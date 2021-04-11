Реклама, сексуальнее некуда

Секс продает. С этим не поспоришь и ничего не сделаешь. Эротические образы в рекламе — это зачастую успех кампании. Потому что внимание она точно привлечет.







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Иногда секс в рекламе оскорбителен и вульгарен, а иногда очень даже уместен, тонок и красив. Мы выбрали 30 самых волнующих примеров сексуальной печатной и наружной рекламы всех времен.







Пуш-ап-бюстгальтеры Wonderbra.





Журнал Playboy. Не только эротические картинки.



Axe-эффект.



Порно переезжает на домен .ххх



Купальник нарисован маркерами Prockey.



Мой номер телефона. Давайте помечтаем о лучшем мире. Мужской журнал Che.



Волнующий бразильский коктейль.



Нижнее белье натуральное, словно вторая кожа.



Жизель Бундхен в сандалиях Ipanema.



Продлевающие удовольствие презервативы.



Минеральная вода Perrier.



Помой меня.



Axe-эффект.



Реклама против рака груди: те ли проблемы вас беспокоят?



Широкий угол съемки.



Ты же знаешь, что ты у нее не первый. Салон подержанных автомобилей BMW.



Chupa Chups для взрослых.



Мужское нижнее белье jbs.



Минеральная вода Perrier.



Добро пожаловать в мужской рай.



Таблетки для равномерного загара.



Неприлично сексуальное белье.



Секрет бюстгальтеров SFYS.

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