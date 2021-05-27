9 признаков, что из ресторана нужно быстро уходить, чтобы не испортить себе вечер

1. Неухоженная входная группа

Экстерьер кафе непрезентабельный. / Фото: Signgoods.moscow

2. Отсутствие униформы у персонала

Официанты не должны ходить без фартука. / Фото: 4tololo.ru

3. Вас игнорирует персонал

Клиент долго ждет официанта. / Фото: Syl.ru

4. Запах готовящейся пищи

В зал не должны доноситься запахи с кухни. / Фото: Mtrening.com

5. Недостаточное количество меню

Меню не должно быть только у одного человека. / Фото: Pinterest.ch

6. Официант не знает состава блюд

Официант должен знать меню. / Фото: istockphoto.com

7. Большой стоп-лист

Стоп-лист с блюдами, которые гости не могут заказать. / Фото: fb.ru

8. Пыльные столики

Слой пыли на столе. / Фото: Zen.yandex.ru

9. Грязный туалет

Беспорядок в туалетной комнате. / Фото: odessa.web2ua.com