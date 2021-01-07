Растения, которые нельзя сажать рядом

Замечали ли вы, что при должном уходе за культурными растениями не всегда удается получить хороший урожай. Существует такое понятие как аллелопатия — это негативное сочетание растений на грядке или в саду.

Так, культуры, которые имеют общих вредителей или одинаковые болезни, не могут полноценно расти рядом на участке. Кроме того, многие культуры выделяют в грунт химические вещества, которые могут как стимулировать рост соседа, так и приостанавливать его. Поэтому перед тем, как посадить какую–либо культуру, необходимо определить, насколько она совместима с уже существующими на территории растениями. О том, какие плодовые деревья можно и нельзя сажать рядом, какие растения являются не очень удачными соседями на участке, мы поговорим ниже.



Хорошие и плохие деревья–соседи

У груши тоже есть свои «нелюбители», которые плохо влияют на ее рост:

Соседи кустарников

Насколько совместим крыжовник с другими культурами:

Совместимость жимолости с другими растениями:

Далеко не все культурные растения могут уживаться в саду. Корни растений могут сильно разрастаться или растения имеют общие болезни. Другими словами, важно учитывать многие факторы. Растения, которые не стоит сажать возле яблони:Пихту, как и другие хвойные, не рекомендуется сажать возле яблони. Дело в том, что пихта сильно закисляет почву. Если на месте пихты или другого хвойного дерева хотите посадить яблоню, стоит подождать не менее 3 лет, пока почва очистится.Яблоня и персик, посаженные рядом, не смогут полноценно развиваться. Персик (как и вишня) активно впитывают из почвы все нужные вещества. Если возле них посадить яблоню, ей будет не хватать питания.Молодые яблони и картофель. Похожая проблема, как и с персиком. Картофель во время роста потребляет много питательных веществ из грунта. Если рядом растут саженцы, молодые или карликовые яблони, им может не хватить питания. Как результат — деревья будут болеть или вовсе погибнут.Черешня — еще один неудачный сосед яблони. Ей по соседству с черешней не будет хватать влаги и полезных веществ. Это негативно скажется как на урожае, так и развитии яблони в целом.Калина берет из почвы много влаги, из–за чего яблоня может страдать. Кроме того, на калине часто поселяется тля, которая затем перекочевывает на яблоню.Рябинная моль, а точнее ее гусеницы, которые поражают рябину, любят полакомиться и плодами яблони. Посадив рябину рядом с этим плодовым деревом, получите червивый урожай.Можжевельник и яблоня тоже не самые лучшие соседи, так как это может стать причиной появления ржавчины в саду. Избавиться от нее будет сложно.Боярышник/сирень. Эти кустарники притягивают к себе многих вредителей, которые затем поселяются и на яблоне.Какие же тогда деревья–соседи будут удачными для яблони? Рядом с грушей, сливой, айвой, кленом ясенелистным яблоня чувствует себя хорошо. Благодаря клену яблоня и вовсе не страдает от плодожорки. Вокруг сада можно высаживать жимолость, однако не стоит чередовать культуры рядами. Златка, которая поражает жимолость, может нанести урон и яблоням.Какие цветы можно сажать под яблоней: бархатцы, крокусы, лилейники, ирисы, тюльпаны, нарциссы.Барбарис. У кустарника большое количество схожих с грушей болезней и вредителей, поэтому такое соседство точно не сулит ничего хорошего.Бук. Не самое подходящее соседство, так как у бука мощный корень и большая надземная масса, которые не дадут груше полноценно расти.Можжевельник, который растет рядом, может стать источником грибковых заболеваний груш. В целом, у груши нелюбовь к тем же растениям, что и у яблони. А вот что стоит посадить рядом с грушей:Корень дуба уходит в почву глубоко, поэтому деревья не конкурируют.Тополь — защищает от холода и ветров, особенно зимой.Рябина. Кустарник не нуждается в большом количестве питательных веществ, поэтому рядом с ним груша хорошо развивается.Рядом с персиком не все деревья чувствуют себя комфортно. Например, яблони и груши имеют схожие заболевания, их атакуют те же вредители, поэтому рядом с персиком их не стоит высаживать. Расти на одном участке они могут не ближе, чем в 5 м друг от друга. Черешня и вишня будут сильно затенять персик, который так любит много света. Если посадить эти деревья рядом с персиком, он начнет расти в другую от них сторону, а через несколько лет — и вовсе засохнет.Выращивать сливу рядом с культурами, у которых с ней одинаковые вредители и болезни, тоже не рекомендуется. Это груша, яблоня, черная смородина, малина. Кроме того, такие растения конкурируют между собой, когда растут рядом.Если сливу замучило нашествие тли, спасти ее может бузина, посаженная рядом. Возле сливы хорошо будет расти и канадский клен, однако его следует каждый год обрезать, так как дерево может достигать крупных размеров.Абрикос очень любит солнце, поэтому деревья и кустарники рядом с ним не должны создавать тень. Абрикос — дерево, которое любит расти отдельно от других деревьев. Хорошим соседом абрикоса станут цветы: тюльпаны, нарциссы, примула и т.д. Если вы хотите посадить какое–либо дерево рядом, делайте это на расстоянии не менее 6 м. Сажать саженцы абрикоса на месте, где росли другие косточковые, не рекомендуется.