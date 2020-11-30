За что Сталин депортировал советских корейцев в Среднюю Азию

Депортация корейцев и ее причины

В Советском Союзе тотальной депортации подверглись десятки народов, представители которых проживали на территории страны: это и немцы, и чеченцы, и ингуши, и балкарцы, и крымские татары, и турки-месхетинцы. В категорию тех, кто подлежал депортации, попали и корейцы. Как пишет Петр Фролов в своих мемуарах «Откровения палача с Лубянки. Кровавые тайны 1937 года», в 1937 года более 170 тысяч этнических корейцев были выселены с приграничных районов Дальнего Востока в Среднюю Азию. Это мероприятие было осуществлено на основании Постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 1428-326 «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного Сталиным.

Как утверждают авторы издания «Потери населения СССР в 1937–1945 гг.: масштабы и формы» Кропачев С. А. и Кринко Е. Ф., согласно официально версии, такие меры были связаны необходимостью «пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край».

Однако на самом деле японцы и корейцы являлись антагонистами. Именно поэтому последние в свое время и перебрались в Российскую Империю. Мало того, в 1930-х годах Япония воспринимала корейцев как ярых сторонников советского строя и сама стремилась держаться от них на расстоянии, высылая вглубь страны или на Сахалин.