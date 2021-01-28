Как выбрать посудомоечную машину

Кто-то до сих пор моет посуду руками и получает от этого удовольствие. Но по сравнению с ручной мойкой посудомойка экономит до 18 тысяч литров воды в год – если у вас стоят счетчики на воду это позволит сэкономить! Рассказываем, на что обратить внимание при выборе новой посудомойки.
Размер
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Зависит от количества проживающих в доме и от того, как часто вы готовите. Если в квартире живет меньше трех человек, покупать большую машину не обязательно, оптимальным вариантом будет ширина 45 см, если три человека и более, понадобится полноразмерная.
Подумайте, много ли посуды вам приходится мыть сейчас? С одной стороны, полноразмернаая машина удобнее, так как не нужно ломать голову, как в нее все уместить. С другой – не имеет смысла запускать большую посудомойку ради двух чашек и двух тарелок, поэтому грязную посуду придется накапливать в посудомойке (так обычно делают все).
Самые дешевые ПММ – настольные, но они подойдут только для квартир, где живет 1-2 человека.
Функции
Выбирая машинку, следует помнить, что та или иная функция может оказаться бесполезной с практической точки зрения, но при этом будет добавлять машинке эстетики или послужит для каких-то других целей.
Турбосушка
К удобным функциям можно отнести турбосушку, если вам необходимо, чтобы посуда быстрее сохла. Благодаря турбосушке можно сократить время исполнения программы минут на 15-20, но электроэнергии машина потратит больше.
Таймер отсрочки пуска
Таймер отсрочки пуска позволит отложить запуск цикла на 5-6 часов в целях экономии на электроэнергии (такие же таймеры есть и у стиральных машин).
Самоочистка
Благодаря самоочистке вам не нужно будет чистить фильтры машины вручную.
Третий верхний лоток
Третий верхний лоток для столовых приборов, куда можно складывать ножи и вилки. ⠀
Он экономит место в корзинке, а вилки и ножи лучше отмываются, когда расположены горизонтально.
Система AutoOpen
Система автоматического открывания позволяет дверце автоматически открываться после окончания мойки. Плюс функции в том, что посуда внутри «не задохнется», даже если вы забыли ее не вытащили вовремя.
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