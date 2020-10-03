Житель Миннесоты побил мировой рекорд, сделав на голове ирокез высотой 108 см
Житель Миннесоты побил мировой рекорд Гиннесса как обладатель "Самого высокого полного могиканского ирокеза" (tallest full Mohican Mohawk), уложив на голове ирокез высотой 42,5 дюйма (107,95 см).
Джозеф Гризамор (Joseph Grisamore) сказал, что изначально пытался побить рекорд Гиннесса за самый высокий ирокез в 2007 году, однако тогда его волосы не достигли необходимой высоты.
Попытка побить мировой рекорд в 2021 году состоялась в салоне красоты Family Hair Affair в Парк-Рапидсе (Park Rapids), где стилист Кей Джеттман (Kay Jettman) в течение нескольких часов работала над волосами Джозефа вместе с женой Джозефа и своей матерью.
По словам стилистов, им понадобилось полбаллончика лака для волос, чтобы волосы Гризамора держались вертикально.
фото: Shannon Geisen/Enterprise "У меня такое ощущение, будто я родила этот ирокез", – сказала стилист Кей Джеттман.
фото: Shannon Geisen/Enterprise "Если я продержусь ещё один год, то смогу установить другой мировой рекорд", – сказал Джозеф Гризамор.
http://navote.ru/?p=20853
фото: Shannon Geisen/Enterprise Его следующая цель: повторная попытка побить рекорд за самый высокий шип ирокеза (Mohawk spike). Текущий рекорд — 4 фута (121,92 см) — принадлежит японцу Кадзухиро Ватанабе (Kazuhiro Watanabe) из Токио, Япония, с апреля 2014 года.
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