Как фотомодель, одержимая балетом, кружила головы художникам и монахам: Диана де Мерод

Клеопатра Диана де Мерод – загадочная личность, известная танцовщица, балерина, популярная фотомодель XX века, которая кружила голову не только богатым покровителям, но и некоторым монархам. Кто же она такая, муза Дега, Тулуз-Лотрека, Болдини и десятков других скульпторов и художников, что не могли оторваться от её ангельской, изысканной и чистой красоты, и как жила девушка, чья жизнь была наполнена злыми слухами, пересудами и чрезмерным вниманием?
Одержимая балетом. \ Фото: yandex.ua.
Различные деятели искусства, от художников до скульпторов, буквально обожали Клео, боготворили её и считали невероятной. Фотографы прошедшей эпохи даже помогли профессиональной балерине стать первой в мире фотомоделью. В 1900-е годы снимки этой женщины можно было отыскать практически везде, в каждом более-менее популярном европейском городишке.
Удивительная танцовщица
Клео де Мерод Джованни Больдини, 1901 год. \ Фото: pinterest.co.kr.
Клеопатра появилась на свет в 1875 году в столице Франции. Её отец, Карл фон Мерод, в мире был весьма популярен, как художник, создававший уникальные пейзажи. А вот её мать, Винсентия де Мерод, была баронессой и именно благодаря ей девочка попала в школу балета при парижской опере в возрасте семи лет. Вскоре после этого, как её учителя обнаружили невероятный потенциал в девочке, она начала выступать в Гранд Опере.
Вокруг девушки всегда было множество слухов. Её завистники утверждали, что своей головокружительной карьерой она обязана не столько своему мастерству, сколько удивительной красоте. Впрочем, ни один исторический источник не подтверждает, но и не опровергает это заявление. Известно лишь то, что карьерой балерины юной Клео всецело занималась её мать, что поддерживала это начинание.
Аристократка-танцовщица. \ Фото: google.com.
Когда девушке исполнилось двадцать три, она начала строить свою сольную карьеру, выступая в Королевских театрах во Франции. Также она с лёгкостью собирала аншлаги в кабаре Фоли-Бержер, а ещё путешествовала с гастролями не только по Европе, но и по Америке в том числе. Её популярность пришлась на 1900-10-е годы, однако даже после того, как в 1924 году девушка бросила балет, она продолжила давать редкие, специфические концерты. Согласно некоторым данным, она принимала приглашения от предпринимателей в солидном возрасте, выступая для них с частными концертами, что было достаточно большой редкостью среди балерин.
Прекрасная и удивительная, Клео манила к себе художников и скульпторов со всего света. Точно известно, что она позировала для картин Эдгара Дега и его известной серии с балериной. Но по сей день искусствоведы не могут отыскать ту самую картину, на которой были бы изображены очертания Клео. Впрочем, Эдгар, будучи постоянным посетителем концертов в Опере, а также непосредственно занятий в бальных студиях, смог как никто другой передать не столько сам глянец и блеск, мастерство танца на своих картинах, сколько заглянуть в самую его суть и глубину.
Клео де Мерод едет на велосипеде, 1890-е годы. \ Фото: tumblr.com.
А вот художника Жан-Луи Форена интересовало не столько происходящее на сцене, сколько то, что творилось непосредственно за её кулисами. Он искусно изображал фанатов в черных фраках, которые были больше похожи на Кротов, охотящихся за легкими, воздушными и милыми Дюймовочками.
Примечательно, что с начала XVIII века и включительно до Первой мировой войны, вокруг женщин, которые выступали на сцене и увлекались творческими профессиями, существовал целый ряд предубеждений. Так, танцовщицы, балерины, артистки цирка, а также певицы в кабаре автоматически считались куртизанками за то, что открыто, хоть и не в полной мере, демонстрировали своё тело на всеобщее обозрение.
Портрет Клео де Мерод, Альфредо Мюллер, 1903 год. \ Фото: pinterest.ru.
Молодых девушек в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет зачастую называли «мышками». Лицезреть их на сцене могли только самые известные и влиятельные джентльмены непосредственно в самой Опере, которую тогда величали храмом распутства, гаремом и убежищем для потомков Венеры. Именно эти несуразные прозвища вызывали множество слухов и домыслов об артистках, в том числе и Клео, а также стали причиной создания многих пародий и карикатур.
На фото Клео де Мерод. \ Фото: h.bilibili.com.
