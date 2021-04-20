Из детдома и колонии для несовершеннолетних – в кинозвезды: Короткий и яркий путь Василия Лыкшина

Ему было отведено всего 22 года жизни, но за это время он многое успел и прожил удивительную судьбу. Никто не верил в то, что парня, выросшего в детдоме и загремевшего в колонию для несовершеннолетних, ждет счастливое будущее, но Василий Лыкшин не только смог свернуть с кривой дорожки, но и обрел в лице режиссера его первого фильма приемную мать, а затем стал популярным и востребованным актером, известным зрителям по ролям в сериалах «Громовы» и «Ранетки». Несмотря на свой юный возраст, он успел построить счастливую семью. Но спустя 10 месяцев после появления на свет его дочери жизнь актера внезапно оборвалась…
Василий Лыкшин в детстве | Фото: kino-teatr.ru
В отличие от других детдомовцев, Василий Лыкшин знал своих родителей – он родился в полной семье, вот только и мать, и отец сильно пили и совсем не занимались детьми. О своем детстве он позже рассказывал: «У меня немного хороших воспоминаний. Жили бедно, иногда даже есть было нечего. Отец не работал, мать в совхозе грузила мешки с картошкой, мы со старшим братом и сестрой были предоставлены сами себе». В итоге отца и мать лишили родительских прав, и в 5 лет Вася вместе с братом и сестрой оказался в детдоме, где провел следующие 10 лет.
Василий Лыкшин в детстве | Фото: starhit.ru
Он был трудным подростком – дрался, хулиганил и часто попадал в неприятные истории. Его поведение часто обсуждали на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. В 12 лет он попал на учет в милицию, а в 14 его отправили в спецучилище за кражу канцтоваров из класса. Однажды вместе с другими воспитанниками спецучилища Лыкшин забрался на генеральскую дачу – по его словам, они просто хотели раздобыть продуктов. Когда туда прибыл милицейский патруль, все разбежались, а Васю задержали. После этого его отправили на полтора года в колонию для несовершеннолетних.
Василий Лыкшин в фильме *Ангел на обочине*, 2004 | Фото: stuki-druki.com
Скорее всего, его дальнейшая судьба сложилась бы очень печально, если бы случай не свел его с режиссером Светланой Стасенко, которая стала не только его крестной матерью в кино, но и настоящим ангелом-хранителем. Она долго не могла найти в свой фильм «Ангел на обочине» мальчика на роль главного героя в детстве – трудного подростка, попавшего в колонию. Все дети, приходившие на пробы, выглядели очень благополучными, а ей нужен был герой, которого воспитала улица, у которого нет той беззаботности, какая всегда угадывается в детях такого возраста из благополучных семей. Детскую улыбку и взрослые глаза она видела только у беспризорников, о которых раньше сняла документальный фильм.
Василий Лыкшин в фильме *Ангел на обочине*, 2004 | Фото: kino-teatr.ru
Василий Лыкшин в фильме *Ангел на обочине*, 2004 | Фото: kino-teatr.ru
Криминальная драма «Ангел на обочине» была первым полнометражным художественным фильмом Светланы Стасенко, но в нем она хотела достичь того же уровня жизнеподобия и реалистичности, который создавала в своих документальных фильмах. Васю Лыкшина она впервые увидела на кассете – однажды в детдом приехала киногруппа документалистов, сняла о детях сюжет, кассета попала в архив. Светлане сразу показалось, что это именно тот мальчик, которого она давно искала. Когда она отправилась за ним в детдом, оказалось, что к тому моменту Вася уже был в колонии. Тогда Стасенко составила на «Мосфильме» письмо на имя директора колонии, в котором просила отпустить Лыкшина на съемки. Директор пошел ей навстречу, и так Вася прямиком из колонии попал на съемочную площадку. Несмотря на отсутствие опыта съемок и актерского образования, со своей ролю он справился просто блестяще и даже стал лауреатом престижной голливудской премии «Young Artist Awards», которую называют детским «Оскаром».
Светлана Стасенко и Вася Лыкшин | Фото: kino.anews.com, starhit.ru
Кадр из сериала *Громовы*, 2006 | Фото: starhit.ru
После месяца совместной работы Светлана вдруг поняла, что не может отпустить Васю обратно в колонию. За это время он стал для нее родным человеком. Она видела, насколько ему не хватало любви и заботы родных людей и, хотя у нее самой было уже две дочери, приняла непростое решение – оформить над ним опекунство. Режиссер понимала, что если Вася вернется в колонию, у него больше не появится шанса изменить свою судьбу. Светлана написала ходатайство, добилась пересмотра дела Лыкшина и его условно досрочного освобождения.
Кадр из сериала *Громовы*, 2006 | Фото: kino-teatr.ru
Актер Василий Лыкшин | Фото: kino-teatr.ru
Вася Лыкшин остался после съемок в доме режиссера. Поначалу ему было трудно – он никогда не жил в полноценной семье и привык заботиться о себе самостоятельно. Приходилось многому учиться, восполнять пробелы в воспитании и в знаниях, ведь в 15 лет парень даже не знал таблицы умножения. При этом он был очень способным и схватывал все на лету. Режиссер была уверена в том, что актерский талант и артистическая харизма были у него от природы, и что ему нужно продолжать развиваться в этом направлении. Позже Светлана призналась, что только любовь и терпение дали ей возможность помочь Васе обрести веру в себя и в людей и отказаться от детдомовских привычек.
Кадр из сериала *Громовы. Дом надежды*, 2007 | Фото: kino-teatr.ru
Василий Лыкшин в фильме *Дом на Озерной*, 2009 | Фото: stuki-druki.com
Спустя 2 года после дебютной киноработы Лыкшин получил одну из главных ролей в сериале «Громовы», которая принесла ему первую громкую популярность. Через год он снялся в продолжении этого сериала «Громовы. Дом надежды», сыграл эпизодическую роль в детективном сериале «Почтальон», в 2009 г. появился в сериале «Ранетки» и в 6-серийной мелодраме «Дом на Озерной», где его партнерами по съемочной площадке стали Василий Лановой, Ирина Купченко, Александр Робак, Елена Панова, Никита Высоцкий. Оказаться в такой компании для него было настоящим счастьем.
Василий Лыкшин в сериале *Ранетки*, 2009 | Фото: stuki-druki.com
Василий Лыкшин в сериале *Ранетки*, 2009 | Фото: starhit.ru
В его личной жизни тоже произошли счастливые перемены. Он встретил девушку Лену, которая в 2008 г. стала его женой. Она была старше него на 5 лет, у нее был сын от первого брака, и Лыкшин его усыновил. А в начале 2009 г. у 22-летнего актера родилась дочь Кира. Казалось бы, в его жизни наконец началась светлая полоса.
Актер с женой Еленой | Фото: stuki-druki.com
Актер с семьей | Фото: kino-teatr.ru
Однажды в октябре 2009 г. Василий Лыкшин вернулся уставший со съемок «Ранеток», лег спать – и больше не проснулся. Той ночью он был один – жена с дочерью гостила у родителей. Он не жаловался на здоровье, раньше у него никогда не было болей в сердце. Но тяжелое детство и голодные детдомовские годы, очевидно, все же сказались на его здоровье. Ночью у актера остановилось сердце.
Актер с женой Еленой | Фото: kino-teatr.ru
Актер Василий Лыкшин | Фото: jenskiymir.com
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