Как правильно ухаживать за огурцами в июле и августе, чтобы они плодоносили до заморозков

Когда начинается сезон огурцов, огородники едва успевают подготавливать банки да нарезать салаты. Но в круговороте приятных хлопот нужно выделить время и на уход за самими кустами, иначе благодатное время очень быстро закончится.

И хотя кажется, что ничего сложного и секретного в выращивании огурцов не существует, есть особые моменты, которые стоит учесть, если вы хотите собирать свежие сочные овощи до конца сезона.



Как нужно ухаживать за посадками огурцов в июле

Полив огурцов

Подкормка огурцов

Защита огурцов от болезней и вредителей

Мульчирование огурцов

Стимуляция образования завязей

Правильный сбор огурцов

Как нужно ухаживать за огурцами в августе

В середине лета активно плодоносят не только парниковые, но и грунтовые огурцы. Однако не стоит думать, что достаточно поливать их раз в неделю и периодически выдергивать сорняки из гряд и междурядий. При таком подходе огуречный период на вашей даче продлится всего 2-3 недели, и соберете вы за это время не так уж много – на салаты, конечно, хватит, а вот на консервацию может и не остаться.Кроме того, в это время уход за огурцами в теплице еще отличается от ухода за огурцами в открытом грунте. Грунтовым чаще нужен полив, а тепличным – проветривание. В плане внесения удобрений, к июлю огурцы почти сравниваются, но уличным чаще стоит проводить профилактические обработки от болезней и вредителей (в идеале повторять после каждого дождя).После цветения огурцы требуют очень много воды, причем как под корень, так и на листья. Полив осуществляют теплой водой из расчета 8-12 л на 1 кв.м. При этом под корень растения поливают утром, а по листьям вечером, после того как спадет сильная жара.Почву вокруг огурцов промачивают на 20 см в глубину и в радиусе 15 см, при этом сама корневая шейка растения должна оставаться сухой.После полива парник или теплицу необходимо проветрить, а если там слишком жарко, можно расставить в проходах емкости с водой, которые станут своеобразными аккумуляторами тепла – днем, испаряясь, вода будет немного понижать градус, а ночью будет отдавать накопленное за день тепло, сглаживая суточные перепады температуры.Если вы хотите, чтобы ваши растения были сильными, долго плодоносили и активно противостояли болезням и вредителям, нужно подумать, чем подкормить огурцы в июле. В этот период кустам нужен уже не столько азот, сколько калий с фосфором, а также микроэлементы. Поэтому для полноценного развития огурцов вам понадобится провести как минимум две, а то и три подкормки за время плодоношения.В самом его начале используйте раствор из 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через пару недель в ведре воды разводите уже 0,5 л коровяка и 1 ст.л. сульфата калия. Третья подкормка проводится в августе, и о ней поговорим чуть позже.Если предсказать и предотвратить появление вредителей практически невозможно, то вот наличие болезней на грядах зависит от того, знаете ли вы, как правильно ухаживать за огурцами. Сильное, качественно подкормленное растение, хозяин которого не забывает о профилактических обработках народными средствами, практически неуязвимо для многих заболеваний. А вот огурцы, которые поливают через раз, удобряли только перед посадкой и редко осматривают – идеальная мишень для возбудителей бактериальных и грибковых инфекций.В качестве профилактики заболеваний хорошо подойдут молоко и йод. Приготовьте раствор из 1 части молока, 9 частей воды и 3-4 капель йода на каждый литр смеси. Опрыскивайте ей растения хотя бы раз в 7-10 дней. Также адекватной мерой профилактики станет опрыскивание кустов раствором питьевой соды (0,4%) с добавлением мыла. И наконец, если народным методам вы не доверяете, можно использовать биопрепараты Бактофит, Споробактерин, Фитоспорин-М и др. по инструкции.