Конечно же, сама Клео столкнулась с подобным осуждением общественности и несколько раз была вынуждена даже отстаивать свою честь в суде. В тот период Тулуз-Лотрек создал небольшой набросок, в котором Клео находится в зале суда. И, пожалуй, это единственный эскиз и изображение этой женщины, который показывает её решительной, холодной, надменной и высокомерной, неприступной светской дамой, которой, кажется, равнодушны сплетни и пересуды за её спиной.
Королевская страсть к красивой балерине
Дж. Болдини «Портрет Клео де Мерод», пастель. \ Фото: deartibus.it.
Удивительная и привлекательная Клеопатра очаровывала не только деятелей искусства и простых мужчин, но и самого бельгийского монарха, Леопольда II. Впервые он оказался на её выступлении, и, будучи очарованный её красотой и грацией, с тех пор посещал абсолютно все шоу с её участием. На тот момент Леопольд был старше девушки на тридцать восемь лет, будучи в почтенном, 61-летнем возрасте, однако это не помешало ему страстно и горячо полюбить её.
Афиши с выступлениями легендарной Клео. \ Фото: yandex.ua.
Большинство людей активно говорило, что роман между ними имел место быть. Впрочем, сама балерина отрицала это, утверждая, что они никогда не пересекали черту дозволенного, а единственный оказанный им знак внимания – это подаренный, пышный букет, который король преподнес ей лично после одного из выступлений на сцене.
Несмотря на то, что Клео активно отстаивала свою чистую репутацию, она стала известна, как любовница бельгийского короля. Жители Парижа прозвали монарха «Клеопольд», рисуя с ним массу карикатур и изображений, а также изображая парочку вдвоем в весьма остром и романтическом ключе.
Клео де Мерод исполняет камбоджийский танец на Международной Выставке в Париже 1900 года. \ Фото: lapersonne.com.
В своих мемуарах девушка напишет: «Я была сломлена и разбита из-за того, что это вообще случилось. Рассказ о моём предполагаемом романе с королём промчался, кажется, не только по всей Франции, но и даже миру. Множество шаржей, карикатур, сплетен, песен, танцев и многого другого демонстрировали миру короля и меня, как мы страстно прижимаемся друг к другу, беседуем за столиком в ресторане, отправляемся вместе в круиз. Я не знаю, что делать с такой внезапной и невероятной оглаской, это попросту ошеломляет меня».
В то время российские СМИ активно писали в газетах о том, что Леопольд планирует жениться на своей любимой, отказавшись при этом от престола. Однако также велись разговоры о том, что частые визиты в Париж якобы к Клео, были на самом деле прикрытием для тайных переговоров между политиками.
Танцовщицы отдыхают, Эдгар Дега, 1885 год. \ Фото: karmanews.it.
Но среди всех слухов был и один правдивый. Говорят, когда король Бельгии решил сделать Франции подарок, именно Клео предложила ему профинансировать строительство метро. И, что любопытно, он согласился: метро действительно было построено на деньги бельгийского монарха.
Заложница своей красоты
За кулисами, Жан-Луи Форен, 1900-е годы. \ Фото: arthive.com.
В 1896 году издание L'Eclat запустило французский конкурс красоты, где самую красивую женщину должны были выбрать сами читатели. Всего было сто тридцать претенденток, однако именно юную балерину посчитали самой красивой женщиной на сцене. Ей даже удалось обойти при этом неповторимую Сару Бернар.
А потому не удивительно, что осенний салон в том же году неустанно говорил об этой женщине и не всегда в хорошем ключе. Французский творец Александр Фальгьер показал там скульптуру под названием «Танцовщица», что была создана благодаря непосредственному позированию самой балерины. Скульптура предстала перед миром в обнаженном формате. И из-за этого балерине пришлось доказывать миру, что на самом деле для скульптуры было взято исключительно её лицо, а не тело, однако это не возымело успеха: публика всё ещё помнила их «роман» с королём Бельгии, и больше не была склонна верить словам балерины.
Ж. Л. Форен «Поклонник». \ Фото: holst.com.ua.
Известный писатель Жорж Роденбах отправил в издание «Фигаро» письмо, в котором выступил на защиту девушки. Он упрекнул скульптора в том, что он лишил образ танцовщицы поэтики, показав её полностью раздетой, что вынудило публику думать, будто бы они все могли обладать ею. Впрочем, несмотря на самые благие и честные намерения, которые преследовал писатель, всё это возымело обратный эффект и оказало девушке медвежью услугу, из-за которой появились новые сатиры и слухи о ней.
Фойе Оперы, Жан-Луи Форен, XIX век. \ Фото: google.com.
