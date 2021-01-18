Как разговаривать с человеком, который тебя бесит

Мы все бывали в ситуациях, когда кое-какому майямуно виришвило очень хочется открыть глаза на его печальную биографию, однако жизнь заставляет не просто промолчать, а о чем-то с ним договариваться. Специально для этих случаев психологи придумали инструкцию из 10 пунктов, которая поможет провести переговоры с самыми безнадежными упрямцами на самом высшем уровне!

1. Скажи, что ты его уважаешь

Любой непростой диалог рекомендуется начинать с заверения в полном расположении к собеседнику (соври!). Скажи, тебе совсем не все равно, что он думает, и ты открыт к обсуждению. Главное, не вворачивать в эту первую приветственную фразу конструкцию «да, но…». Вообще не упоминай ваших разногласий.

2. Если тебя выносит — возьми паузу

Вы только начали разговаривать, а ты уже готов лезть на стенку и чувствуешь, что вот-вот сорвешься? Спокойствие. Для начала психологи рекомендуют представить эту злость как чистую энергию и попытаться направить ее на оттачивание своих доводов, а не на оскорбление. В конце концов, ты же хочешь, чтобы тебя поняли, а не завести нового врага, правильно? Вспомни, когда ты в последний раз менял точку зрения, — вряд ли тогда на тебя орали…

Если все равно ничего не помогает, просто скажи, что ты очень разозлился и просишь взять паузу. Это абсолютно нормально! Брейк. Разойдитесь по разным комнатам, а лучше еще подальше, и, если диалог срочный, вернитесь к нему через пару часов. Если обсуждение может подождать, спокойно можно отложить его на следующий день.

3. Озвучь страхи, которые заставляют вас конфликтовать

Психологи уверяют, что в основе каждого истерически защищаемого мнения лежит глубокий страх. Его признание — это способ нащупать общую почву под ногами. Попробуй поговорить о страхах твоего собеседника.

Например: «Я понимаю, что наша береза, затеняющая ваш участок, Василий Иванович, кажется вам воплощением продразверстки и голодомора, предтечей вековых неурожаев и семи казней египетских…» Сознайся, что ты тоже очень боишься потерять работу, так что не хватит денег даже на «Пятерочку» и придется кормить семью «бомжпакетами»… И вот вы уже идете в сельпо за водочкой, чтобы выпить за мир во всем мире, благополучие и благоденствие!

4. Найди хорошее

Попробуй представить себе, что твой собеседник стоит на своем с самыми лучшими намерениями. Какими они могут быть? Может, он боится за будущее компании или защищает перспективы вашей семьи?

Как только ты нашел что-то хорошее — тут же это озвучь. Комплимент собеседнику еще никогда не вредил. К тому же теперь ему будет сложнее следовать своим темным намерениям, если они были, — придется топить за свет и добро!

5. Не используй «слова-гранаты»

Так психологи называют особо опасные слова, которые категорически не рекомендуется использовать в конструктивных диалогах.

В частности это:

слова-названия. Да-да, «обезьяна, сын осла» и ему подобные. Вообще любые названия, которыми человек сам себя не называет;

«всегда» и «никогда». Особенно в значении «ты всегда»;

«А я говорил!», «Что и требовалось доказать!» и тому подобные заявления о том, что ты «поймал» собеседника;

переход на личности (любая личная информация, не относящаяся к делу);

обсценная лексика или нецензурная брань. Нас, как СМИ, вообще за такое закрывают, между прочим.

6. Повтори мнение оппонента

Эта техника на самом деле творит чудеса. Начни с фразы «Правильно я понял, что…», далее изложи, как ты понял позицию собеседника. Старайся не иронизировать и не перевирать факты. Вот увидишь, даже если ты пока не сказал, что с этим согласился, уже сам факт, что ты понял, может удовлетворить спорщика.

7. Воздержись от сарказма. Иногда даже от шуток

Особенно это касается разговоров онлайн — через мессенджер или даже по телефону. Помни, что юмористический тон очень плохо считывается, когда человек тебя не видит. Как бы тебе ни хотелось разрядить обстановку, в спорах лучше придерживаться четких и развернутых формулировок по существу, иначе тебя могут неправильно понять.

В общем, никаких «Конечно, конечно, Василь Иваныч, завтра рубим березу, уже и топор купили, и дом наш снесли, чтоб ей было куда падать».

8. Не строй из себя всезнайку

Даже если у тебя три высших образования, а собеседник едва закончил ПТУ, постарайся избежать поучительного тона в вашем диалоге. Если ты гораздо умнее, то запросто поймешь, как себя контролировать. Вот опорные пункты:

не надо по три раза повторять, как будто ты «разжевываешь» информацию, или возмущаться, если кто-то что-то не знает;

если ты пишешь сообщение, перечитай то, что написал, и убедись, что ты взял правильный тон;

иногда стоит попросить кого-то еще прочитать то, что ты написал, и спросить их мнение;

допускай, что ты можешь ошибаться. Используй формулировки «по-моему», «согласно тому, что мне удалось найти», «исходя из моего опыта»;

признавай, если ты узнал что-то новое из диалога. Можно сказать: «Это абсолютно новая для меня информация, я почитаю об этом!»

9. В интеллектуальном споре обсудите ваши источники

Расскажи, кому ты доверяешь, и обсуди этот момент с оппонентом. Попытайтесь найти точки соприкосновения, а не критиковать друг друга. Будь готов к тому, что твои источники подвергнут подробной проверке. Если они надежны, им она только на пользу.

10. Если вы остались при своем мнении, все равно поблагодари за дискуссию

Во-первых, дружелюбное несогласие оставляет пространство для того, чтобы вернуться к этому спору позднее. Во-вторых, если вы спорили о чем-то умозрительном, последуй совету Сократа и переведи ваш спор в диалог. Ведь именно в диалоге, а не в споре, согласно убеждению этого философа, рождается истина.