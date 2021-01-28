Как выбрать посудомоечную машину

Кто-то до сих пор моет посуду руками и получает от этого удовольствие. Но по сравнению с ручной мойкой посудомойка экономит до 18 тысяч литров воды в год – если у вас стоят счетчики на воду это позволит сэкономить! Рассказываем, на что обратить внимание при выборе новой посудомойки.





Размер

Функции

Турбосушка

Таймер отсрочки пуска

Самоочистка

Третий верхний лоток

Система AutoOpen

Зависит от количества проживающих в доме и от того, как часто вы готовите. Если в квартире живет меньше трех человек, покупать большую машину не обязательно, оптимальным вариантом будет ширина 45 см, если три человека и более, понадобится полноразмерная.Подумайте, много ли посуды вам приходится мыть сейчас? С одной стороны, полноразмернаая машина удобнее, так как не нужно ломать голову, как в нее все уместить. С другой – не имеет смысла запускать большую посудомойку ради двух чашек и двух тарелок, поэтому грязную посуду придется накапливать в посудомойке (так обычно делают все).Самые дешевые ПММ – настольные, но они подойдут только для квартир, где живет 1-2 человека.Выбирая машинку, следует помнить, что та или иная функция может оказаться бесполезной с практической точки зрения, но при этом будет добавлять машинке эстетики или послужит для каких-то других целей.К удобным функциям можно отнести турбосушку, если вам необходимо, чтобы посуда быстрее сохла.Благодаря турбосушке можно сократить время исполнения программы минут на 15-20, но электроэнергии машина потратит больше.Таймер отсрочки пуска позволит отложить запуск цикла на 5-6 часов в целях экономии на электроэнергии (такие же таймеры есть и у стиральных машин).Благодаря самоочистке вам не нужно будет чистить фильтры машины вручную.Третий верхний лоток для столовых приборов, куда можно складывать ножи и вилки. ⠀Он экономит место в корзинке, а вилки и ножи лучше отмываются, когда расположены горизонтально.Система автоматического открывания позволяет дверце автоматически открываться после окончания мойки. Плюс функции в том, что посуда внутри «не задохнется», даже если вы забыли ее не вытащили вовремя.