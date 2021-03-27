Что не поделили советские чукчи и американские эскимосы в 1947 году

Как в XX веке складывались отношения чукчей и эскимосов – коренных народностей Арктики, которые волей судьбы оказались по разные стороны госграницы

Вплоть до Великой Отечественной войны чукчи и эскимосы беспрепятственно общались друг с другом, не принимая во внимание наличие государственной границы./Фото: suharewa.ru

Как американцы стали укреплять свои позиции на Аляске

Посещая друзей и родственников на Аляске, чукчи могли воочию видеть преимущества капиталистического строя перед социалистическим./Фото: indiansworld.org

Как Сталин отреагировал на чукотско-эскимосские конфликты и милитаризацию Аляски

По указу Сталина на Чукотке была размещена 114-я Десантная армия специального назначения под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Николая Олешева./Фото: s16.stc.all.kpcdn.net

Как советские чукчи атаковали эскимосов в 1947 году и чуть не спровоцировали конфликт между СССР и США

Олешев Николай Николаевич в июне 1948 года назначен на должность командующего 14-й армией (Дальневосточный военный округ), которая располагалась на Чукотском полуострове./Фото: yarwiki.ru