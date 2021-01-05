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7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению, но вызывают ностальгию у старшего


7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению, но вызывают ностальгию у старшего

Годы идут, времена меняются, наступают новые эпохи. В исторической перспективе Советский Союз перестал существовать не так уж давно. Тем не менее, жизнь людей за последние 30 лет поменялась самым радикальным образом. Чего уж там: многие вещи из 1990-х сегодня выглядят как «исторические артефакты». Сегодня же вспомним еще несколько занятных вещей, которые выглядят чем-то устаревшим не только для современной молодежи.

1. Стиральная доска


Сегодня такими штуками уже не пользуются. |Фото: pixabay.com.

Сегодня такими штуками уже не пользуются. |Фото: pixabay.com.

 

В арсенале каждой советской хозяйки была деревянная стиральная доска. У многих они и вовсе переходили по наследству. Некоторые такие доски и вовсе были ручного изготовления, привезенные предками из деревень в годы значительно усилившейся урбанизации за десятилетие до, а затем после Второй мировой войны.

2. Ручная соковыжималка


Не самое простое и увлекательное занятие. |Фото: fotostrana.ru.

Не самое простое и увлекательное занятие. |Фото: fotostrana.ru.

 

В XX веке в СССР электронные устройства еще не имели такой степени распространения, какой они обладают сегодня. Многие кухонные приспособления были механическими. В том числе давить сок можно было вот такими металлическими устройствами. Десяток выжатых яблок заменял собой занятие по физкультуре.

3. Кипятильник


А их вообще еще делают? |Фото: do-slez.com.

А их вообще еще делают?
|Фото: do-slez.com.

 

Не то, чтобы современный человек вообще не знал, что такое кипятильник, однако совершенно очевидно, что в нашу эпоху пользуются подобными приспособлениями все реже и реже. Хорошо если большинство из нас последний раз пользовалось кипятильником где-то на стыке 1990 и 2000-х годов.

4. Вареная сгущенка


Сегодня ее используют разве что для тортов. |Фото: fb.ru.

Сегодня ее используют разве что для тортов. |Фото: fb.ru.

 

Три часа варишь банку сгущенки из магазина и получаешь вкуснейшее лакомство. В советские годы так делал каждый второй ребенок. Сегодня сгущенку хорошо, если варят для создания каких-либо кондитерских изделий. Многие представители молодого поколения в лучшем случае лишь слышали, что такое бывает! А некоторые и вовсе не знают.

5. Молоко в пирамидах


Странные сосуды. |Фото: backbook.me.

Странные сосуды. |Фото: backbook.me.

 

Молоко в пирамидах – один из символов периода застоя в СССР, который многие представители старшего поколения считаются одним из самых благодатных в истории. Для современного человека, молоко в пирамидках выглядит и вовсе странно. Как вообще что-то можно наливать в столь странный сосуд?

6. Механическая мясорубка


Не самая практичная вещь. |Фото: livemaster.ru.

Не самая практичная вещь. |Фото: livemaster.ru.

 

Наверняка у каждого дома все еще лежит такая! Где-нибудь в дальнем чулане и сложена она в разобранном виде наверняка в старый еще советский мешок. Сегодня же большинство людей приобретает автоматические электронные мясорубки. И это справедливо, ведь куда лучше ходить за физическими нагрузками в зал или на площадку, а не на кухню собственной квартиры.

7. Березовый сок


Раньше сок собирали сами. ¦Фото: coream.ru.

Раньше сок собирали сами. ¦Фото: coream.ru.

 

Время от времени березовый сок сегодня появляется в магазинах. Удивительно, как его еще газировать не стали. А вот в советские годы, также как в 1990-е, данный напиток многие заготавливали сами. Ежегодный традиционный сбор сока в деревне или на даче был одни из важнейших «развлечений» весенней поры. Многие согласятся с тем, что вкус у магазинного далеко не тот.

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7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению, но вызывают ностальгию у старшего

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7 советских вещей, которые непонятны молодому поколению, но вызывают ностальгию у старшегоПодписаться на мой Instagram
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