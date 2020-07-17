Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Интересно взглянуть, как человек за несколько десятилетий возвел невероятный город, но при этом горы и реки остались прежними, ведь природа не перестает диктовать свои правила. Эти фотографии наглядно демонстрируют, как изменился Китай за последнее столетие.









Сиань, 1921 год и 2016 год

Ухань, 1960 год и 2016 год

Гуанчжоу, 1970 год и 2016 год

Ухань, 1927 год и 2016 год

Сиань, 1949 год и 2016 год

Ибинь, 1940 год и 2016 год

Гуйян, 1920 год и 2016 год

Ханчжоу, 1900 год и 2016 год

Чэнду, 1994 год и 2016 год

Нанкинская дорога в Шанхае, 1940 год и 2016 год

Гуанчжоу, 1980 год и 2016 год

Ланьчжоу, 1910 год и 2016 год

Ухань, 1931 год и 2016 год

Шанхай, 1920 год и 2009 год