую шутку во время ДТП. /Фото: odessa.online.

Защитная пластина может сыграть злую шутку во время ДТП. /Фото: odessa.online.

 

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Почему многие автомобилисты отказываются от установки защиты картера Машины

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Почему многие автомобилисты отказываются от установки защиты картера МашиныПодписаться на мой Instagram
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