Важно помнить, что многие заболевания огурцов переносят насекомые-вредители, например, тля. Поэтому необходимо охранять посадки от их нашествий. Для этого регулярно осматривайте кусты, удаляйте из междурядий все сорняки и растительные остатки, опрыскивайте растения настоем табачной пыли, луковой шелухи или чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Регулярно проветривайте теплицу, поддерживая в ней влажность порядка 65-75% и температуру не выше 28°С.Если вредители уже появились на ваших огурцах во время плодоношения, не спешите за ядреными химическими препаратами – они уничтожат ваш урожай еще вернее, чем насекомые. Попробуйте биопрепараты, например, Битоксибациллин, Фитоверм или их аналоги.Корень у огурца невелик, нежен и расположен у самой поверхности земли, поэтому повредить его очень легко. Опытные огородники знают, что рыхление огурцов может причинить растениям вред, который неизбежно скажется на их плодоношении. Особенно опасно осуществлять эту процедуру после полива или дождя, когда на грунте образуется плотная корка.Поэтому если вы не хотите сами стать причиной снижения количества огурцов на своих грядах, лучше замульчируйте их низинным торфом, перегноем или соломой. Подойдет для этой цели и трава, оставшаяся после скашивания газона, но на ней не должно быть семян.Порой плодоношение огурцов начинается и идет очень неактивно, растения словно медлят. Стимулировать этот процесс можно, причем недорогим народным способом, но подойдет он только тем, кто выращивает огурцы в парнике или теплице.Вам потребуется взять несколько емкостей объемом 5-10 л, заполнить их 10%-ным раствором коровяка, куриного помета или перебродившего травяного настоя и расставить по теплице. Одной такой емкости хватает на 3-4 кв.м при условии хорошей вентиляции.Думаете, выросшие огурцы обрывать так просто? Как бы не так! У этого дела есть свои секреты:нельзя переворачивать плети при сборе урожая, потому что потом они потратят много сил на возвращение листьям правильной ориентации относительно солнца;удалять огурцы нужно с частью плодоножки, аккуратно срезая или обламывая ее;если при сборе часть огурца отломилась и осталась на кусте, ее необходимо удалить, чтобы не загнивала;собирать плоды нужно каждые 2-3 дня, не давая им перерастать, поскольку иначе куст будет тратить силы на них, отложив образование завязи на потом.В августе к июльским процедурам добавляется еще одно важное занятие – удаление поврежденных листьев. Как бы хорошо вы ни заботились о своих огуречных грядах, к концу лета на них уже вовсю пируют насекомые-вредители и подстерегают разнообразные заболевания. От этого, да и от естественного хода времени листья желтеют, сохнут, стебли истончаются, а плоды меняют форму, цвет и вкус.Конечно, вырастить вечный огурец никому не под силу, однако вы можете замедлить отмирание плетей, если будете регулярно обрывать пораженные листья, старясь не переворачивать и не травмировать их при этом. Также на пользу огурцам пойдет очередная внекорневая подкормка. В состав раствора должны войти 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сернокислого калия на 10 л воды. Также кусты можно опрыскать кислым молоком (разведенным водой в пропорции 1:3) или молочной сывороткой (в аналогичной пропорции с водой).Если вы знаете, как ухаживать за огурцами в теплице и парнике во второй половине лета, то вполне реально продлить их плодоношение до самого сентября. В открытом грунте это сделать сложнее – холодные августовские ночи не идут на пользу этой культуре.Хотя огурцы не так чувствительны к перепадам температуры, как другие культуры, в августе те из них, что выращены в открытом грунте, лучше накрывать на ночь, особенно если температура опускается ниже 10°С. Вы можете установить дуги и раскинуть на них пленку или нетканый укрывной материал, а можете положить его прямо на плети.Как видите, начало плодоношения не означает, что можно расслабиться и спокойно пожинать плоды весеннего труда. Продлить сезон огурцов на своем участке вы сможете, только соблюдая все правила ухода и регулярно заботясь о посадках.