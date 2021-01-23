Как выглядит ирландская топ-модель, покорившая мир красотой эпохи Ренессанса: Лорна Форан

Ирландская модель Лорна Форан.

Первое, что бросается в глаза - это её огненно-рыжая грива.

Необычная красота девушки привлекла к ней внимание дизайнеров.

Когда Лорна Форан начинала карьеру она чувствовала себя ископаемым в свои 25 лет.

Лорна обладает необычной красотой в стиле эпохи Ренессанса.

Поначалу девушку пугал такой безумный рваный график.

Иногда Лорне в качестве модели приходится делать весьма странные вещи.

Несмотря на такой успех, Лорна не очень серьёзно относится к карьере модели.

Она всегда была худой и считает, что сидеть на диетах - это не для неё.

Родители Лорны до сих пор до конца не осознают, насколько их дочь знаменита.

Мир высокой моды ещё не раз услышит это имя .