9 признаков, что из ресторана нужно быстро уходить, чтобы не испортить себе вечер

Поход в новый ресторан – это всегда лотерея. Если повезет – там будет приятная атмосфера, вежливый персонал и вкусные блюда. Если же нет – вас ожидает разочарование в виде грязных столов, хамского обращения и пересушенного мяса. Novate.ru предлагает взять на вооружение эти несколько способов, которые помогут за считанные минуты определить уровень ресторана и понять, стоит ли в нем задерживаться.
1. Неухоженная входная группа
Экстерьер кафе непрезентабельный. / Фото: Signgoods.moscow
Первое, на что стоит обратить внимание – внешний вид входной группы. Посмотрите, как выглядят двери и напольная плитка, вымыты ли окна. «Лицо» заведения всегда должно быть в идеальном состоянии, ведь встречают, как известно, по одежке. Владельцы приличных ресторанов и кафе знают об этом правиле, поэтому всегда тщательно следят за входной группой.
2. Отсутствие униформы у персонала
Официанты не должны ходить без фартука. / Фото: 4tololo.ru
После того, как вы войдете в кафе, сразу окиньте внимательным взглядом официантов. На них должна быть опрятная униформа, свидетельствующая об их должности. В крайнем случае, официантам нужно надевать более или менее похожую одежду (например, джинсы и черные футболки), а также фартук. Чтобы гостям было легче обращаться к персоналу, обязательно должен присутствовать бейдж с именем. Согласитесь, обращение «Эй, ты!» звучит не очень красиво.
Если вас обслуживает стажер, на карточке с его именем указывается соответствующая информация.
3. Вас игнорирует персонал
Клиент долго ждет официанта. / Фото: Syl.ru
Владельцы престижных ресторанов, которые заботятся о репутации своего заведения, нанимают хостеса. Это человек, который вежливо встречает гостей на входе и помогает найти в зале свободный столик. Однако его отсутствие не является признаком того, что из заведения следует бежать со всех ног. А вот если вы вошли в кафе и столкнулись с безразличными взглядами персонала, которые, не поприветствовав вас, продолжили заниматься делами, значит обслуживание будет таким же равнодушным. Самым худшим исходом станет ситуация, когда вам самому придется подходить к официанту и напоминать о своем присутствии. Такое поведение персонала можно оправдать, когда в ресторане очень много людей. Если же в заведении практически нет посетителей, но официант все равно не торопится выслушивать ваш заказ, значит он работает, что называется, «на отстань» – у человека есть ставка, а в чаевых он не заинтересован.
4. Запах готовящейся пищи
В зал не должны доноситься запахи с кухни. / Фото: Mtrening.com
Даже если в ресторане открытая кухня, посетители не должны чувствовать запах еды до тех пор, пока она не окажется у них на столе. Если уже на входе в зал вы чувствуете аромат шашлыка или варящегося борща, можете смело разворачиваться и уходить.
Одним из самых главных приборов, которым должна быть оборудована кухня любого ресторана, является вытяжка. Именно она отвечает за то, чтобы гости не слышали посторонних запахов. Если же она работает с перебоями или вовсе отсутствует, посетители будут вынуждены «наслаждаться» ароматом блюд, которые готовят повара.
Обычно, подобное допускают владельцы, которые не сильно беспокоятся о репутации своего заведения либо экономят деньги. Однако здесь возникает вопрос: если хозяин так наплевательски относится к состоянию оборудования на кухне, возможно, его не беспокоят и санитарные нормы?
5. Недостаточное количество меню
Меню не должно быть только у одного человека. / Фото: Pinterest.ch
Количество меню в ресторане должно соответствовать количеству мест в зале. Если помещение может вместить 30 человек, значит и меню должно быть не меньше. Когда это требование не соблюдается, посетители испытывают дискомфорт – люди, сидящие за одним столом, вынуждены ожидать своей очереди и передавать список блюд по кругу. В результате, теряется драгоценное время. Очень важно обращать внимание и на внешний вид самого меню: несколько альбомных листов со списком блюд, сложенные в пластиковые файлы, вряд ли могут считаться эталоном. Насколько бы маленьким не был бюджет кафе, его владелец должен позаботиться о наличии фирменных меню, напечатанных на качественной бумаге, или с ламинированными страницами. Они также являются лицом и важной составляющей репутации заведения.
6. Официант не знает состава блюд
Официант должен знать меню. / Фото: istockphoto.com
Далеко не всегда в меню под названием блюда указывается его состав. В этом случае на помощь должен прийти официант и рассказать о компонентах, которые входят, например, в салат. Впрочем, даже если в меню есть эта информация, официант обязан знать ее, чтобы иметь возможность посоветовать гостям то или иное блюдо. Если же он не может внятно ответить ни на один вопрос, это тревожный звоночек. Вряд ли менеджеры, которые не заботились вопросом ознакомления официанта с меню, рассказали о правилах и стандартах обслуживания. Единственным исключением из правил является ситуация, когда вас обслуживает стажер.
7. Большой стоп-лист
Стоп-лист с блюдами, которые гости не могут заказать. / Фото: fb.ru
Стоп-лист – это блюда, присутствующие в меню, которые не могут быть приготовлены в данный момент. Например, вышло из строя необходимое оборудование или закончился какой-то ингредиент. Это вполне нормальное явление, которое может произойти в любом заведении. Однако о таких блюдах официанты должны предупреждать гостей сразу после подачи меню, а не после того, как заказ оказался на кухне.
Также обширный стоп-лист может свидетельствовать о том, что дела в ресторане идут не очень хорошо и владелец не может закупить все продукты, необходимые для приготовления блюд, указанных в меню.
8. Пыльные столики
Слой пыли на столе. / Фото: Zen.yandex.ru
Состояние мебели также играет очень важную роль при определении уровня ресторана. Чистая поверхность стола, наличие красивой скатерти или силиконовых салфеток – это само собой разумеющиеся нюансы. Однако есть еще обратная сторона столешницы, на которую редко кто обращает внимание. А зря. Обязательно проверьте ее состояние – проведите рукой или загляните под столешницу. Если там найдутся прилепленные жвачки или толстый слой пыли, значит на уборку в ресторане тратят совсем мало времени. И тогда возникает вопрос – а на кухне так же «чисто»?
9. Грязный туалет
Беспорядок в туалетной комнате. / Фото: odessa.web2ua.com
Еще одним важным критерием при оценке ресторана является чистота туалета. Если в кабинках грязно, мусорное ведро переполнено, и отсутствуют необходимые вещи, например, сушилка, мыло или бумажное полотенце, значит самое время покинуть ресторан. Перед этим можно поговорить с администратором и указать на недобросовестное обращение персонала к чистоте. Возможно, после этого ситуация улучшится, однако в большинстве случаев, администратор игнорирует подобные жалобы, так как сам прекрасно осведомлен о ситуации в уборной, и она его полностью устраивает.
Состояние туалета ярко демонстрирует отношение к чистоте заведения в целом: если сотрудники не считают нужным убирать в помещении для гостей, то что тогда творится в тех местах, куда посетителям нет доступа? На кухне, например.
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