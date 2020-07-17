Тогда и сейчас: как изменился Китай за 100 лет

Интересно взглянуть, как человек за несколько десятилетий возвел невероятный город, но при этом горы и реки остались прежними, ведь природа не перестает диктовать свои правила. Эти фотографии наглядно демонстрируют, как изменился Китай за последнее столетие.
Сиань, 1921 год и 2016 год
Сиань в течение 13 династий был столицей Китая, местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому шелковому пути. Городская стена хорошо сохранилась со средневековых времен, а во время династии Мин стена была реконструирована.
Ухань, 1960 год и 2016 год
Это парк в Ухане, Китай. За это время изменилась только форма лодок.
Гуанчжоу, 1970 год и 2016 год
Гуанчжоу – политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. За эти 40 лет в городе было построено множество небоскребов.
Ухань, 1927 год и 2016 год
Здание Таможни по-прежнему стоит на своем месте, только уже в окружении массивных небоскребов.
Ланьчжоу, 1930 год и 2016 год
Когда-то здесь проходил Великий шелковый путь, а сам город был окружен стеной. За почти столетие Ланьчжоу изменился до неузнаваемости, прежними остались лишь горы и река Хуанхэ.
Сиань, 1949 год и 2016 год
Колокольная башня расположена в самом центре города, она была построена еще в 1384 году. Без реставрации тут не обошлось.
Ибинь, 1940 год и 2016 год
Население Ибина составляет 4 млн. человек, это первый город, возведенный у реки Янцзы. Сейчас этот город известен многим благодаря алкогольное компании Wuliangye, чье производство расположено в Ибине.
Гуйян, 1920 год и 2016 год
Европейские миссионеры стали распространять христианство в Китае с XIX по начало XX века, как мы видим на фотографии, делали они это с небольшим китайским колоритом.
Ханчжоу, 1900 год и 2016 год
Этот город приобрел наибольшую известность благодаря своему чаю и реке Сиху, которую мы видим на этих фотографиях.
Чэнду, 1994 год и 2016 год
Этот административный центр провинции Сычуань за последние десятилетия подвергся чрезвычайно быстрой модернизации. Позади памятника XIII века выстроился целый ряд новых зданий.
Нанкинская дорога в Шанхае, 1940 год и 2016 год
Дорога идет по главной торговой улице (одной из самых оживленных в мире) Шанхая. Когда-то здесь еще ездили трамваи.
Гуанчжоу, 1980 год и 2016 год
Китай еще недавно называли Королевством велосипедов. Этот вид транспорта и сейчас популярен, но люди уже предпочитают делать покупки в интернете.
Ланьчжоу, 1910 год и 2016 год
100 лет назад здесь ходили верблюды, а теперь – люди.
Ухань, 1931 год и 2016 год
В 1931 году Ухань затопило. Сегодня этот торговый центр окружен магазинами.
Шанхай, 1920 год и 2009 год
За последние 100 лет Шанхай превратился из рыбацкой деревушки в один из самых крупных городов мира.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии