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Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Интересно взглянуть, как человек за несколько десятилетий возвел невероятный город, но при этом горы и реки остались прежними, ведь природа не перестает диктовать свои правила. Эти фотографии наглядно демонстрируют, как изменился Китай за последнее столетие.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Сиань, 1921 год и 2016 год


Сиань в течение 13 династий был столицей Китая, местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому шелковому пути. Городская стена хорошо сохранилась со средневековых времен, а во время династии Мин стена была реконструирована.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ухань, 1960 год и 2016 год


Это парк в Ухане, Китай. За это время изменилась только форма лодок.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Гуанчжоу, 1970 год и 2016 год


Гуанчжоу – политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. За эти 40 лет в городе было построено множество небоскребов.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ухань, 1927 год и 2016 год


Здание Таможни по-прежнему стоит на своем месте, только уже в окружении массивных небоскребов.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ланьчжоу, 1930 год и 2016 год

Когда-то здесь проходил Великий шелковый путь, а сам город был окружен стеной. За почти столетие Ланьчжоу изменился до неузнаваемости, прежними остались лишь горы и река Хуанхэ.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Сиань, 1949 год и 2016 год


Колокольная башня расположена в самом центре города, она была построена еще в 1384 году.
Без реставрации тут не обошлось.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ибинь, 1940 год и 2016 год


Население Ибина составляет 4 млн. человек, это первый город, возведенный у реки Янцзы. Сейчас этот город известен многим благодаря алкогольное компании Wuliangye, чье производство расположено в Ибине.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Гуйян, 1920 год и 2016 год


Европейские миссионеры стали распространять христианство в Китае с XIX по начало XX века, как мы видим на фотографии, делали они это с небольшим китайским колоритом.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ханчжоу, 1900 год и 2016 год


Этот город приобрел наибольшую известность благодаря своему чаю и реке Сиху, которую мы видим на этих фотографиях.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Чэнду, 1994 год и 2016 год


Этот административный центр провинции Сычуань за последние десятилетия подвергся чрезвычайно быстрой модернизации. Позади памятника XIII века выстроился целый ряд новых зданий.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Нанкинская дорога в Шанхае, 1940 год и 2016 год


Дорога идет по главной торговой улице (одной из самых оживленных в мире) Шанхая. Когда-то здесь еще ездили трамваи.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Гуанчжоу, 1980 год и 2016 год


Китай еще недавно называли Королевством велосипедов. Этот вид транспорта и сейчас популярен, но люди уже предпочитают делать покупки в интернете.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ланьчжоу, 1910 год и 2016 год


100 лет назад здесь ходили верблюды, а теперь – люди.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Ухань, 1931 год и 2016 год


В 1931 году Ухань затопило. Сегодня этот торговый центр окружен магазинами.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Шанхай, 1920 год и 2009 год


За последние 100 лет Шанхай превратился из рыбацкой деревушки в один из самых крупных городов мира.

Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

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