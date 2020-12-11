5 начинок для фаршированных яиц, которые не стыдно будет подать на праздничный стол

Яичница, омлет и салат – то, что чаще всего готовит из яиц большинство хозяек. Но, как оказалось, нафаршировать можно не только перец, кабачки, помидоры, баклажаны, а и яйца. К тому же начинка в данном случае может быть какой угодно: от самой простой в виде сыра и грибов до более экзотической, типа морепродуктов, ягод и фруктов.
1. Пикантные с кукурузой
Фаршированные яйца. \ Фото: google.com.ua.
Вы когда-нибудь пробовали яйца, фаршированные кукурузой, да ещё и в сочетании с красным жгучим перцем? Если нет, тогда пользуясь моментом, поспешите сделать это прямо сейчас. На приготовление этого блюда уйдёт от силы двадцать минут, а результат приятно удивит.
Ингредиенты:
• Яйца - 6 шт;
• Кукуруза консервированная - 1 банка;
• Майонез острый - 100 г;
• Горчица французская - 2 ст.л;
• Соус острый - 1 ст.л;
• Лук репчатый мелкий - 1 шт;
• Сыр фета - 50-100 г;
• Хлопья красного острого перца - 0,5 ч.л;
• Зелень свежая - 1 небольшой пучок;
• Соль - по вкусу.
Пикантные фаршированные яйца. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Зелень тщательно вымыть под проточной водой;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Удалить хвостики и мелко нарезать;
• Яйца отварить вкрутую;
• Хорошо остудить;
• Очистить;
• Разрезать на две части;
• Извлечь желтки, переложить в миску и размять вилкой;
• После добавить кукурузу, майонез, горчицу, тёртый сыр, мелко нарезанный лук, соус;
• Аккуратно перемешать и подсолить при необходимости;
• Получившейся массой нафаршировать половинки яиц;
• Сверху посыпать хлопьями острого перца и мелко рубленной зеленью.
2. С авокадо
Яйца, фаршированные авокадо. \ Фото: patee.ru.
Если вы любитель авокадо, но устали добавлять его в салаты, сооружать бутерброды и выкладывать на тосты, тогда этот рецепт на скорую руку станет прекрасной альтернативой для полезного завтрака или же перекуса.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Хлопья паприки - 1 ч.л;
• Сок лимонный - 1 ч.л;
• Майонез - 2 ст.л;
• Укроп и петрушка - 2-3 стебелька;
• Шпинат - 3-4 листочка;
• Соль - по вкусу.
На скорую руку. \ Фото: juegoscocinarpasteleria.org.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Разрезать напополам;
• Желтки извлечь и переложить в миску;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Извлечь косточку;
• Мякоть произвольно нарезать и переложить в миску к желткам;
• Добавить майонез, лимонный сок и хлопья паприки;
• Посолить и перебить до однородной массы;
• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать свежерубленной зеленью.
3. С картофелем и огурчиками
Яйца, фаршированные картофелем и огурцами. \ Фото: in.pinterest.com.
Яйца, фаршированные картошечкой и маринованными огурчиками - ещё один оригинальный рецепт, который однозначно стоит попробовать приготовить в ближайшие выходные. Это блюдо отлично подойдёт в качестве закуски, как в холодном, так и в тёплом виде.
Ингредиенты:
• Яйца - 6-8 шт;
• Картофель среднего размера - 1-2 шт;
• Корнишоны - 3-4 шт (если нет, тогда 1 небольшой маринованный огурчик);
• Зелень свежая - 3-4 стебелька;
• Майонез - 6-8 ч.л;
• Горчица дижонская - 1-2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Просто объедение! \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить и отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Яйца отварить вкрутую;
• Хорошо остудить;
• Очистить и разрезать на две части;
• Желтки извлечь;
• В чаше блендера смешать произвольно нарезанный картофель, майонез, (желтки по желанию) горчицу;
• Перемешать, приправить солью и перцем;
• Перебить до однородной массы;
• Огурцы мелко нарезать и добавить в получившееся пюре;
• После хорошо перемешать и разложить начинку по яйцам;
• Перед подачей посыпать свежей зеленью.
4. С сельдью и свеклой
Со свеклой и сельдью. \ Фото: goodcookbook.ru.
А вот это блюдо одновременно удивляет, интригует, настораживает и вызывает любопытство. Не каждый день на глаза попадаются рецепты фаршированных сельдью и свеклой яиц. Звучит весьма необычно, но, как утверждают шеф-повара ресторанов, на вкус это просто потрясающе. Что же, поверим и попробуем приготовить оригинальную альтернативу классической «шубе».
Ингредиенты:
• Яйца - 6-8 шт;
• Филе сельди - 1 маленькая баночка;
• Свекла среднего размера - 1 шт;
• Лук зелёный - 2-3 стебелька;
• Майонез - 6 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Укроп и петрушка - 4-5 веточек.
Альтернатива классической шубе. \ Фото: pinterest.com.mx.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить разрезать на две части;
• Свеклу вымыть;
• Срезать хвостики и отварить;
• После остудить;
• Очистить;
• Мякоть натереть на мелкую тёрку;
• Филе сельди произвольно нарезать и перебить блендером;
• Смешать со свеклой;
• Заправить майонезом;
• Приправить солью и перцем;
• Нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать мелко рубленным зелёным луком, укропом и петрушкой.
5. С рисом
Закуска по любому случаю и без. \ Фото: alcofan.com.
Яйца, фаршированные рисом – блюдо, которое не стыдно подать на праздничный стол, или же попросту угостить гостей. Простое и быстрое в приготовлении, оно прекрасно справляется с ролью самостоятельного блюда, а подавать его по желанию можно с лёгким овощным гарниром или салатом.
Ингредиенты:
• Яйца - 6-8 шт;
• Рис - 0,5 ст;
• Майонез - 4-5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Укроп и петрушка - 1 небольшой пучок.
Яйца, фаршированные рисом. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Яйца отварить в крутую;
• Остудить;
• Очистить и разрезать на две части;
• Желтки извлечь и переложить в миску;
• Рис отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Слить воду;
• Накрыть крышкой, закутать полотенцем и дать постоять 3-4 минуты;
• Затем остудить до комнатной температуры;
• Желтки размять вилкой;
• Добавить к ним рис, посолить, поперчить, заправить майонезом и аккуратно перемешать;
• Получившейся массой нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать измельчённым укропом и петрушкой.
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