Злостные слухи следовали за Клеопатрой на протяжении всей её жизни. Последней каплей стала книга Симоны де Бовуар «Второй пол», что была опубликована в пятидесятых годах. Там писательница называет Клеопатру «дамой полусвета», что на то время означало либо содержанку, либо проститутку более высокого, элитного класса. После этого терпение балерины лопнуло: она обратилась в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство, и смогла выиграть это дело. Вскоре после этого, в 1955 году, она выпустила свою собственную книгу под названием «Балет моей жизни», которая, по сути, представляла собой её мемуары.
Антракт, Жан-Луи Форен, 1879 год. \ Фото: eclecticlight.cо.
Примечательно, что изначально Клео подала в суд на писательницу, желая взыскать с неё пять миллионов франков. Однако несмотря на то, что суд оказался на стороне балерины, она была вынуждена отказаться от этого, поскольку выплата такой большой суммы вызвала бы нежелательное внимание общественности и стала бы своеобразной рекламой для книги. А потому с этого судебного дела Клео получила всего лишь один франк.
Клео де Мерод, Анри де Тулуз-Лотрек, 1898 год. \ Фото: pinterest.es.
Будучи вынужденной скрываться от своей скандальной славы, девушка уехала из Парижа, путешествуя по Нью-Йорку, Будапешту, Берлину и другим городам, давая там небольшие выступления. Она также известна тем, что посетила Санкт-Петербург, где выступила и стала известна как первая дама, что была на сцене с партнёром-мужчиной.
Карьера фотомодели
Муза и фотомодель. \ Фото: tumblr.com.
Развитие фотографии в то время шло семимильными шагами не только во Франции, но и далеко за её пределами. Тогдашние самые известные фотографы, а именно Поль и Феликс Надары, а также Леопольд-Эмиль Ройтлингер, были теми, кто чаще остальных делал снимки юной красавицы.
Муза ХХ века. \ Фото: twitter.com.
Она появлялась на фото и маленьких открытках в самых разных образах – как модная, светская дама, а также как танцовщица, как ангел, а ещё частенько её снимали в религиозных, молитвенных позах. Клео нравилось это, и она охотно позировала для множеств изданий, что сделало её, по сути, одной из первых профессиональных моделей в мире.
Мемуары «Балет — моя жизнь». \ Фото: pinterest.com.
В своей книге девушка вспоминает, что, когда её встречали на улице во время гастролей, люди тут же бежали в любой ближайший киоск с газетами, покупали открытки с её фотографиями, чтобы получить желанный автограф. Зачастую такое чрезмерное внимание людей заставляло Клео не покидать пределы своего гостиничного номера.
Феноменальная мода Клеопатры
Клео де Мерод, Мануэль Бенедито, 1910 год. \ Фото: art.branipick.com.
Помимо своих других увлечений, Клео также любила создавать одежду и была парижским модельером. Сейчас те её вещи и модели, которые сохранились, можно увидеть в Музее Гальера, в столице моды.
Безупречный стиль Клео. \ Фото: google.com.
Совсем недавно он также выпустил огромное издание о двухсотлетии моды. Непосредственно для обложки этого издания была выбрана блуза, которую создала сама Клео, и которая даже сегодня считается невероятной и изысканной.
Феноменальная мода Клеопатры. \ Фото: google.com.
Кроме одежды, Клео придумала ещё и новый вид прически. На большинстве снимков, а также предметов искусства с её участием, её волосы характерно собраны, имеют пробор, закрывают уши и представляют собой небольшой пучок. Так любили делать в то время многие модницы XX века, а также персонажи книг Фицджеральда.
Непревзойдённая красавица даже в старости. \ Фото: yandex.ua.
Прическу, которую адаптировала Клео, называли её именем. Однако стоило только подобному случиться – как тут же появились и злые сплетни. Многие дамы утверждали, что Клео закрывает уши с помощью волос, потому что на самом деле у неё их либо нет, либо они настолько некрасивы, что их нужно спрятать.
Могила Клео де Мерод на кладбище Пер-Лашез в Париже. \ Фото: pinterest.fr.
Клеопатра умерла в конце шестидесятых, когда ей исполнилось девяносто один. Она была похоронена во французской столице, а на её могиле была установлена статуя танцовщицы вместо надгробия. Её спонсором выступил дипломат из Испании, который работал в посольстве, а также скульптор Луи де Перин. Последний считался задокументированным любовником Клео, который сохранил в секрете все тайны личной жизни с известной балериной. Считается, что они встречались в 1906-19-м годах, а в 1909 Луи создал портрет своей любимой.
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