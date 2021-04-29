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Дешевый хостинг для сайта

Дешевый хостинг для сайта

Если вы собираетесь создать свой сайт или же торговую площадку, то вам пора позаботиться о выборе хостинга. Хостинг — это то место, где будут храниться все файлывашего сайта. Сегодня я постараюсь рассказать о двух самых популярных видах хостинга — а также о преимуществах каждого из них.

Самые основные виды хостинга
Существует четыре основных вида хостинга — виртуальный, облачный, VPS-хостинг и выделенный сервер. Выделенный сервер и VPS хостинг подходят для разработчиков с большим стажем, поэтому о них говорить особого смысла нет, так как данный материал рассчитан в первую очередь на новичков!

Виртуальный хостинг
Виртуальный хостинг можно сравнить с многоквартирным домом, где у каждого жителя есть своё выделенное место, но коммуникации у всех общие.
Виртуальный хостинг идеально подходит для новичков, потому что позволяет максимально быстро разместиться на сервере и «опубликовать» сайт в интернете. Пользователю не придется настраивать ПО на сервере — все настройки уже выполнены специалистами хостинговой компании. Кроме того, виртуальный хостинг бюджетный, можно запросто найти тарифный план за 100 рублей, и даже дешевле, если воспользоваться услугами сервиса по подбору хостинга – https://hosting-deshevo.
ru/! На сайте «Хостинг Дешево» можно прочитать обзоры о хостингах, изучить отзывы реальных клиентов, посмотреть актуальный рейтинг и только после этого приступить к регистрации!

Плюсы виртуального хостинга:
• Удобная контрольная панель.
• Администрирование сервера хостинг-провайдером.
• Разнообразие тарифов.
• Низкая цена
• Дополнительные услуги в подарок.

Минусы виртуального хостинга:
• Нет возможности устанавливать или менять программы.
• «Соседи» по серверу могут злоупотреблять его мощностями. Из-за этого ваши сайты могут работать медленнее.
• Ограничения ресурсов.

Облачный хостинг
Если виртуальный хостинг можно было сравнить с квартирой в многоквартирном доме, то облачный хостинг – это когда вместо цельной квартиры застройщик выдал вам спальню в одном доме, кухню во втором, санузел в третьем! Облачный хостинг использует сразу несколько серверов, с одного берется оперативная память, с другого мощность процессора, и так далее. Именно благодаря этому сайты на таком хостинге работают быстрее и стабильнее!

Плюсы облачного хостинга:
• Удобная контрольная панель.
• Администрирование сервера хостинг-провайдером.
• Дополнительные услуги в подарок.

Минусы облачного хостинга:
• Нет возможности устанавливать или менять программы
• Ограничения ресурсов.
• Высокая стоимость по сравнению с виртуальным хостингом.
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