Почему многие автомобилисты отказываются от установки защиты картера Машины

На сегодняшний день установка защиты картера на автомобиль является одной из самых популярных дополнительных опций. Вместе с тем неуклонно растет число людей, которые отказываются от данного аксессуара и более того, настоятельно рекомендуют делать также все своим коллегам по баранке. Самое время разобраться в том, чем же не угодила защитная конструкция нашим соотечественникам.
Защита картера вещь хорошая, но не всегда. /Фото: zr.ru.
Сегодня пластину для защиты картера автомобиля можно спокойно приобрести почти в любом магазине. Продают их не только сторонние кампании, но и официальные дилеры, которые предлагают поставить щиток в качестве одной из дополнительных опций. Делается все это для получения дополнительной прибыли. При поверхностном знакомстве у автомобилиста складывается не безосновательное впечатление о том, что установка такой защиты действительно имеет одни лишь преимущества. На деле все обстоит не совсем так.
Лучше поставить пластиковую защиту. /Фото: autossport.ru.
Когда современные машины выходят с конвейера, то они очень часто уже имеют заводской пластиковый щиток для защиты картера. Многие водители решаются поменять его на сторонний металлический. В ряде ситуаций подобное может сыграть злую и трагичную шутку с находящимися в салоне. Дело в том, что пластик в заводских версиях щитков в качестве основного материала выбран не из одной лишь экономии.
Может помешать двигателю выпасть в решающий момент. /Фото: c4o.ru.
Современные машины конструируются так, чтобы быть максимально безопасными. Подрамник, на котором установлен мотор сделан таким образом, чтобы в случае серьёзного ДТП, мотор шел не в салон, а выпадал на землю. Конечно же, получается так не всегда, однако в конструкции предусмотрен задел на развитие событий именно в таком ключе. Пластиковый штатный щиток для защиты картера в этом случае не может стать помехой, а вот тюнингованный металлический – легко. В результате при установке не заводского щитка, двигатель в случае серьезного ДТП с большей вероятностью двинется в сторону салона, что может стать причиной получения человеком серьезных травм и даже привести к летальному исходу.
Защитная пластина может сыграть злую шутку во время ДТП. /Фото: odessa.online.
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