Как мы и сказали, абрикос любит расти отдельно от других деревьев и растений. Поэтому высаживать вишню рядом с абрикосом не стоит. Причина тому — токсичные вещества, которые выделяет абрикос в почву. Они постепенно убивают вишню. Кроме абрикоса, вишня не любит расти рядом с растениями из семейства пасленовых. Их следует сажать как можно дальше от этого дерева, так как растения этого семейства распространяют вилт — болезнь, в результате которой древесина дерева отмирает. Смородина черная забирает много влаги из почвы, что плохо скажется на урожайности и развитии вишни.На вопрос: «Можно ли сажать рядом вишню и черешню?» — мы ответим, что можно. Это же касается и сливы. У деревьев близкие сроки созревания, они имеют приблизительно одинаковую высоту растений. Поэтому проводить подкормки и обрезки можно, не боясь навредить дереву–соседу.Угнетающим соседом малины станет клубника, так как эти культуры притесняют друг друга. Их атакуют одинаковые вредители, они страдают от одних и тех же болезней. Кроме того, корневая система у них расположена на одном уровне, а значит эти растения являются конкурентами за влагу и питание. Не желательно сажать возле кустарника и вишню. Присутствие этого дерева рядом с малиной угнетает ее рост, сокращает время активного плодоношения, а значит и урожая получится собрать меньше.Часто садоводы задаются вопросом: можно ли сажать виноград рядом с малиной? Такое соседство крайне нежелательно, из-за него кустарник обезвоживается, а как результат — ягоды становятся мелкими и не такими сладкими. Это же касается жасмина и облепихи.А наиболее подходящим соседом для малины является яблоня. Это плодовое дерево не только не мешает развиваться малине, но и даже стимулирует ее рост, защищая от серой гнили. Кустарник же защищает яблоню от парши. Если вы желаете повысить урожайность малины, посадите рядом с кустами укроп. Зелень привлекает к малине насекомых, которые опыляют ее. Что касается цветов, хорошими соседями кустарника станут астры и пионы.Если рядом с хорошими соседями места для малины нет, рекомендуется высаживать ее рядом с грушей, сливой, розами, барбарисом, крыжовником, лилиями. Такие культуры считаются «нейтральными» для кустарника.Смородина черная также имеет значительное количество неблагоприятных соседей:У смородины одинаковые болезни с крыжовником, также они поражаются одинаковыми вредителями, поэтому такое соседство негативно скажется на обеих культурах.Посаженные рядом смородина черная с красной или белой — тоже не лучший вариант. Это связано с большим количество фитонцидов, которые выделяет смородина черная. Если посадить кусты рядом, это плохо скажется на всех видах смородины — их урожайность значительно уменьшится.Малина рядом со смородиной угнетает рост и развитие последней, поэтому выращивать их рядом также не рекомендуется.Некоторые цветы рядом со смородиной положительно влияют на рост кустарника. Так, календула, бархатцы, настурция отпугивают вредителей благодаря содержащимся в них эфирным маслам. Такое соседство будет удачным не только для смородины, но и других плодовых кустарников. По такой же причине совместим куст смородины и с клубникой. Неплохое соседство у смородины также с пасленовыми культурами, йоштой, жимолостью.Угнетающее соседство крыжовник имеет с виноградом, клубникой, черной смородиной, малиной. У них общие болезни и вредители, поэтому они переносятся с одних культур на другие. Массовое распространение может негативно сказаться на урожае, а также стать причиной гибели растений.Рядом с крыжовником можно посадить другие сорта этой ягоды, жимолость, пряные травы, красную смородину.Прежде, чем высаживать что-либо рядом с виноградом, необходимо выяснить, какие растения будут хорошо себя чувствовать рядом, а какие — не желательно сажать возле него. Хорошим соседом винограда можно назвать землянику. Такое соседство благоприятно влияет на вкус винограда — он становится слаще, а ягоды будут крупнее. На вкус ягод винограда положительно влияют и бобовые: горох, соя. Они поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Азот же, в свою очередь, влияет на сахаристость винограда. Хорошо растет виноград рядом с некоторыми однолетними и двухлетними цветами: гипсофилой, виолой, незабудками. Не будут мешать винограду редис, лук, цветная капуста.Что касается неблагоприятных соседей, виноград плохо растет рядом с календулой, васильками, колокольчиками. Такие цветы могут нанести вред не только молодой лозе, но и уже взрослому винограду. Винограду не понравится соседство с морковью, картофелем, томатами, кукурузой. Негативно на рост винограда влияют также лекарственные и пряные травы, полевая горчица, просо.Черная смородина считается хорошим соседом жимолости, поскольку оба кустарника обладают высокой химической совместимостью. Но это не касается смородины красной — рядом с ней кустарнику расти некомфортно.Выращивать жимолость возле вишни рекомендуют не все. Однако на расстоянии больше 2 м такое соседство не навредит. Посадив растения слишком близко, они могут не ужиться вместе.Похожая ситуация и с голубиной. Сажать ее можно не ближе, чем на 4 м от жимолости. Если расстояние будет меньше, растения будут мешать друг другу развиваться.Рядом с ежевикой жимолость выращивать не желательно — ежевике для полноценного роста нужно много свободного места.Жимолость, которая растет на близком расстоянии с грушей, будет негативно влиять на плодовое дерево.