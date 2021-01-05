7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению, но вызывают ностальгию у старшего

Годы идут, времена меняются, наступают новые эпохи. В исторической перспективе Советский Союз перестал существовать не так уж давно. Тем не менее, жизнь людей за последние 30 лет поменялась самым радикальным образом. Чего уж там: многие вещи из 1990-х сегодня выглядят как «исторические артефакты». Сегодня же вспомним еще несколько занятных вещей, которые выглядят чем-то устаревшим не только для современной молодежи.
1. Стиральная доска
Сегодня такими штуками уже не пользуются. |Фото: pixabay.com.
В арсенале каждой советской хозяйки была деревянная стиральная доска. У многих они и вовсе переходили по наследству. Некоторые такие доски и вовсе были ручного изготовления, привезенные предками из деревень в годы значительно усилившейся урбанизации за десятилетие до, а затем после Второй мировой войны.
2. Ручная соковыжималка
Не самое простое и увлекательное занятие. |Фото: fotostrana.ru.
В XX веке в СССР электронные устройства еще не имели такой степени распространения, какой они обладают сегодня. Многие кухонные приспособления были механическими. В том числе давить сок можно было вот такими металлическими устройствами. Десяток выжатых яблок заменял собой занятие по физкультуре.
3. Кипятильник
А их вообще еще делают? |Фото: do-slez.com.
Не то, чтобы современный человек вообще не знал, что такое кипятильник, однако совершенно очевидно, что в нашу эпоху пользуются подобными приспособлениями все реже и реже. Хорошо если большинство из нас последний раз пользовалось кипятильником где-то на стыке 1990 и 2000-х годов.
4. Вареная сгущенка
Сегодня ее используют разве что для тортов. |Фото: fb.ru.
Три часа варишь банку сгущенки из магазина и получаешь вкуснейшее лакомство. В советские годы так делал каждый второй ребенок. Сегодня сгущенку хорошо, если варят для создания каких-либо кондитерских изделий. Многие представители молодого поколения в лучшем случае лишь слышали, что такое бывает! А некоторые и вовсе не знают.
5. Молоко в пирамидах
Странные сосуды. |Фото: backbook.me.
Молоко в пирамидах – один из символов периода застоя в СССР, который многие представители старшего поколения считаются одним из самых благодатных в истории. Для современного человека, молоко в пирамидках выглядит и вовсе странно. Как вообще что-то можно наливать в столь странный сосуд?
6. Механическая мясорубка
Не самая практичная вещь. |Фото: livemaster.ru.
Наверняка у каждого дома все еще лежит такая! Где-нибудь в дальнем чулане и сложена она в разобранном виде наверняка в старый еще советский мешок. Сегодня же большинство людей приобретает автоматические электронные мясорубки. И это справедливо, ведь куда лучше ходить за физическими нагрузками в зал или на площадку, а не на кухню собственной квартиры.
7. Березовый сок
Раньше сок собирали сами. ¦Фото: coream.ru.
Время от времени березовый сок сегодня появляется в магазинах. Удивительно, как его еще газировать не стали. А вот в советские годы, также как в 1990-е, данный напиток многие заготавливали сами. Ежегодный традиционный сбор сока в деревне или на даче был одни из важнейших «развлечений» весенней поры. Многие согласятся с тем, что вкус у магазинного далеко не тот.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии