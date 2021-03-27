Что не поделили советские чукчи и американские эскимосы в 1947 году

Большинство учёных-антропологов сходятся на том, что жители Севера эскимосы и чукчи относятся к одной и той же расе – так называемой арктической. Те же, кто придерживается иного мнения, не могут не согласиться с тем, что за долгую историю северных народов произошло настолько тесное взаимопроникновение этносов, что они стали фактически родственниками. И все же, несмотря на столь близкие связи, коренное население советской Чукотки и американской Аляски постоянно враждовало, что однажды чуть не привело к масштабному конфликту между США и СССР.
Как в XX веке складывались отношения чукчей и эскимосов – коренных народностей Арктики, которые волей судьбы оказались по разные стороны госграницы
Вплоть до Великой Отечественной войны чукчи и эскимосы беспрепятственно общались друг с другом, не принимая во внимание наличие государственной границы./Фото: suharewa.ru
Чукчи – небольшой народ, именуемый себя «настоящими людьми», – издревле отличались воинственностью. В напряжённых отношениях они были не только со своими соседями – коряками, якутами и эвенками, но и с жившими по другую сторону Берингова пролива эскимосами. Вражда между чукчами и эскимосами была вполне обоснованной, учитывая их конкуренцию за такие ценные продукты, как китовый жир, моржовая кость, тюленье мясо. Кроме того, совершая набеги на американскую территорию, чукчи угоняли алеутских женщин и детей, превращая их в наложниц и рабов.
Разумеется, во взаимоотношениях этих народов были не только конфликты. Небольшое расстояние (около 90 км) позволяло людям легко проходить на сторону соседнего государства и общаться, невзирая на функционирование пограничных служб. Эта традиция продолжилась и после установления в России советской власти. В то время жителям Чукотки было чему позавидовать: уровень жизни заграничных соседей был намного выше их личного. А это не способствовало укреплению дружбы. Набеги на эскимосские поселения продолжались. Трофеями становились оружие, одежда, домашняя утварь.
Как американцы стали укреплять свои позиции на Аляске
Посещая друзей и родственников на Аляске, чукчи могли воочию видеть преимущества капиталистического строя перед социалистическим./Фото: indiansworld.org
Во времена Второй мировой Соединённые Штаты почувствовали серьёзную опасность, исходящую от милитаристской Японии. По сведениям разведки, японцы обладали точными картографическими данными о береговой линии Аляски, расположением населённых пунктов и количестве их жителей. Серьёзный удар Страна восходящего солнца нанесла по островам Алеутского архипелага весной 1942 года. После этого было принято решение о создании Территориальной Гвардии – воинских соединений из местного населения, которые можно было привлекать к охране берегов Аляски.
По окончании войны это подразделение, насчитывавшее более 2,5 тысяч индейцев, алеутов и эскимосов было распущено. Но только формально: продолжалось воинское обучение аборигенов и их идеологическая обработка, настраивающая эскимосов на то, что их главный враг – Советы, а война с жителями Чукотки неизбежна. Для укрепления своих позиций на Северном побережье Тихого океана США использовали базы и аэродромы, созданные во время Второй мировой, проводили манёвры и испытания оружия и техники в условиях низких температур.
Как Сталин отреагировал на чукотско-эскимосские конфликты и милитаризацию Аляски
По указу Сталина на Чукотке была размещена 114-я Десантная армия специального назначения под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Николая Олешева./Фото: s16.stc.all.kpcdn.net
К осени 1945-го не осталось сомнений в том, что на северо-востоке страны зреет новая военная угроза – США. Об агрессивных настроях Штатов свидетельствовало многое: американские корабли в территориальных водах СССР, самолёты-разведчики, частые военные смотры и учения на Аляске. Понимая, что правительство США может использовать малейший чукотско-эскимосский конфликт для введения в действие регулярных армейских частей, Сталин поручил военному командованию разработку возможных ответных операций, в том числе и десант на Аляску.
Реализация стратегического плана началась с перебазирования на Чукотку 132-го полка дальней авиации, призванного осуществлять прикрытие десанта. А непосредственное вторжение на территорию неприятеля поручалось 14-й десантной армии, командование которой принял опытный полководец генерал-лейтенант Николай Олешев, состоявший на военной службе с 1918-го, прошедший Великую Отечественную и отличившийся в советско-японской войне 1945-го. Задача формирования была предельно чёткой: в случае агрессии США форсировать Берингов пролив (марш-броском зимой или на судах летом), занять плацдарм на побережье Аляски и нанести ответный удар. А кое-кто из высших государственных деятелей загорелся идеей восстановления так называемой исторической справедливости – возвращения полуострова в состав России.
Необходимых для возведения стационарного отапливаемого жилья стройматериалов пришлось дожидаться больше года. А до того бойцы мужественно переносили метели и 40-50-градусные морозы в обычных армейских палатках. Марш-бросок на Аляску так и не состоялся. На протяжении всего срока дислокации на Чукотке армия Олешева выполняла оборонительные задачи по защите бухт побережья от вероятных американских десантов.
Как советские чукчи атаковали эскимосов в 1947 году и чуть не спровоцировали конфликт между СССР и США
Олешев Николай Николаевич в июне 1948 года назначен на должность командующего 14-й армией (Дальневосточный военный округ), которая располагалась на Чукотском полуострове./Фото: yarwiki.ru
Несмотря на присутствие на каждой из сторон регулярных военных формирований, коренные жители Чукотки и Аляски не прекращали враждебных действий по отношению друг к другу. Последнее вооружённое столкновение этих северных народов произошло в районе Берингова пролива в 1947-м. Историки не могут назвать эту баталию войной, так как официально в ней не участвовала ни одна из супердержав – между собой «выясняли отношения» советские чукчи и эскимосы с Аляски.
Инициировали военный инцидент жители Чукотки, направив на американский берег несколько вооружённых десантных групп. Эскимосы не остались в долгу. Сухопутные стычки перемежались с водными в Беринговом проливе. Ни американское, ни советское правительство открыто в конфликт не вмешивались, однако оружие каждая воюющая сторона получала хоть и тайно, но регулярно. Спохватились главы держав только после того, как количество погибших стало исчисляться сотнями и локальный на первый взгляд конфликт грозил перерасти в международный. Военные действия прекратились, но не остались без последствий: в 1948 году граница была закрыта, визиты алеутов на Чукотку запрещены (исключение составляли только ближайшие родственники, внесённые в специальные списки). Так продолжалось до конца периода перестройки, когда в 1989-м взаимодействие Чукотки и Аляски возобновилось.
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